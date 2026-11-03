Banco Central de Costa Rica prevé un crecimiento promedio cercano al 3.5% entre 2027 y 2028

El Banco Central de Costa Rica proyecta que la economía crecerá a un ritmo promedio de 3.5% entre 2027 y 2028 sostenida por el consumo y la inversión. (Foto cortesía Banco Central)

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Impulsada principalmente por el consumo de los hogares y la inversión, la actividad económica de Costa Rica mantendría un crecimiento promedio cercano a 3.5% entre 2027 y 2028, según las previsiones del Banco Central de Costa Rica.

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria de octubre de 2026, el producto interno bruto aumentaría 3.2% este año, 3.3% en 2027 y 3.6% en 2028. Las previsiones representan ajustes con respecto al informe divulgado en julio.

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La economía costarricense crecería a un ritmo moderado durante el período 2026-2028, con la demanda interna como principal fuente de expansión. El aporte de la demanda externa sería limitado, debido a que el efecto favorable de las exportaciones quedaría compensado por el aumento de las importaciones.

La previsión para 2027 fue ajustada a la baja

La estimación de crecimiento para 2027 se redujo 0.2 puntos porcentuales frente a la proyección anterior. El Banco Central vinculó esa revisión con una menor contribución prevista de la demanda externa neta.

La proyección para 2026 también se ajustó en 0.2 puntos porcentuales. La entidad indicó que el cambio guarda relación con el comportamiento registrado por la actividad económica durante el año y con las expectativas para el último trimestre.

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La producción aumentó 2.7% en el tercer trimestre de 2026. El resultado estuvo asociado principalmente a la demanda interna.

Desde el lado de la oferta, la construcción y los servicios registraron los mayores crecimientos. La manufactura, en cambio, presentó una contracción durante ese período.

La construcción y los servicios registraron los mayores avances en el tercer trimestre de 2026, frente a una contracción en la manufactura. (REUTERS/Mayela Lopez)

La inflación general y la subyacente aumentaron durante el tercer trimestre en comparación con los tres meses previos. Pese a ese movimiento, ambos indicadores permanecieron por debajo de la meta del Banco Central.

La inflación general, calculada a partir del promedio de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor, fue de 0.0%. La inflación subyacente, medida mediante el Índice de Exclusión Fija, alcanzó 0.3%.

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El Banco Central estima que los indicadores se acercarán de forma gradual a su objetivo durante el horizonte de proyección, que abarca desde el cuarto trimestre de 2026 hasta el tercer trimestre de 2028.

La inflación general podría ubicarse cerca de 2.7% en el segundo semestre de 2027. Esta estimación es superior a la publicada en julio, principalmente por el aumento previsto en los precios de los hidrocarburos.

La Junta Directiva mantiene una meta de inflación de 3.0%, con un margen de tolerancia de ±1 punto porcentual. La entidad también continúa una revisión de los componentes de su régimen de metas de inflación dentro de su Plan Estratégico 2025-2030.

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El entorno internacional elevó los precios de la energía

El informe identificó un entorno internacional con mayor incertidumbre durante el tercer trimestre. Entre los factores mencionados figuran la expansión del conflicto en Oriente Medio, el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones comerciales.

El precio del petróleo West Texas Intermediate subió a 103.3 dólares por barril tras los conflictos internacionales y los ataques en Bab el-Mandeb. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Los ataques en Bab el-Mandeb y el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudita incidieron sobre el escenario energético. Esa ruta marítima concentra cerca del 12% del petróleo que se transporta por mar.

Las presiones sobre los precios del crudo, sus derivados y los granos básicos se moderaron temporalmente tras el anuncio del G7 de liberar reservas estratégicas de petróleo y combustibles. También influyeron la restauración gradual del oleoducto y la decisión de la OPEP+ de mantener su producción.

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Al 23 de octubre, el precio promedio del petróleo West Texas Intermediate llegó a USD 103.3 por barril. El valor fue 8% superior al registrado el mes anterior.

El precio minorista del diésel en Estados Unidos superó USD 6.0 por galón. El encarecimiento de las materias primas y del transporte marítimo contribuyó a que la inflación se mantuviera por encima de las metas en varios países.

El Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria

La Junta Directiva mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 3.0% durante su reunión de setiembre de 2026. La decisión consideró el panorama externo, el comportamiento de la inflación, la evolución de las principales variables macroeconómicas y los riesgos asociados a las proyecciones.

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El informe señaló que el sistema financiero contaba con un excedente de liquidez y que el mercado cambiario mostraba una disponibilidad elevada de divisas. Durante el año, esta situación permitió atender los requerimientos del Sector Público no Bancario y fortalecer el blindaje financiero.

La disponibilidad de dólares coincidió con la apreciación del colón. El Banco Central indicó que participará en el mercado cambiario para atender sus necesidades, cubrir los requerimientos del Sector Público no Bancario y evitar variaciones violentas en el tipo de cambio.

La Junta Directiva del Banco Central resolvió mantener la Tasa de Política Monetaria en 3.0% en su sesión de setiembre de 2026. (REUTERS/Juan Carlos Ulate)

Los agregados monetarios y el crédito al sector privado crecieron a un ritmo menor que la suma de la producción potencial y la meta de inflación. Según el informe, ello abre espacio para una expansión adicional sin afectar el control de los precios.

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Las cuentas externas y fiscales presentan desafíos

El déficit de la cuenta corriente alcanzaría 1.9% del producto interno bruto al cierre de 2026. Para 2027 y 2028, el Banco Central prevé un promedio de 2.0% del PIB.

La institución indicó que esa necesidad de financiamiento externo sería cubierta con ahorro de mediano y largo plazo. El déficit registrado al tercer trimestre fue superior, en relación con el PIB, al observado en el mismo período del año anterior.

Las estimaciones del Ministerio de Hacienda apuntan a un superávit primario de 0.9% del PIB para el Gobierno Central en 2026. El déficit financiero sería de 3.8% del PIB.

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La relación entre la deuda pública y el producto interno bruto llegaría a 62.0%. Para 2027 y 2028 se mantendrían los superávits primarios, aunque el aumento en el pago de intereses podría afectar el resultado financiero y elevar la relación de deuda.

El Banco Central señaló que ajustará su política monetaria si las condiciones macroeconómicas y la valoración de los riesgos lo requieren. Entre los factores que podrían modificar el escenario figuran los fenómenos climáticos, los conflictos geopolíticos, la evolución del comercio internacional y los cambios en los mercados financieros.