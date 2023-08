Investigan a la Universidad Católica de Chile por facilitar cuerpos humanos a empresas para probar implantes

La denuncia sugiere que se allanen las dependencias de la Escuela de Medicina de la UC.

“En la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), existe un Programa de Donación de Cuerpos para la Ciencia y la Docencia, por el cual personas donan su cuerpo para que, una vez fallecidas, este sea utilizado para la investigación científica y la docencia universitaria”, dice la introducción de la denuncia presentada por dos académicos del Departamento de Anatomía de esa casa de estudios que fue revelada por Radio Biobío.

Acusan que se están haciendo mal uso de las partes cadavéricas, lo que constituiría una infracción del Código Sanitario, cosa que ya investiga reservadamente la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

La indagatoria se basa en la acusación de que dentro de la universidad se facilitan partes de cadáveres para actividades de empresas, las que no solo tienen por finalidad hacer capacitaciones a médicos que deben pagar una inscripción, sino que además aprovechan de probar implantes y otros dispositivos fabricados por alguna de las compañías que auspician estas jornadas que, acusan los académicos, están fuera del ámbito educativo.

Algunas de estas jornadas habrían sido incluso transmitidas por streaming, aunque no está claro si existe un protocolo para protocolo para proteger la identidad de los cuerpos y que no se vea la cara, tatuajes, marcas personales, etc.

“En la segunda semana de octubre (de 2022) se realizó la actividad cadavérica llamada el Spine Festival (Festival de la columna). Según calendario compartido, en esta actividad se habrían utilizado al menos tres torsos y dos cadáveres”, expone el documento. Lo peor es que esta actividad no fue informada a través de ningún canal oficial de la UC y los pendones publicitarios eran todas de empresas.

Aunque no está claro si la universidad cobra por el uso de espacio y de las partes, se lee en la denuncia que “funcionarios dijeron que un funcionario específico de departamento sería el contacto directo de las empresas. Al ser preguntado por esto, el funcionario específico índice que efectivamente las empresas y/o organizadores le llaman o escriben directamente a su celular para organizar actividades cadavéricas. El mismo funcionario dijo que a veces hay cursos con médicos, los que se realizan a cambio de favores, trueques o regalos”.

Pabellón Z

En el texto de la acusación, además, se cuenta que el pabellón de congelación Z, el que está casi exclusivamente destinado a piezas utilizadas en actividades cadavéricas, está desordenado y con hacinamiento de cuerpos a la espera de su uso, “con líquidos en el suelo, al menos hasta diciembre de 2022. Otros dos funcionarios han reportado que se sienten malos olores”.

La denuncia también aborda una serie de malas prácticas.

El problema es que todas estas actividades repercuten en la enseñanza de los futuros médicos. El texto dice que de acuerdo a la versión de un funcionarios el ingreso de piezas cadavéricas “son pocas, siendo estas pocas de segundo uso luego de haber sido utilizadas en diplomados. Los cadáveres más frescos o nuevos, según lo reportado por funcionarios y docentes, principalmente se destinarían para actividades cadavéricas”.

Así, las piezas disponibles para la enseñanza en pregrado son “escasas y deterioradas”. Peor aún, si antes los cuerpos para pregrado se ocupaban alrededor de un año o dos, ahora su uso se estira al límite, por varios años.

La denuncia añade que hay piezas que incluso estarían con hongos. El problema es que las actividades auspiciadas por empresas no dejan tiempo para la mantención de piezas y partes.

Así, la jefa del departamento organizaron una jornada de orden y limpieza del pabellón Z, pues había un desorden total de cadáveres y material cadavérico.

Tanto, que el primer día de estas jornadas de orden y limpieza, “un funcionario escaló encima de todos los cadáveres, teniendo que pisarlos, como si fuese una montaña”.

El informe es extenso en señalar malas prácticas o, al menos, descuidos. Y maltratos de parte del encargado de donaciones y un docente a la jefa del departamento de Anatomía.

La denuncia sugiere inspeccionar y allanar las dependencias del edificio de la Escuela de Medicina.

Respuesta de la universidad

Radio Biobío cuenta que, tras la denuncia, la Universidad Católica decidió suspender su relación con privados y el inicio de una investigación interna.

De todas formas, explicó que la investigación interna no había detectado irregularidades en los contratos, aunque sí es posible mejorar la gestión.

“Reiteramos nuestro compromiso con los donantes y sus familias, en el respeto y el trato ético y digno de los cuerpos y órganos donados, y en honrar la voluntad del donante de ser legados para mejorar la salud de Chile. Es nuestro espíritu y misión el corregir y mejorar todos los aspectos que puedan presentar deficiencias y ser mejorados, y asumimos con responsabilidad y el mayor compromiso esta tarea para brindar siempre la mejor atención a nuestros pacientes y a la sociedad”, dijo la vicedecana de la Facultad de Medicina, doctora Marcela Cisternas a la emisora.

Seguir leyendo