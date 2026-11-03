Un cine de Holanda prueba la hipnosis para que puedas ver tus películas favoritas de nuevo: “Intentamos revivir esa primera experiencia cinematográfica”

(Captura del video / Teatro Cosm)

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La cadena neerlandesa Pathé pondrá a prueba el próximo 9 de noviembre si es posible borrar temporalmente de la memoria una película para volver a experimentarla como si nunca se hubiera visto. El experimento, bautizado Pathé REWIND, reunirá a 30 cinéfilos bajo la guía del hipnoterapeuta Victor Kraemer en el cine Pathé Buitenhof, en La Haya. La iniciativa busca responder una pregunta que muchos espectadores se han hecho alguna vez: ¿qué pasaría si pudieras olvidar el final de tu película favorita para sorprenderte de nuevo? Pathé intentará lograrlo mediante dos sesiones de hipnosis consecutivas, una online y otra justo antes de la proyección en sala.

El mecanismo se divide en varias etapas. Primero, los interesados debían registrarse y elegir entre cuatro títulos: The Matrix, Se7en, La La Land e Interstellar. El plazo de inscripción cerró el 29 de octubre y la participación fue gratuita. Según detallan fuentes del proyecto, los 30 seleccionados fueron elegidos según sus preferencias cinematográficas, su motivación personal, su disponibilidad y su consentimiento para participar en la promoción. Pathé elegirá una única película entre las cuatro opciones, según cuál cuente con mayor respaldo entre los participantes. Antes del evento, cada uno de los 30 cinéfilos recibirá una sesión individual de hipnosis a través de internet con Kraemer, hipnoterapeuta con más de 30 años de experiencia en este campo.

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El 9 de noviembre, justo antes de que comience la proyección en el cine Pathé Buitenhof, el grupo será hipnotizado una segunda vez. La intención, según explicó la compañía, es que los participantes dejen atrás sus recuerdos de la trama y se enfrenten de nuevo a los giros argumentales, las escenas clave y el desenlace sin anticipar lo que va a ocurrir. Pathé reconoció que no hay garantías sobre el resultado. En un descargo de responsabilidad, la compañía señaló: “Pathé no acepta ninguna responsabilidad por el resultado, el efecto o cualquier otra consecuencia de las sesiones de hipnosis”. El mismo texto añade: “A través de este experimento, Pathé está investigando si la hipnosis puede contribuir a una nueva experiencia cinematográfica” y aclara que “no hace ninguna afirmación sobre la efectividad de la hipnosis como método”.

Pathé Rewind es la iniciativa de la cadena de cines neerlandesa para que disfrutes de tus películas favoritas como si fuese la primera vez.

Qué dice la ciencia sobre borrar recuerdos con hipnosis

El portal especializado CinemasComics consultó el respaldo científico detrás de la propuesta. Aunque la hipnosis puede influir en la percepción y en el acceso a ciertos recuerdos, no existe evidencia suficiente para afirmar que permita eliminar de forma selectiva la memoria de una película ya vista. El fenómeno más cercano a lo que busca Pathé se conoce como amnesia posthipnótica, estudiado por el psicólogo John F. Kihlstrom. Según la Sociedad Internacional de Hipnosis, citada por el mismo medio, este efecto está relacionado con la sugestión y con los mecanismos de recuperación de la memoria, pero no equivale a borrar un recuerdo de forma permanente.

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Por ese motivo, el experimento de Pathé no debe confundirse con un hallazgo médico ni con un ensayo científico controlado. Su propósito declarado es explorar si los espectadores pueden sentir sensaciones similares a las de un primer visionado, no demostrar una técnica validada de supresión de memoria. El sitio ComicBook también recordó que la hipnosis tiene aplicaciones clínicas reconocidas, como el manejo del dolor, la reducción de la ansiedad y la terapia conductual. La Clínica Mayo admite sus usos terapéuticos, aunque advierte sobre posibles efectos secundarios, entre ellos ansiedad, malestar emocional y alteraciones del sueño, aunque los describe como poco frecuentes.

Pathé REWIND se presenta como una extensión de Pathé Classics, el programa con el que la cadena reestrena en salas películas que marcaron a distintas generaciones de espectadores. Imke van Schaaijk, directora de Marca, Relaciones Públicas y Comunicación de Pathé, explicó el sentido del experimento: “En Pathé, buscamos constantemente maneras de ofrecer a nuestros visitantes una experiencia cinematográfica especial, por ejemplo, con proyecciones especiales y Pathé Classics”. Y agregó: “Con REWIND, vamos un paso más allá e intentamos revivir esa primera experiencia cinematográfica con un experimento de hipnosis único”.

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