Suspenden a cuatro policías de Tlalnepantla tras video de presunto abuso de autoridad en la autopista México-Querétaro

El video documenta una detención vehicular en la autopista México-Querétaro a la altura de Lago de Guadalupe. Un automovilista es interceptado por agentes de la policía municipal de Tlalnepantla, Estado de México, para una revisión de rutina. Los agentes fueron suspendidos posteriormente por actuación indebida durante el procedimiento.

Guardar

Cuatro elementos de la policía municipal de Tlalnepantla de Baz fueron suspendidos luego de que se hiciera viral un video en el que se observa un presunto abuso de autoridad contra un automovilista en la lateral de la autopista México-Querétaro, a la altura de la zona conocida como Lago de Guadalupe, pasando los límites con Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Los hechos quedaron registrados en video y posteriormente fueron difundidos en redes sociales, donde generaron críticas hacia la actuación de los agentes municipales.

Ante la repercusión del caso, la Coordinación de Asuntos Internos de la Comisaría General de Tlalnepantla informó que abrió un expediente de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

PUBLICIDAD

Policías de Tlalnepantla detienen a automovilista

Suspenden a policías municipales de Tlalnepantla, Edomex por parar a automovilista y ser grabados por abuso de autoridad (especial)

En la grabación se observa cómo una patrulla municipal intercepta una camioneta que circulaba por la lateral de la autopista México-Querétaro. Uno de los agentes realiza un cerrón al vehículo para obligar al conductor a detenerse.

Durante el intercambio, el automovilista cuestiona a los policías y les señala que no tienen facultades de tránsito para detenerlo en ese punto. Ante el reclamo, uno de los elementos responde: “Si hacemos un desmadre va a ser por ti”.

Posteriormente, dos policías descienden de la patrulla y se acercan al conductor. Uno de ellos intenta justificar la intervención citando el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, dicho artículo establece las bases constitucionales relacionadas con la seguridad pública y las instituciones encargadas de esta función, por lo que su mención en el video no implica, por sí misma, una facultad general para detener arbitrariamente a conductores.

Cuestionan al conductor si llevaba algún objeto

Durante la intervención, los policías realizan una revisión al automovilista y le preguntan si “no trae algo”, a lo que el conductor responde que no.

La actuación de los elementos provocó cuestionamientos debido a la forma en que fue realizada la detención y a las expresiones utilizadas durante el intercambio con el ciudadano.

Tras la difusión de las imágenes, las autoridades municipales determinaron suspender a cuatro policías mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

Asuntos Internos deberá determinar si los agentes incurrieron en alguna conducta contraria a los protocolos policiales, así como establecer las posibles responsabilidades administrativas o legales que pudieran derivarse de los hechos.

PUBLICIDAD

Otro caso de presunta extorsión en la misma zona

Es exhibido policía municipal de Tlalnepantla de Baz, Edomex tratando de extorsionar a una automovilista extranjera por 2 mil pesos en Periférico Norte y acompañarla al "Oxxo" para retirar el dinero

El nuevo señalamiento ocurre apenas unos días después de otro caso que involucró a un elemento de la Policía Municipal de Tlalnepantla.

El pasado 3 de agosto, un policía fue grabado extorsionando a una automovilista extranjera en la zona de Periférico Norte. De acuerdo con la grabación difundida en redes sociales, el agente habría llevado a la mujer a una tienda Oxxo para que retirara 2 mil pesos, como parte de la extorsión.

En el video, el elemento habría hecho referencia a que el procedimiento se realizaría “todo bajo el agua”, expresión que generó indignación entre usuarios de redes sociales.

PUBLICIDAD

Tras la difusión del caso, autoridades de Tlalnepantla señalaron que investigarían lo ocurrido y posteriormente informaron que el policía había sido separado de la corporación.

No obstante, hasta entonces no se había informado públicamente con claridad si, además de la baja administrativa, existió alguna sanción jurídica o si se presentó una denuncia penal relacionada con los hechos.

Autoridades deberán esclarecer actuación policial

Los dos casos han colocado nuevamente bajo escrutinio la actuación de elementos de la policía municipal de Tlalnepantla, particularmente en vialidades de alta circulación como Periférico Norte y la autopista México-Querétaro, donde se han reportado los abusos de los cuerpos policiacos.

La investigación abierta por Asuntos Internos deberá establecer si los cuatro policías suspendidos actuaron conforme a sus atribuciones y protocolos, además de determinar si existieron irregularidades durante la intervención del automovilista.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el video continúa circulando en redes sociales y ha reavivado el debate sobre los abusos de autoridad y las presuntas prácticas de corrupción que pueden afectar a los conductores en esta zona del Estado de México.