El Salvador

Países de Centroamérica, República Dominicana y Belice ratifican la hoja de ruta contra el tráfico ilícito de armas

La primera cita anual reunió virtualmente a autoridades de siete naciones, que revisaron avances y fijaron prioridades para la estrategia regional con horizonte en 2035, según informó la OEA

Estas eran las armas comercializadas por la red de tráfico de armas de fuego en la que estaba involucrado el canadiense - crédito @401_da_sarpanch/X
Los países de Centroamérica, República Dominicana y Belize revisaron avances de la estrategia durante la primera reunión anual virtual, con respaldo de la OEA y financiamiento de la Unión Europea (Foto archivo, crédito @401_da_sarpanch/X)
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Centroamérica, República Dominicana y Belice reafirmaron el 29 de octubre su compromiso con la Hoja de Ruta contra el tráfico ilícito de armas, una estrategia regional con horizonte en 2035 que busca prevenir la proliferación ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos.

La Primera Reunión Anual de Estados parte congregó de forma virtual a ministros, viceministros y otras autoridades de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, además de los otros dos países participantes. El encuentro revisó los resultados obtenidos desde la adopción de la estrategia y definió prioridades para el próximo período, según informó este 2 de noviembre la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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Las delegaciones coincidieron en que el fortalecimiento de las capacidades nacionales y de los mecanismos internos de coordinación resulta necesario para ampliar la cooperación regional frente al tráfico ilegal de armamento. También intercambiaron experiencias sobre los distintos ritmos de aplicación en cada país.

Planes nacionales y coordinación entre instituciones

Los avances se concentraron en tres áreas: el desarrollo y la aplicación de los Planes de Acción Nacionales, los mecanismos de coordinación interinstitucional y el sistema de monitoreo y evaluación creado para medir el cumplimiento de los objetivos regionales.

Guatemala fue el primer país de la subregión en concluir las consultas y la validación de su plan nacional. Trabaja en el seguimiento de las medidas previstas.

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República Dominicana se encuentra próxima a aprobar un decreto presidencial para crear una Comisión Nacional interinstitucional. Ese organismo coordinará acciones de prevención y control del uso indebido de armas.

ARCHIVO: Desarticulan red internacional de tráfico de armas en República Dominicana (Foto cortesía vocero policial Diego Pesqueira)
ARCHIVO: Desarticulan red internacional de tráfico de armas en República Dominicana (Foto cortesía vocero policial Diego Pesqueira)

Belice incorporó a su plan nacional los compromisos asumidos en las hojas de ruta del Caribe y de Centroamérica. Costa Rica, El Salvador, Honduras y Panamá continúan con la elaboración de sus respectivos planes y con el fortalecimiento de la articulación entre organismos nacionales.

La Hoja de Ruta fue adoptada el 12 de febrero de 2025 en la sede de la OEA. El compromiso regional se organiza en cuatro ejes: refuerzo de las normas y la coordinación entre instituciones; prevención de la violencia con armas de fuego; gestión del ciclo de vida de armas, municiones y explosivos; e investigación y persecución penal del tráfico y uso ilegal.

El secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Ivan Marques, sostuvo que el encuentro excedía una revisión de tareas pendientes: “Esta Primera Reunión Anual es mucho más que un ejercicio de balance. Es una oportunidad para reafirmar que la cooperación regional produce resultados, que el liderazgo de los Estados puede traducirse en acciones concretas y que, trabajando juntos, podemos fortalecer nuestra capacidad colectiva para prevenir y combatir el tráfico y la proliferación ilícita de armas, municiones y explosivos”.

Asistencia técnica y próxima reunión en 2027

La reunión incluyó un diálogo con donantes y socios encargados de aplicar las medidas para identificar necesidades de asistencia técnica, oportunidades de cooperación y acciones prioritarias. La Unión Europea financió el encuentro como parte de su respaldo a la implementación de la estrategia.

Seis banderas en astas de pie alineadas de izquierda a derecha: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y Belice.
El organismo interinstitucional será creado mediante un decreto presidencial que el país está próximo a aprobar y coordinará acciones de prevención y control, según los avances presentados ante la OEA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada Estado elabora su plan nacional con acompañamiento técnico de la OEA, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). La Unión Europea y Alemania aportan el financiamiento para ese proceso.

La jefa de la Subdivisión de Desarme Regional, Información y Divulgación de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, Radha Day, advirtió que los resultados deberán medirse por su efecto: “El verdadero éxito de esta Hoja de Ruta no dependerá únicamente de las acciones emprendidas, sino de los cambios y el impacto que logremos generar. Las bases se están consolidando. Ahora, los Estados deben avanzar con determinación para traducirlas en resultados concretos”.

Los Estados ratificaron su intención de avanzar hasta 2027 en el desarrollo y la aplicación de los planes nacionales, y prevén celebrar la próxima reunión anual de manera presencial durante ese año.

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Tráfico de armasCentroaméricaOEAPrimera Reunión Anual de EstadosIvan MarquesRadha Day

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