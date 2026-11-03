Grecia Quiroz revela cómo fue el momento en que vio a Carlos Manzo sin vida en el hospital: “Lo abracé, le decía que no me dejara”

Grecia Quiroz habla del día en que asesinaron a Carlos Manzo. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

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A un año del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz reveló nuevos detalles de los momentos que vivió aquella noche del 1 de noviembre de 2025: desde que presenció el ataque de su esposo hasta que llegó al hospital y vio el cuerpo cubierto con una sábana.

La investigación por el homicidio acumula 34 personas detenidas y un avance declarado del 90%, según la Fiscalía General de Michoacán. Quiroz, quien asumió la presidencia municipal días después del crimen, encabezó este 1 de noviembre una marcha de más de dos mil personas que exigió justicia en las calles de Uruapan.

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“Le decía que no me dejara”

Quiroz narró ante las cámaras de Azteca Noticias que tenía a Manzo de frente cuando ocurrió el ataque. Dijo que una mujer se acercó al entonces alcalde aparentemente para tomarse una fotografía y que, en ese instante, vio aproximarse al agresor.

Foto: Facebook / Grecia Quiroz

“El atacante venía de frente hacia mí; yo lo vi desde un ángulo cercano, a unos pasos. Traía una sudadera que le cubría el rostro, pero pude ver su complexión”, relató la alcaldesa de Uruapan.

Describió que alcanzó a ver los destellos del arma. Víctor Manuel, el adolescente de 17 años identificado como autor material del homicidio, fue abatido en el lugar por los propios escoltas de Manzo segundos después de disparar.

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La alcaldesa describió el momento en que llegó al hospital y encontró el cuerpo de su esposo cubierto con una sábana. Dijo que Esteban Constantino Magaña, secretario de Obras Públicas del municipio que también resultó herido esa noche, entró con ella al cuarto y le pidió que no destapara más allá del rostro.

“Nada más lo destapé de su cara. Lo abracé, lloré, le dije... Pues obvio, yo le decía que no me dejara, a pesar de que yo sabía que ya no estaba”, dijo Quiroz a Azteca Noticias.

URUAPAN, MICHOACÁN, 01NOVIEMBRE2026.- Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan y miles de ciudadano marcharon para conmemorar el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, quien fue asesinado a balazos muestras participaba en las celebraciones del Día de Muertos en el Centro Histórico. Luego de au asesinato se conformó el llamado Movimiento del Sombrero. Actualmente las autoridades han detenido a 34 personas detenidos por este homicidio y la Fiscalía de Michoacán reportó un avanece del 89% en las investigaciones. Los presentes exigieron justicia para el ex alcalde y llamaron a un pacto nacional para exigir un alto en la violencia que se vive en el país. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

La alcaldesa también mostró ante cámaras el sombrero que Manzo llevaba puesto la noche del atentado. Relató que fue lo único que recogió del suelo después del crimen: “Ese sombrero es lo único que yo levanté del piso ese día. Por ningún motivo iba a dejar que terminara tirado ahí. Vine a honrarlo y a portarlo con mucho orgullo”, declaró.

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“Todos los días sigo esperando que entre por esa puerta”

Quiroz habló también sobre el duelo que ha enfrentado al mismo tiempo que asumió el cargo de presidenta municipal, semanas después del asesinato de su esposo.

“Hay momentos que lloro, que me doblo y que siento que ya no puedo más. Anoche llegué de mis actividades, hay un cuadro de Carlos y me puse frente a él a platicar”, contó.

Reconoció que el dolor también le ha dado fuerzas. “El dolor te hace fuerte y te quita el miedo. Tengo unos hijos que no merecen ver una madre cobarde ni tirada en la cama”, afirmó.

Grecia Quiroz y la madre de Carlos Manzo. @GreciaMich2027

La alcaldesa señaló que su principal exigencia sigue siendo que el crimen de Manzo no quede impune y que se investiguen todas las líneas posibles, incluida una motivación política que el gobierno federal no ha reconocido. La Fiscalía General de la República no ha respondido a su solicitud formal para atraer el caso.

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Entre las diligencias pendientes figura la detención del coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas del exalcalde, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de 100 mil pesos.

Lo que se sabe del caso Carlos Manzo a un año del asesinato

La noche del 1 de noviembre de 2025, Manzo fue atacado a tiros durante el Festival de las Velas en la plaza principal de Uruapan mientras recorría el evento acompañado de su familia y miembros de su gabinete. El agresor, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, le disparó en al menos seis ocasiones y fue abatido en el lugar por los escoltas del alcalde segundos después.

Junto a Manzo resultaron heridos Esteban Constantino Magaña, secretario de Obras Públicas; Víctor Hugo de la Cruz, regidor municipal, y la escolta Montserrat. El exalcalde fue trasladado a un hospital donde falleció. El Gabinete de Seguridad de México confirmó su muerte alrededor de las 21:00 horas.

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@GreciaMich2027

La principal línea de investigación apunta a una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por los operativos de seguridad que Manzo encabezaba en Uruapan, entre ellos la detención del presunto jefe de plaza René “El Rhino” el 27 de agosto de 2025. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch afirmó en julio de 2026, tras la captura del principal señalado, que el crimen tiene autor intelectual, móvil y estructura criminal identificados.

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, líder de “Los R’s” —célula vinculada al CJNG—, fue detenido en Atotonilco, Jalisco, el 30 de julio de 2026 tras un operativo en el que fuerzas especiales del Ejército fueron recibidas a tiros. Las autoridades lo señalan como quien ordenó y financió el ataque. Jorge Armando García, alias “El Licenciado”, es señalado como el coordinador directo del homicidio.

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El crimen fue planeado a través de un chat de mensajería cifrada en Threema, desde donde se siguió y ejecutó el atentado en tiempo real. Las investigaciones revelaron que dos personas del círculo cercano de Manzo filtraron información para facilitar el ataque: Samuel García Rivero, exdirector de Relaciones Públicas del ayuntamiento, quien accedía a la agenda pública del alcalde, y Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, ahijado de Manzo, quien proporcionó información de seguridad a la célula criminal.