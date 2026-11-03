Panamá

En Panamá reportan un nuevo caso de malaria en una mujer de 30 años que participó en una capacitación para guardabosques

Las autoridades aclararon que ninguno de los casos que hasta el momento se han presentado en la provincia de Los Santos responde a transmisión local

Participantes de la Decimoctava Promoción del Curso Básico de Guardaparques que culminaron su formación en el Parque Nacional Camino de Cruces. (MiAmbiente)
Participantes de la Decimoctava Promoción del Curso Básico de Guardaparques que culminaron su formación en el Parque Nacional Camino de Cruces. (MiAmbiente)
Guardar

Una mujer de 30 años se contagió de malaria durante un campamento de capacitación para guardabosques en Camino de Cruces, provincia de Panamá, confirmó la Dirección Regional de Salud de la provincia de Los Santos.

El hallazgo activó un operativo de bloqueo epidemiológico en su comunidad de residencia.

PUBLICIDAD

La paciente vive en Isla Cañas y permaneció fuera de esa comunidad entre el 4 y el 29 de octubre. Durante ese período participó en la actividad de formación donde, según la investigación epidemiológica, adquirió la enfermedad.

El Ministerio de Salud (MINSA) de Panamá informó el hallazgo a través de la Dirección Regional de Salud de Los Santos.

La entidad precisó que el contagio está directamente asociado al viaje realizado a la provincia de Panamá. Con esta confirmación, la provincia de Los Santos acumula tres casos de malaria.

Fotografía macro de un mosquito Anopheles gambiae con abdomen rojo posado sobre piel humana de tono beige con vello fino y fondo blanco desenfocado.
Un mosquito Anopheles con alas semitransparentes aterriza sobre un fragmento de piel humana, mostrando su abdomen rojo hinchado por la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paludismo o malaria es una enfermedad infecciosa potencialmente grave causada por parásitos del género Plasmodium, que se transmite a los seres humanos principalmente por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles infectados.

PUBLICIDAD

Los síntomas suelen manifestarse entre 9 y 17 días después de la picadura, y pueden incluir fiebre, escalofríos, dolores de cabeza, fatiga, náuseas, vómitos, sudoración excesiva, dolor abdominal, entre otros.

En casos graves, la malaria puede derivar en complicaciones severas como malaria cerebral, insuficiencia renal, anemia grave o daño a órganos vitales.

Las autoridades sanitarias aclararon que ninguno de los tres casos responde a transmisión local dentro del territorio santeño.

Todos los contagios registrados hasta el momento se vinculan a desplazamientos fuera de la provincia.

Las vacunas contra la malaria actualmente recomendadas por la OMS son RTS,S (Mosquirix) y R21/Matrix‑M, ambas dirigidas al parásito Plasmodium falciparum. (iStock)
Las vacunas contra la malaria actualmente recomendadas por la OMS son RTS,S (Mosquirix) y R21/Matrix‑M, ambas dirigidas al parásito Plasmodium falciparum. (iStock)

Esa distinción resulta clave para la vigilancia sanitaria, porque descarta por ahora un foco activo de transmisión del parásito dentro de las comunidades de Los Santos.

El MINSA descartó transmisión local y desplegó control vectorial en la zona para evitar nuevos contagios y desplegó personal de control de vectores en Isla Cañas

Tras confirmarse el diagnóstico, personal de Control de Vectores se trasladó al área donde reside la paciente. El objetivo del despliegue fue ejecutar acciones de bloqueo epidemiológico en la zona.

Esas medidas buscan evitar posibles contagios adicionales entre los vecinos de la paciente. También persiguen prevenir que aparezcan casos de transmisión local dentro de la provincia, algo que hasta ahora no se ha registrado.

El organismo sanitario mantiene activa la vigilancia epidemiológica en Los Santos. El seguimiento del caso continúa en curso, según indicó la entidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un investigador observa atentamente a un mosquito utilizando una lupa en un laboratorio. La imagen resalta el trabajo científico enfocado en el estudio de insectos vectores de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo de los tres casos santeños con viajes a otras provincias, y no con picaduras dentro del territorio local, es el dato que según el MINSA le permite descartar por el momento un brote autóctono.

La investigación epidemiológica del caso de Isla Cañas permitió rastrear el origen del contagio hasta la actividad de capacitación realizada en Camino de Cruces. Ese seguimiento forma parte del protocolo habitual que aplica la Dirección Regional de Salud ante cada nuevo diagnóstico confirmado en la provincia.

Hasta mayo de 2025 se habían registrado dos defunciones por malaria en el país. Las víctimas fueron dos menores de edad de sexo femenino, una de 15 años en el mes febrero procedente de Panamá Este y otra de 10 años en el mes de marzo procedente de la provincia de Veraguas.

Estas fueron las primeras muertes por esta enfermedad desde 2017, en un contexto de incremento sostenido de casos. En 2023 se notificaron 11,659 casos de malaria y en 2024 se cerró con un total de 15,109 casos, lo que representa un aumento sostenido en la transmisión de esta enfermedad.

Ese repunte se vinculó a factores como el aumento de la movilidad humana hacia zonas de transmisión activa y los efectos de la variabilidad y el cambio climático, los cuales pueden favorecer la proliferación del mosquito transmisor y el contacto con poblaciones vulnerables.

Temas Relacionados

PanamáMalariaCasoLos SantosGuardabosquesTransmisiónLocalMujerPaludismoCapacitaciónCamino de CrucesMINSAMosquitoAnophelesPlasmodium

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá cuentan desde hoy con una nueva ley de descuentos

Autoridades también sancionan la Ley de Presupuesto General del Estado 2027 por USD 35,111 millones

Jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá cuentan desde hoy con una nueva ley de descuentos

Iglesia católica avanza en proceso para investigar virtudes del sacerdote panameño Guillermo Sosa Icaza

Con la aprobación del Vaticano se busca determinar si presenta los rasgos de la llamada “santidad reconocible” que se exige para declarar beato o santo a un fiel cristiano

Iglesia católica avanza en proceso para investigar virtudes del sacerdote panameño Guillermo Sosa Icaza

En Panamá un individuo que se mantenía esposado aprovechó la ausencia policial y se marchó conduciendo una patrulla

El hombre se encontrada en estado etílico y había sido detenido tras haber cometido una infracción de tránsito, según la versión policial

En Panamá un individuo que se mantenía esposado aprovechó la ausencia policial y se marchó conduciendo una patrulla

En un año de afectaciones climáticas Panamá garantiza abastecimiento de arroz

Sin la tecnología adecuada la fragilidad del cultivo frente a fenómenos como El Niño se mantiene, afirman los productores

En un año de afectaciones climáticas Panamá garantiza abastecimiento de arroz

Panamá busca recomponer la fragmentada acción estatal dirigida a la infancia

Adopta un nuevo plan para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia

Panamá busca recomponer la fragmentada acción estatal dirigida a la infancia

TECNO

Oracle pidió USD 20.000 millones a inversores y sus acciones cayeron hasta 8,8% en un día

Oracle pidió USD 20.000 millones a inversores y sus acciones cayeron hasta 8,8% en un día

Apple alertó a diputados y funcionarios de Alemania sobre posibles ataques con software espía a sus iPhone

¿Para qué sirven las ranuras de las escaleras eléctricas? Su importante función y la razón detrás de su diseño

OpenAI sumó a Magnite y PubMatic para vender los anuncios de ChatGPT que no logra colocar por su cuenta

Los empleados que usan IA trabajan hasta 90 minutos más por día que quienes no la usan

ENTRETENIMIENTO

“Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha” llega a los cines el 19 de noviembre

“Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha” llega a los cines el 19 de noviembre

Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido de Brad Pitt y se une a tres de sus hermanos

Accidente en el set de 'The Batman Part II' detiene el rodaje: el Batimóvil atropelló a un actor

Britney Spears acusa a su hermana y a su exmarido de haberla hecho sentir como una esclava: “Voy a encontrar a una nueva familia”

La “terrible experiencia” que vivió Dustin Hoffman durante el rodaje de ‘El Graduado’: “Tenía la sensación de no tener ningún derecho a estar allí”

MUNDO

Netanyahu pidió formar una coalición amplia en Israel sin los partidos árabes: “Estoy abierto al diálogo”

Netanyahu pidió formar una coalición amplia en Israel sin los partidos árabes: “Estoy abierto al diálogo”

Ucrania denunció que Rusia utilizó la tregua humanitaria para reforzar sus tropas en el frente de Kherson

Estados Unidos mediará en nuevas conversaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dhabi para intentar poner fin a la guerra

Comunidad ante la vulnerabilidad: las serpientes de cascabel abandonan su vida solitaria por una sorprendente razón

El brote de ébola suma 5.376 muertos y es el más extendido de los registrados en África