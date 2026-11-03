Más de 315 mil personas trabajan en hogares en Guatemala, con baja formalización y salarios reducidos

El empleo doméstico remunerado en Guatemala creció cerca de un 49% entre 2012 y 2025 hasta superar las 315 mil personas ocupadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 315 mil personas se dedican al trabajo doméstico remunerado en Guatemala, pero el 95% carece de contrato escrito y el ingreso laboral mensual promedio alcanza apenas USD 161, según el estudio Situación del trabajo en casa particular, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab).

El diagnóstico, presentado en el marco del Día Internacional de los Cuidados, expone las brechas de formalización, acceso a la seguridad social e ingresos que afectan a quienes realizan tareas de cuidado y trabajo en hogares particulares.

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La actividad mantiene una presencia mayoritaria de mujeres y tiene un peso central en la organización cotidiana de los hogares.

El empleo doméstico creció cerca de 49% desde 2012

En 2025, unas 315.933 personas trabajaban en casas particulares de forma remunerada, frente a las 211.945 registradas en 2012. Esto representa un incremento de casi 104 mil trabajadores, equivalente a cerca del 49%.

Solo el 4,3% de las personas empleadas en hogares cuenta con contrato escrito y la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social apenas alcanza el 1,4%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de la ocupación no estuvo acompañado por una expansión de las protecciones laborales. El informe señala que la falta de contratos y de cobertura de seguridad social se mantuvo entre el 95% y el 100% durante el período comprendido entre 2013 y 2025.

Solo el 4,3% de las personas empleadas en hogares tenía contrato escrito en 2025. La afiliación al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) alcanzó apenas el 1,4%, por debajo del 2% informado por el Mintrab para el sector.

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La escasa cobertura limita el acceso a prestaciones relacionadas con atención médica, maternidad y pensiones. Guatemala cuenta con el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular, conocido como PRECAPI, aunque el estudio advierte que su alcance sigue siendo reducido.

El estudio oficial advierte que el programa especial PRECAPI mantiene un alcance reducido para las prestaciones de maternidad, salud y pensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso promedio equivalía a un tercio del salario de referencia

El ingreso laboral mensual promedio de las personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado fue de USD 161 en 2025. La cifra quedó USD 326 por debajo del salario base de referencia de USD 487 utilizado en el análisis, sin incluir las bonificaciones establecidas por ley.

El monto promedio representó cerca del 33% de ese salario base. Cuando se incorporó la valoración de la alimentación y la vivienda que algunas trabajadoras reciben como parte de su pago, el ingreso estimado ascendió a USD 211 mensuales. Aun así, permaneció por debajo de otras categorías ocupacionales.

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Las condiciones laborales también reflejan jornadas extensas. En 2025, el 29,2% de las personas empleadas en casas particulares trabajó más de 48 horas por semana.

El ingreso mensual promedio en el trabajo doméstico se ubicó en 161 dólares durante 2025, monto que equivale a un tercio del salario base de referencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con datos de 2023, el Mintrab estimó que el 52,9% de quienes se dedicaban a esta actividad estaba en situación de pobreza y el 11% en pobreza extrema.

Las mujeres concentran más del 93% de la ocupación del sector

El empleo doméstico remunerado tiene una composición mayoritariamente femenina. Entre 2013 y 2025, las mujeres representaron más del 93% de las personas ocupadas en esta actividad. Para el último año analizado, el 10,5% de las mujeres con empleo trabajaba en hogares particulares, frente al 0,3% de los hombres.

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El estudio también identifica la participación de adolescentes. Las personas de 15 a 17 años representaron el 6,3% del total del sector en 2025. El grupo de 30 a 59 años concentró el 58,5%, mientras que las personas de 18 a 29 años alcanzaron el 28,3%.

El Mintrab señaló que la incorporación temprana al trabajo doméstico puede afectar la continuidad educativa, según las condiciones laborales en las que se desarrolle la actividad.

Los adolescentes de 15 a 17 años representan el 6,3% de los ocupados en el sector, una inserción laboral temprana que incide en la continuidad escolar. (Imagen ilustrativa/EFE)

El Mintrab impulsa mecanismos de denuncia y espacios de lactancia

El ministerio acompaña a la Mesa Multisectorial por los Derechos de las Mujeres Trabajadoras Domésticas, del Hogar y de Casa Particular, que trabaja en mecanismos de denuncia, campañas de sensibilización, formación e intermediación laboral.

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Además, junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), promueve los Espacios Amigos de la Lactancia Materna. Durante 2026, la cartera inauguró 24 espacios en 11 empresas e instituciones públicas.