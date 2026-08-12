Sophie Turner y el impacto emocional de despedirse de Sansa Stark: “Tuve una gran crisis de identidad”

Sophie Turner comparte cómo el final de Juego de Tronos marcó un antes y un después en su vida personal y profesional (REUTERS/Danny Moloshok)

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Sophie Turner, reconocida por su papel de Sansa Stark en Juego de Tronos, relató cómo atravesó una crisis de identidad y una etapa de cambios significativos tras el final de la serie, donde creció como actriz y persona durante una década.

El desafío de dejar atrás a Sansa

La actriz comenzó a interpretar a Sansa Stark cuando era adolescente y permaneció en el rol hasta los 23 años, una experiencia que marcó profundamente su identidad.

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La actriz británica relata el impacto emocional que le produjo despedirse de su emblemático personaje tras casi una década de rodaje

“No sabía quién era Sansa y quién era Sophie”, declaró Turner al Sydney Morning Herald. “Y era demasiado joven para leer los libros, así que fui desarrollando el personaje poco a poco”, agregó.

Turner admitió que la despedida de la serie en 2019 la llevó a una crisis interna. “Tuve una gran crisis de identidad cuando la dejé ir; realmente no sabía quién era ni qué estaba haciendo”, explicó. “Fue una época extraña y difícil”, resumió.

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Procesos personales y nuevos personajes

Turner revela cómo otros papeles en cine la ayudaron a procesar vivencias propias y encontrar nuevas formas de expresión (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Además de Sansa, otros proyectos también le permitieron a Turner explorar aspectos personales. Sobre su papel en la película Trust, comentó: “Hace unos años hice una película llamada Trust, sobre una chica que tuvo que esconderse porque estaba siendo manipulada por un hombre con el que había tenido un hijo y necesitaba proteger a su bebé. Ella tenía asuntos personales que procesar, y sentí que era una oportunidad para que yo también lo hiciera”.

La actriz ya había hablado anteriormente sobre la dificultad de separar su vida real de la ficción. En el podcast Dish, describió Juego de Tronos como una experiencia “increíble” que “influyó en toda su vida en términos de decisiones empresariales, etiqueta en el set, cómo actuar”. Agregó: “Todo lo que aprendí de Juego de Tronos, y un poco de mis padres”.

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Aprendizaje en el set y relación con el elenco

El ambiente de trabajo en Juego de Tronos y la convivencia con sus compañeros de reparto resultaron clave en su formación actoral (Créditos: HBO Max)

Pese al tiempo invertido en la serie, Turner confesó que nunca vio Juego de Tronos entera porque no le gusta verse en pantalla. Valoró la experiencia como “la mejor clase de actuación”: “Nunca tuve una formación formal adecuada, así que aprendí de los increíbles actores que me rodeaban, y sentí que había ganado una competición”.

Sobre la convivencia con el elenco, Turner expresó: “Éramos como una familia”. La actriz resaltó cómo su relación con el personaje llegó a un punto de fusión: “Tuve la oportunidad de convivir con mi personaje. Así que al final sentí que nos fusionábamos en una sola persona. Pero fue increíble”.

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Futuro profesional y maternidad

La intérprete se prepara para un nuevo reto en televisión al tiempo que equilibra su carrera con la maternidad (Captura de video)

Turner no descarta retomar el papel de Sansa, aunque solo aceptaría si se mantiene el reparto y el equipo original. “Tal vez. Es decir, tendría que ser exactamente el mismo reparto y el mismo equipo; de lo contrario, no volvería, y eso solo sería para la novena temporada”, dijo a Variety y también aclaró: “No creo que vayamos a hacer una novena temporada”.

Actualmente, Turner se prepara para interpretar a Lara Croft en la próxima adaptación de Tomb Raider. “Ahora mismo, mi atención está puesta en Tomb Raider. Llevo trabajando en ello bastante tiempo y seguiré haciéndolo durante un tiempo. Me siento bien haciéndolo”, señaló.

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Diferenció su relación con Lara Croft respecto a Sansa: “Es muy diferente a mí y a mi personalidad... hay un lado de ella que puede ser bastante tóxico, pero también hay un lado muy centrado y decidido... Soy una persona muy preocupada y neurótica, cosa que ella obviamente no es, pero ambas estamos obsesionadas con la historia”.

Nueva etapa y bienestar personal

Turner reflexiona sobre los cambios que trajo consigo cumplir 30 años y su regreso a Inglaterra, enfocada en su salud y su familia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Turner, madre de dos hijas junto a su exmarido Joe Jonas, reflexionó sobre la conciliación entre la maternidad y la actuación. Citó a Kristen Stewart: “Solo los hombres son actores de método. Las mujeres tenemos que volver a casa y preparar la cena para nuestros hijos, y no puedo ser una psicópata asesina mientras preparo espaguetis, ¿verdad?”.

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El cierre de una etapa coincide con un cambio vital: “Cada una de nosotras tuvo su momento de crisis, pero ahora todas nos sentimos muy positivas. Estaba lista para dejar atrás esa década de mi vida”. Turner celebró sus 30 años con amigas de la infancia y hoy prioriza su bienestar físico y mental, con terapia y ejercicio regular, además de pasar tiempo con sus hijas en Inglaterra. “No, no echo de menos vivir en Estados Unidos”, confesó. “Sí que echo de menos el sol, pero nada más”.