Colombia

“Nos devolvimos 30 años”: habitante de Planadas relata el miedo tras ataque con explosivos

Camilo Enciso, líder cafetero del municipio, contó cómo vivió junto a su esposa y su hija de 5 años las detonaciones que sacudieron a Planadas y dejaron cuatro personas muertas

La Gobernación del Tolima, la Policía y el Ejército brindaron apoyo a la comunidad (Policía Nacional)
La Gobernación del Tolima, la Policía y el Ejército brindaron apoyo a la comunidad (Policía Nacional)
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Nos devolvimos 30 años”. Con esa frase, Camilo Enciso, líder cafetero de Planadas, resumió el impacto que dejó el atentado con explosivos registrado en este municipio del sur del Tolima, que dejó cuatro personas muertas, varios heridos y daños materiales.

Enciso, de 53 años, relató a Blu Radio que se encontraba en su vivienda junto a su esposa y su hija de 5 años cuando escuchó las detonaciones, ocurridas alrededor de las 9:00 de la noche.

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Su casa está ubicada aproximadamente a cuatro cuadras del sitio donde, según explicó, cayeron cilindros bomba.

Fue un estruendo muy, muy fuerte y sacudió todo el pueblo”, contó.

El impacto fue tan intenso que, según su testimonio, inicialmente se sintió como un movimiento telúrico.

“Se movió todo, nos movió el piso como si fuera un temblor”, recordó.

El ataque causó afectaciones en el 80% de la infraestructura física del hospital local de Planadas. (Ejército Nacional)
El ataque causó afectaciones en el 80% de la infraestructura física del hospital local de Planadas. (Ejército Nacional)

“Ya habíamos vivido esas explosiones”

Para Enciso, el sonido de las detonaciones no era desconocido.

El líder cafetero explicó que hace cerca de tres décadas, cuando vivía en Gaitania, Tolima, eran frecuentes las explosiones durante las tomas guerrilleras que afectaban a esa zona del país.

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Por esa razón, aseguró que reconoció rápidamente la magnitud del ataque.

Hace 30 años en Gaitania vivíamos esas explosiones constantemente cuando se hacían las tomas guerrilleras”, afirmó.

Según relató, por la intensidad y la secuencia de las explosiones los habitantes entendieron que no se trataba de un ataque con drones.

La incertidumbre provocó momentos de pánico entre las familias, que no sabían dónde protegerse ni qué dirección podía tomar la ofensiva.

Enciso lamentó además que, pese a la presencia de un batallón del Ejército cerca del sector, el ataque terminara afectando principalmente a la población civil.

Según su relato, la instalación militar no sufrió daños.

Fotografía cedida que muestra los daños en un hospital y varias viviendas luego de un atetado la noche de este sábado, en Planadas (Colombia). EFE/ Ministerio de Salud de Colombia
Fotografía cedida que muestra los daños en un hospital y varias viviendas luego de un atetado la noche de este sábado, en Planadas (Colombia). EFE/ Ministerio de Salud de Colombia

Un territorio que buscaba dejar atrás la guerra

El atentado tuvo un significado especialmente doloroso para habitantes de Planadas por la historia de violencia de la región.

El municipio está ubicado cerca de la vereda Marquetalia, relacionada históricamente con el surgimiento de las Farc, y durante la década de 1990 también estuvo marcado por los cultivos de amapola.

Sin embargo, la comunidad ha intentado transformar esa historia mediante procesos de reconciliación y desarrollo económico alrededor del café.

Enciso recordó que hace 27 años se firmó en la zona un acuerdo de paz entre comunidades indígenas Nasa y las Farc, mientras que en el parque de Gaitania permanece un legado de la Comisión de la Verdad relacionado con el perdón y la no repetición.

Por eso, afirmó que el ataque golpea directamente a una comunidad que durante años había intentado construir una realidad distinta.

Lo que sucedió anoche sí nos acongoja el corazón porque es volver a lo que vivíamos hace 30 años constantemente en el territorio”, expresó.

El líder cafetero insistió en que los habitantes no quieren regresar a una época marcada por desplazamientos, temor y ataques armados.

Su llamado es a que las comunidades puedan continuar trabajando y desarrollando su territorio sin verse obligadas nuevamente a abandonar sus hogares.

Nosotros le apostamos a la paz de este país y de este mundo, y queremos que este terruño, que es tan lindo, nos permita disfrutarlo”, concluyó.

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