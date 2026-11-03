Guatemala

El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo viajará a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana

La cita congregará a delegados de los 22 países de la Comunidad regional los días 4 y 5 de noviembre, con el canciller Carlos Ramiro Martínez y el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos

Bernardo Arévalo viaja a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
Bernardo Arévalo viaja a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. (Gobierno de Guatemala)
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, viajará este martes a Madrid, España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, una cita que reunirá a representantes de los 22 países de la Comunidad Iberoamericana los días 4 y 5 de noviembre.

El mandatario estará acompañado por el canciller, Carlos Ramiro Martínez, y el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, según la agenda divulgada por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

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La agenda del presidente guatemalteco comenzará el martes con una reunión bilateral con el rey Felipe VI de España, quien mantendrá encuentros con varios jefes de Estado en la antesala de la cumbre.

La Casa Real española incluyó a Arévalo entre los mandatarios que serán recibidos por el monarca el 3 de noviembre. Felipe VI también tiene previstos encuentros con los presidentes de Chile, Honduras y Costa Rica.

Bernardo Arévalo viaja a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
En 2024, el presidente Bernardo Arévalo se reunió con el rey Felipe VI en el palacio de la Zarzuela en Madrid en su primera visita oficial a España. (Gobierno de Guatemala)

Durante la noche, el jefe de Estado guatemalteco participará en un encuentro organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). Allí expondrá las perspectivas económicas de Guatemala ante representantes del sector privado y autoridades de la región.

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La agenda incluye actividades empresariales y la inauguración de la cumbre

El miércoles, Arévalo asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano, que será presidida por Felipe VI.

Luego participará en el Conversatorio de Jefes de Estado previsto dentro del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebrará en Madrid el 3 y 4 de noviembre. La actividad reúne a empresarios, funcionarios y líderes políticos bajo el lema “Iberoamérica ante los desafíos de la economía global: fortalecer la colaboración público-privada”.

Ese mismo día, el presidente guatemalteco acudirá al acto de inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana, cuya ceremonia está prevista en el Teatro Real de Madrid.

La cumbre se desarrollará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

Bernardo Arévalo viaja a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno.
La Cumbre Iberoamericana se realiza cada dos años y reúne a los Jefes de Estado y de Gobierno. (Gobierno de Guatemala)

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) informó que los debates abordarán asuntos como la transformación digital, la inteligencia artificial, la movilidad académica, la cooperación económica, la seguridad y la respuesta ante desastres.

El jueves, Arévalo participará en la jornada central de la reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Por la tarde asistirá al encuentro entre el presidente de Ucrania y líderes latinoamericanos, según la programación de la Presidencia.

Arévalo no viajará a Francia por la repatriación de Miguel Ángel Asturias

La Secretaría de Comunicación Social informó que Bernardo Arévalo no participará en Francia en los actos de repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias. Las actividades son coordinadas por el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas.

Los restos del escritor y Premio Nobel de Literatura llegarán a Guatemala el 12 de noviembre, procedentes de París. El programa contempla un recibimiento oficial en el Aeropuerto Internacional La Aurora y homenajes en sitios vinculados con la vida y obra del autor.

Fotografía en blanco y negro de Miguel Ángel Asturias de traje mientras sostiene un ejemplar del libro Mulata de tal
Los restos del escritor Miguel Ángel Asturias llegarán a Guatemala el 12 de noviembre para recibir homenajes de Estado. (Archivo/Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala )

El 13 de noviembre habrá actividades en la Universidad Popular y en el barrio de La Candelaria, donde se prevén una misa y una velación. Para el 14 de noviembre están programadas una ceremonia maya en Kaminaljuyú y honras fúnebres de Estado en el Palacio Nacional de la Cultura.

La agenda culminará el 15 de noviembre con la inhumación de los restos de Miguel Ángel Asturias en un monumento funerario construido en el Centro Cultural que lleva su nombre, en Ciudad de Guatemala.

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