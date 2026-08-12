Gibrán Ramírez acusa a Morena de haber financiado campañas de 2021 con dinero ilícito y ventila relación del ‘Rey del huachicol’ y Mario Delgado

Gibrán Ramírez habló del posible financiamiento ilícito de Morena en las elecciones de 2021. (Facebook)

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El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, acusa que la cúpula de Morena sabía que las campañas de 2021 se financiaron con dinero al margen de la ley, y señala que durante ese proceso “mucha gente empezó a escuchar” sobre Sergio Carmona —conocido como el ‘Rey del Huachicol’— y su relación con Mario Delgado, entonces dirigente nacional del partido.

En una entrevista con Político MX, Ramírez, quien fue fundador de Morena y candidato a la dirigencia del partido antes de migrar a MC, describe el financiamiento de esas campañas como el punto de quiebre que lo llevó a distanciarse definitivamente del movimiento. “Cuando por pragmatismo electoral te vas hasta el fondo con la economía criminal, ya no hay retorno”, sostuvo.

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Testimonios de una diputada y una excandidata a gobernadora

Gibrán Ramírez habló de por qué se distanció de morena. (Jesús Avilés/Infobae México)

Para sostener sus señalamientos, Ramírez relató dos conversaciones con actores que dice haber tenido de primera mano. La primera involucra a una diputada —ya sin cargo— a quien, según narra, enviaron a San Pedro Garza García, Nuevo León, a recoger financiamiento de campaña. La legisladora le habría preguntado si el INE entregaba dinero en dólares, pues así se lo habían dado. “No, compañera, eso no es financiamiento del INE”, le respondió Ramírez.

La segunda conversación fue con una excandidata a gobernadora que le dijo cuánto dinero había recibido de esa manera. Ramírez atribuye esa naturalidad al ambiente interno del partido: “Eso se empezó a normalizar”, dijo.

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Agregó que entre personas que se dedican a la política hablar de dinero tiene cierta franqueza, pero que en algún punto esa conversación transitó hacia “números mucho más grandes y financiamiento patentemente ilegal”.

Ramírez no presenta documentos ni pruebas propias. Cuando el entrevistador Daniel Jacobo Ortega le pregunta directamente si tiene pruebas, responde con esos dos testimonios de terceros.

Según el legislador, los candidatos recibían dinero en dólares. REUTERS/Dado Ruvic

Para ilustrar por qué el dinero ilícito permea las campañas, Ramírez puso un ejemplo concreto: en Matamoros, Coahuila, el tope legal de gasto de campaña rondó el millón de pesos, pero varios expresidentes municipales le dijeron que solo para ser competitivo se necesitaron 20,000,000 de pesos. “No queremos ver a la realidad a los ojos”, sostiene.

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El diputado argumenta que ese abismo entre lo que permite la ley y lo que cuesta ganar una elección deja el campo abierto al dinero criminal, porque “solo el crimen tiene la capacidad económica para influir en elecciones que son cada vez más caras”. Agrega que cuando no hay consecuencias de tomar ese dinero, el problema se normaliza hasta volverse invisible para quienes participan en él.

Sergio Carmona, Delgado y el huachicol fiscal

El diputado emecista también nombró a Sergio Carmona, conocido como el ‘Rey del huachicol’, como “quizá el primer gran señalamiento de huachicol fiscal” y lo vincula directamente con Mario Delgado. No desarrolla la naturaleza de esa relación en la entrevista, pero el señalamiento se enmarca en una descripción más amplia de lo que llama “la participación de un entramado corrupto” que involucra también a la Marina.

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Carmona Angulo, asesinado el 22 de noviembre de 2021 en una barbería de San Pedro Garza García, fue un empresario tamaulipeco señalado por contrabando de hidrocarburos y lavado de dinero. La UIF tenía sus cuentas bajo vigilancia, y en junio de 2022 el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación sobre una red de tráfico de combustible vinculada a los hermanos Carmona.

Sergio Carmona y Mario Delgado. (Captura de pantalla/CUARTOSCURO)

Diversas investigaciones periodísticas, entre ellas columnas de Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio, documentaron viajes de Delgado en aeronaves propiedad de Carmona, así como señalamientos de que el empresario habría financiado la campaña de Delgado por la presidencia nacional de Morena.

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Mario Delgado ya había negado señalamientos similares en mayo de 2024, cuando la entonces candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, lo acusó durante el tercer debate presidencial de estar bajo investigación en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con Carmona. “Evidentemente no hay investigación, porque si me investigaran me hubieran hecho algún requerimiento y no me hubieran dejado entrar”, dijo entonces en entrevista con Milenio Televisión. En el programa Tercer Grado calificó ese tipo de acusaciones como parte de “la estrategia de mentiras”.

“La última llamada”: por qué Ramírez se postuló a dirigir Morena

Ramírez relató que vio venir el deterioro de Morena desde dentro. Cuando se postuló a la dirigencia, su campaña llevaba por lema “La última llamada”, y en ese momento elaboró un documento en el que advertía que el partido “se iba a acabar de pudrir” si no se rescataba. Dice que desde entonces comenzaron los señalamientos en su contra.

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Gibrán Ramírez Reyes (Facebook/Gibrán Ramírez Reyes)

Describe también cómo recorrió el país y encontró que, con tal de ganar elecciones en 2021, Morena entregó candidaturas a “los poderes reales del lugar”: al cacique del ejido, a quienes controlaban mercados locales de manera violenta, a medianos y grandes productores en zonas donde el partido había surgido de colectivos de base.

Pone como ejemplo Bahía de Los Ángeles, Baja California, donde había un comité de Morena que durante años sostuvo la crítica al régimen anterior y que al llegar las campañas de 2021 vio cómo las candidaturas se entregaron a quienes “habían mandado siempre”.

“Ya una vez que ves eso, no hay manera de seguir coincidiendo con un proyecto cuya doctrina fundamental, diría López Obrador del PAN, es la hipocresía”, dijo Ramírez en la entrevista.

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Noroña: “Gentuza” que encubre desde el poder

En otros temas, Ramírez reservó sus palabras más duras para Gerardo Fernández Noroña, actual senador morenista. Lo llamó “gentuza” y trazó una distinción entre lo que fue en la oposición y lo que es hoy desde el poder.

El senador Gerardo Fernández Noroña.

Reconoció que Noroña tenía valentía cuando en la oposición se plantaba ante figuras como Genaro García Luna y los señalaba públicamente sin ser Ministerio Público. Pero dice que ese mismo estándar lo desnuda ahora: ante las investigaciones periodísticas y la evidencia de la FGR sobre los vínculos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el crimen organizado, Noroña sale a pedir pruebas y a exigir que los demás actúen “como si fuéramos Ministerio Público”.

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“Sabe ser gritón, pero ser gritón en la oposición puede parecer valentía y serlo desde el poder y para encubrir a los tuyos es cobardía y es autoritarismo”. Lo describe como “un político oportunista que en muchos años no ha dejado ningún legado”.