Crédito bancario en Centroamérica y República Dominicana pierde ritmo durante 2026

Un mapa de América Central ilustra la situación económica regional junto a fajos de dólares, una cesta de productos de consumo, un edificio bancario y un gráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sistema financiero de Centroamérica y República Dominicana transita en 2026 una etapa de menor expansión después de varios años de crecimiento acelerado. El crédito bancario se moderó de forma generalizada en la región, aunque la calidad de los préstamos se mantiene bajo control y los bancos conservan niveles adecuados de liquidez, según un informe difundido este lunes por Moody’s Local.

La agencia calificadora señaló que las entidades financieras aumentaron el uso de depósitos como fuente de recursos. Esa dinámica redujo la necesidad de financiamiento proveniente del exterior y sostuvo la posición de liquidez de los sistemas bancarios regionales.

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El informe indicó que el crédito continuará con una evolución positiva, aunque a un ritmo menor que el registrado en los últimos años. La proyección depende, entre otros factores, de la evolución de los costos de fondeo y de la capacidad de los bancos para preservar la calidad de sus activos en un escenario menos expansivo.

La agencia advirtió que será necesario seguir el desempeño de los segmentos que crecieron con mayor fuerza en los últimos períodos. El objetivo será medir cómo evolucionan esos préstamos a medida que alcanzan etapas más maduras y cuál podría ser su efecto sobre los indicadores de morosidad y cobertura.

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Una mujer cliente dialoga y llena documentos para la solicitud de un préstamo en la ventanilla de un banco, asistida por una empleada sonriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo todavía sostiene una parte significativa de la expansión

El financiamiento al consumo conserva un lugar central dentro de la cartera bancaria regional. Moody’s Local atribuyó ese comportamiento a la demanda de los hogares y al interés de las entidades por productos con mayor rentabilidad, como las tarjetas de crédito.

No obstante, el crecimiento de este segmento perdió fuerza en algunos mercados. Las instituciones aplicaron políticas más prudentes ante los riesgos asociados con el endeudamiento de los hogares, en especial en créditos de consumo y préstamos para la compra de vehículos.

La calificadora sostuvo que la cartera de consumo puede seguir impulsando el crédito, aunque el ritmo de expansión dependerá de las condiciones macroeconómicas, las tasas de interés y las decisiones de riesgo de cada banco. El aumento de las tasas y el deterioro de algunos indicadores de calidad crediticia ya frenaron el avance de las carteras en varios países.

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La evolución de los depósitos también aparece como un factor relevante. Una mayor captación local permite a los bancos financiar una porción más amplia de sus préstamos con recursos internos, lo que reduce su exposición a los mercados internacionales y a posibles cambios en las condiciones externas de financiamiento.

Un comprador con una cesta compara los precios en el pasillo de higiene personal de un supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador lidera las previsiones de crecimiento del crédito

El Salvador aparece como el mercado con mayor dinamismo previsto para 2026. Moody’s Local estimó que el crédito podría crecer 9.8% al cierre del año, una de las tasas más elevadas de la región.

La expansión se apoya en los sectores del comercio, el consumo, los servicios y la construcción, que lideran el incremento de los préstamos bancarios desde 2023. Dentro de ese conjunto, la construcción registró el mayor crecimiento.

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El informe destacó que, aunque el crédito al consumo continúa en aumento, perdió participación dentro de la composición total de la cartera. Esa modificación en el perfil de los préstamos podría contribuir a moderar presiones sobre la calidad de los activos si las condiciones económicas se mantienen estables.

Según ABANSA, más de 1.3 millones de salvadoreños usan tarjetas de crédito y más de 2.8 millones tarjetas de débito, impulsando un crecimiento significativo en crédito a familias y empresas en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de El Salvador, Honduras se ubicaría entre los países con mayor expansión, con una previsión de crecimiento del crédito de 8,7%. Le seguirían Nicaragua, con 7,5%; República Dominicana, con 7,4%; y Guatemala, con 6,6%.

En estos mercados, el menor impulso responde a una combinación de condiciones. Entre ellas figuran el encarecimiento del crédito, una mayor cautela de las entidades financieras y la necesidad de controlar el riesgo en segmentos que habían mostrado un avance acelerado.

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Panamá mantiene el menor ritmo, aunque mejora frente a 2025

En el otro extremo de la región se encuentra Panamá, que continúa con el crecimiento crediticio más bajo. Aun así, el ritmo de expansión de la cartera total aumentó durante el primer semestre de 2026.

Moody’s Local calculó que, si esa tendencia se sostiene durante la segunda mitad del año, el crédito podría cerrar con un alza cercana a 4,4%. La cifra superaría el crecimiento de 2,9% registrado en 2025.

La recuperación panameña se produce dentro de un contexto regional de desaceleración, en el que los bancos buscan mantener el equilibrio entre el crecimiento de sus préstamos, la rentabilidad y el control de la morosidad.

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Moody’s señala que el crédito bancario se moderó de forma generalizada en la región. Foto: archivo

Costa Rica constituye un caso diferente por el efecto del tipo de cambio sobre las comparaciones interanuales. A junio de 2026, la cartera nominada en moneda extranjera del sistema financiero total acumulaba una caída de 6,4% frente al cierre de 2025. En contraste, los créditos otorgados en moneda local mostraban un incremento de 1,6%.

La evolución regional durante los próximos meses dependerá de la actividad económica, las tasas de interés y el comportamiento de las carteras de consumo, construcción y comercio. Moody’s Local espera que el crédito mantenga una expansión sostenida y una calidad de activos favorable, aunque bajo condiciones menos dinámicas que las observadas en los años anteriores.

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