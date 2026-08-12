Capoeira, disciplina e identidad: la fórmula de Ricky Martin para seguir dominando los escenarios a los 54 años

El artista Ricky Martin realiza una secuencia de capoeira en la orilla del mar y muestra los detalles de su preparación física

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Un video de Ricky Martin practicando capoeira reactivó la atención sobre cómo el cantante adapta su preparación física en una etapa en la que combina actividad en los escenarios, exposición en redes sociales y nuevos proyectos musicales.

Según informó Men’s Health España, el artista puertorriqueño mostró esa rutina en una publicación hecha desde Puerto Rico, donde escribió “Ratitos de la vida”.

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La capoeira, parte de su entrenamiento actual

Ricky Martin incorporó la capoeira como parte de un esquema de ejercicio orientado a sostener movilidad, fuerza y resistencia. La disciplina, de origen brasileño, combina secuencias de combate, desplazamientos, coordinación corporal y acrobacias, un formato que exige control físico y elasticidad.

Ricky Martin mostró la rutina de capoeira en una publicación hecha desde Puerto Rico con el mensaje "Ratitos de la vida" (Instagram/@ricky_martin)

En el video, el cantante aparece en una playa mientras ejecuta movimientos básicos de esa práctica. La escena funcionó como disparador para volver sobre un aspecto que el artista exhibe con frecuencia en redes: el modo en que entrena para acompañar las exigencias de sus presentaciones y su exposición pública.

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La elección de la capoeira también aporta un elemento distinto dentro del tipo de contenido físico que suelen mostrar las figuras del espectáculo. No remite solo al trabajo de fuerza o al entrenamiento de gimnasio, sino a una práctica que combina ritmo, coordinación, resistencia y dominio corporal, con una dimensión visual que encaja con el formato breve de las plataformas sociales.

La capoeira se integró al entrenamiento actual de Ricky Martin para sostener movilidad, fuerza y resistencia (Instagram/@ricky_martin)

Cambios en la rutina y exposición en redes

Este video no es solo una publicación aislada, ya que la elección de esa disciplina forma parte de una rutina más amplia, con trabajos centrados en zonas como abdomen, pectorales, bíceps y hombros. Ese esquema responde a un criterio de adaptación física en una etapa distinta de su carrera.

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La incorporación de variantes al entrenamiento aparece así como el eje central de la historia. Más que mostrar un ejercicio puntual, la publicación permite leer una continuidad en la forma en que Ricky Martin convierte sus redes sociales en un registro de preparación corporal, con posteos que suelen acompañar giras, ensayos o períodos de actividad artística.

La disciplina brasileña combina combate, desplazamientos, coordinación corporal y acrobacias, y exige control físico y elasticidad (Instagram/@ricky_martin)

Ese recorte vuelve más relevante el video de capoeira: no se trata solo de una escena casual, sino de una pieza que encaja en una secuencia mayor de mensajes sobre bienestar, disciplina y sostén físico. Ese tipo de contenido expone una rutina que el cantante viene actualizando con el paso del tiempo.

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Reflexiones personales y agenda artística

La nota del medio español también sumó declaraciones del artista sobre su presente personal. Martin afirmó: “En este momento de mi vida, quiero ser transparente. No quiero usar máscaras”. Esa definición amplía el marco del video, porque ubica la exposición en redes dentro de una etapa que el propio cantante asocia con mayor visibilidad y menos reserva.

La rutina de Ricky Martin también incluye trabajos sobre abdomen, pectorales, bíceps y hombros como parte de una adaptación física (Instagram/@ricky_martin)

En la misma línea, el músico recordó el impacto que tuvo hablar de su identidad sexual: “Poder escribir un libro que me permitió abrirme y hablar sobre mi identidad sexual fue maravilloso. Fue el comienzo de una nueva era para mí”.

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En el plano profesional, Ricky Martin mantiene actividad en los escenarios. En mensajes recientes, repasó presentaciones en Europa y Asia y anticipó música nueva antes de fin de año, un dato que ubica estas publicaciones personales dentro de una etapa de continuidad artística y presencia internacional.

Ricky Martin afirmó que en esta etapa de su vida busca ser transparente y no usar máscaras en su exposición pública (Instagram/@ricky_martin)

Esa combinación entre entrenamiento, visibilidad digital y agenda de shows ayuda a darle una lectura más precisa al posteo. La práctica de capoeira aparece, en ese marco, menos como una curiosidad aislada que como parte de una preparación sostenida para una carrera que todavía exige despliegue físico, traslados y exposición permanente.

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El interés de la publicación pasa entonces por mostrar cómo una figura de larga trayectoria integra ese trabajo corporal a su imagen pública y a su presente profesional.