Internautas tunden a Ángela Aguilar y Christian Nodal por sus bromas en video de Halloween

Internautas en redes sociales acusan a la pareja de fingir cercanía tras un video donde decoran calabazas. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Guardar

Ángela Aguilar y Christian Nodal vuelven a ser blanco de críticas en redes sociales tras compartir un video en el que decoran calabazas de Halloween juntos. Los usuarios señalaron actitudes “forzadas” entre la pareja y cuestionaron la dinámica que mostraron en el clip.

En la grabación, la hija de Pepe Aguilar guió a su esposo en cada paso del proceso para decorar las calabazas. Le indicó qué herramientas usar y cómo cortar, mientras Nodal respondió con bromas sobre el diseño que intentaba lograr en la suya.

PUBLICIDAD

“Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Uh, la, la. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Primero qué hay que hacer para empezar?”, preguntó Nodal al inicio del video. Ángela respondió con un simple “espérate” antes de indicarle que tomara un cuchillo.

El intercambio continuó cuando ella le preguntó qué diseño planeaba tallar. “Una cara bien tenebrosa”, contestó el cantante, acompañado de una risa que él mismo describió como malévola. “Pues tiene que dar miedo. Es un diamante”, agregó sobre su calabaza, a lo que Ángela respondió sin rodeos: “Está horrible”.

Ángela le dijo a Nodal que se veía “muy masculino” mientras tallaba su calabaza

Los cantantes Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron un video en redes sociales con motivo de Halloween. En la grabación, la pareja aparece en un espacio decorado con figuras de murciélagos, sombreros de bruja y guirnaldas, mientras tallan dos calabazas sobre una barra de madera y extraen sus semillas en un recipiente metálico.

Uno de los momentos que más atención generó entre los internautas ocurrió cuando Ángela Aguilar observó a su esposo trabajar y le dijo: “Amor, qué masculino te viste ahorita... Ufff”, seguido de una risa.

PUBLICIDAD

El comentario se sumó a otros intercambios dentro del mismo video, como cuando ambos discutieron sobre las semillas de las calabazas. “¿Qué son las pepitas?”, preguntó Nodal, confundido. “¿Cómo no sabes lo que son unas pepitas?”, respondió ella, antes de que él bromeara: “Una Pepita eres tú”.

En otro segmento, Ángela le ofreció a Nodal probar las semillas tostadas. “Las pepitas son deliciosas”, le dijo, mientras él reaccionó con una arcada frente a cámara y admitió: “Pues yo no sé, pero no me gusta la calabaza”.

El video también incluyó un momento en el que Ángela se acercó al rostro de Nodal para olerlo y besarlo, gesto que los usuarios interpretaron como parte de una dinámica donde ella buscaba mayor cercanía física con él durante toda la grabación.

PUBLICIDAD

Los comentarios en TikTok acumularon críticas sobre la autenticidad de la pareja

El cantante bromea con la talla de su calabaza mientras su esposa le dice que luce "muy masculino" en plena grabación. (@nodal)

La publicación generó una ola de comentarios negativos en TikTok, donde los usuarios cuestionaron la naturalidad de la interacción entre ambos artistas. “No los soporto juntos” y “se ve todo actuado” figuraron entre los mensajes más repetidos.

Otros comentarios apuntaron directamente a la narrativa que, según los internautas, la pareja construye en redes. “Vamos a hacer un video que parezca que nos amamos”, escribió un usuario, mientras otro añadió: “ellos juran que les creemos”.

Parte de las críticas también señaló la ausencia de contenido familiar más amplio. “Y con su hija ni una foto tiene”, comentó un usuario, en referencia a la hija que el sonorense tiene con su expareja Cazzu.

PUBLICIDAD

Las comparaciones con personajes de ficción también aparecieron entre los comentarios. “Me recuerda a Chespirito y doña Florinda”, escribió otro usuario, aludiendo a la dinámica de control que, según los espectadores, Ángela ejerció durante el video.

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron pública su relación, ambos enfrentaron un escrutinio constante en redes sociales. El contexto de su romance, que inició poco después de la ruptura de Nodal con Cazzu, mantiene a la pareja bajo escrutinio público

El video de las calabazas se sumó a las fotografías de su ofrenda de Día de Muertos y a una lista de publicaciones que la pareja compartió en fechas señaladas, como celebraciones y temporadas festivas, y que de manera recurrente recibieron reacciones divididas entre seguidores y detractores en plataformas como TikTok e Instagram.

PUBLICIDAD