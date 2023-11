Crisis política en Bolivia: seguidores de Evo Morales instalan vigilias mientras el presidente Luis Arce dice que no claudicará

Sectores afines al ex presidente Evo Morales instalaron vigilias en las sedes regionales del organismo electoral (EFE/Juan Carlos Torrejón)

Luego de que el ex presidente de Bolivia Evo Morales describiera como un “rotundo fracaso” los tres años de gobierno de Luis Arce, la fractura en el partido de ambos -el Movimiento al Socialismo (MAS)- es cada vez más difícil de disimular. Y, por ende, se profundiza la crisis política en el país.

En un extenso texto publicado en sus redes sociales, Morales afirmó este miércoles que “el único responsable de la crisis económica, política, judicial y de seguridad es el gobierno, su gabinete y sus asesores; que se han dedicado a encubrir la corrupcion, proteger al narcotráfico, dividir a las organizaciones sociales, prebendalizar a dirigentes y envilecer y corromper a los poderes públicos, con el único afán de destruir el legado del proceso de cambio y a su conductor histórico”.

“Los del Gobierno han ocupado gran parte de su tiempo en mentir, pagar grandes sumas de dinero en su propaganda política e imaginar la existencia de fantasmas políticos desestabilizadores. Culpar a terceros de la crisis del gobierno solo revela deshonestidad y falta de coraje e hidalguía para reconocer uno mismo los errores que se quieren atribuir a otros”, sentenció.

El mensaje de Evo Morales

Lejos de calmar las aguas, en las últimas horas seguidores del ex jefe de Estado intalaron vigilias en las sedes regionales del Tribunal Supremo Electoral (TSJ) en rechazo a la anulación del congreso del MAS que reeligió a Evo Morales como líder de ese partido.

Teresa Morales, quien fue ministra de Desarrollo Productivo en la administración de Evo, indicó que “los vocales electorales tienen que cumplir la ley”, al tiempo que acotó: “No hemos venido a pedir nada especial”.

La ex funcionaria participó de la movilización que exigió en La Paz que se respete la legalidad del congreso que a principios de octubre ratificó al ex gobernante como máximo dirigente del MAS, cargo que ocupa desde finales de la década de 1990.

Además de la capital, hubo marchas en Santa Cruz, Sucre y Cochabamba. En esta última ciudad, la dirigente indígena Juanita Ancieta dijo a la prensa: “Estamos unidos para hacer respetar nuestro congreso porque ha sido legítimo y legal”.

Por su parte, Flora Aguilar, quien fue presidenta del presidium del congreso del MAS, defendió en Sucre que el encuentro “cumplió todos los requisitos” y acusó al Ejecutivo de Luis Arce de presionar al TSE para que dicte la anulación del mismo.

Seguidores de Evo Morales marcharon y se asentaron frente a las oficinas regionales del ente electoral (EFE/Juan Carlos Torrejón)

Luis Arce afirmó que no claudicará

El presidente de Bolivia, Luis Arce, llegó este miércoles a la Asamblea Legislativa Plurinacional para brindar un discurso al cumplirse tres años de su gestión.

Dijo que, a pesar de los “sabotajes” y las “campañas con ataques arteros y mentiras de grueso calibre”, no claudicará.

“El pueblo sabe que hay grupos e individuos que anhelan que fracasemos y despliegan incesantes campañas con ataques arteros y mentiras de grueso calibre. Estas personas no terminan de darse cuenta de que bloqueando la prosperidad de la Patria no perjudican al Gobierno, si no a todo el pueblo”, resaltó.

El Presidente de Bolivia Luis Arce rinde cuentas de sus tres años de gestión

Y siguió: “Estoy seguro de que estamos cansados de la confrontación entre bolivianos, de quienes siembran odio y violencia, de quienes sueñan con nuevos golpes de Estado y acortamientos de mandatos”; al tiempo que destacó: “No claudicaremos en nuestros ideales ni en nuestra lucha”.

Respecto a su gestión, el mandatario destacó avances de los últimos tres años.

“Ya hicimos lo más difícil. Los cimientos de una Bolivia industrializada, con una economía de base ancha, están puestos y seguiremos firmes en este camino que iniciamos en unidad con el pueblo boliviano porque somos el Gobierno de la industrialización”, concluyó.