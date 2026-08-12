YosStop denuncia discriminación contra su perro y estilista canino responde con fuerte acusación

El Perro Mugroso, un popular creador de contenido en TikTok, respondió a la influencer YoStop, quien denunció públicamente a una estética canina en Ciudad de México de haberle negado el servicio a su mascota de 16 años de edad.

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La creadora de contenido YosStop denunció en redes sociales que un establecimiento de estética canina se negó a bañar a su perro de 16 años. La influencer calificó la decisión como un acto de discriminación y explicó que, después de consultar con un veterinario, recibió la confirmación de que su mascota podía ser bañada.

El caso generó una discusión en redes sociales sobre los cuidados que requieren los perros geriátricos y los límites de responsabilidad de los estilistas caninos.

El caso de YosStop

YosStop relató que acudió con su mascota a un establecimiento, donde rechazaron atenderla debido a su edad y condición. La creadora expresó su molestia y tristeza por la situación, pues consideró que su perro fue juzgado por su apariencia y por ser un animal de edad avanzada.

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Después llevó a su mascota con un veterinario, quien, según su versión, determinó que se encontraba en condiciones para recibir un baño y no tenía una contraindicación para ese procedimiento.

La situación llevó a YosStop a cuestionar el trato hacia los perros mayores y a plantear si negarles determinados servicios puede considerarse discriminación.

La tiktoker YosStop habla sobre su denuncia contra una estética canina por presunta discriminación, acompañada por la imagen de un hombre en un recuadro. (TikTok)

La respuesta del Tiktoker

El creador de contenido El Perro Mugroso, especializado en temas relacionados con estética canina, respondió al señalamiento y defendió la decisión del establecimiento.

En un video, explicó que existe una diferencia entre determinar si un perro puede bañarse y asumir el riesgo de manipularlo dentro de una estética.

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“Una cosa es que sea tuyo y lo tengas veinticuatro siete en tu casa y otra muy diferente es meter a un perro de dieciséis años con problemas de visión, sordo y con antecedentes cardíacos a una estética canina”, afirmó.

El tiktoker sostuvo que los estilistas no son veterinarios y, por ello, no tienen facultades para determinar el estado médico de un animal. A su juicio, rechazar un servicio por las condiciones particulares de una mascota no constituye discriminación.

“Los estilistas caninos no estamos obligados a aceptar a todos los perros. Debemos de conocer nuestros límites y nuestras aptitudes”, señaló.

También cuestionó que YosStop calificara el episodio como discriminación y consideró que el establecimiento actuó con precaución ante un perro geriátrico.

“Agradece que hoy estás haciendo un video de discriminación y no estás haciendo un video de ‘me lo mataron en aquel lugar’. Y aunque no lo creas, esas personas que decidieron no aceptar a tu perro fueron más responsables con él que tú misma”.

La postura de YosStop ante la controversia

Después de que su denuncia se viralizó y recibió críticas, YosStop modificó el tono de su postura y planteó la necesidad de escuchar los argumentos de ambas partes.

“Creo que es importante ver el punto de vista de varias personas, porque creo que es importante hablar de esto”, expresó.

Después de que su denuncia se viralizó y recibió críticas, YosStop modificó el tono de su postura y planteó la necesidad de escuchar los argumentos de ambas partes. (Foto: Instagram/@justyoss)

La influencer reconoció que antes desconocía la problemática relacionada con el rechazo de perros mayores en establecimientos de estética y dijo haber encontrado testimonios de personas que atravesaron situaciones similares.

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“Aquí no se trata de quién tiene la razón”, afirmó, al explicar que su intención era abrir una conversación sobre el trato y los cuidados que reciben las mascotas de edad avanzada.