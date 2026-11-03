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Johnny Depp asegura que volvería a ‘Piratas del Caribe’ con una condición: “Me encantaría despedirla con buen pie”

El actor vuelve a lo grande con ‘Scrooge y los fantasmas de Navidad’ pero asegura que no cierra la puerta a volver a dar vida a Jack Sparrow

Nuevos detalles “Piratas del Caribe 6”: el hijo de Jack Sparrow sería el protagonista de la historia
Nuevos detalles “Piratas del Caribe 6”: el hijo de Jack Sparrow sería el protagonista de la historia (Walt Disney Pictures)
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Johnny Depp reabrió la puerta a interpretar nuevamente a Jack Sparrow en una eventual sexta entrega de Piratas del Caribe, aunque puso una condición clara para aceptar el papel. El actor habló del tema durante la gira de prensa de su nueva película, Scrooge y los fantasmas de Navidad, en una entrevista con Entertainment Tonight. Depp no confirmó su regreso a la saga, pero dejó en claro que su motivación pasaría por un objetivo puntual: cerrar la franquicia de la mejor manera posible.

El actor explicó que su eventual participación dependería de que el guion esté a la altura de lo que busca para el cierre de la historia. “Si las cosas están exactamente donde necesitan estar con respecto a cómo van a rematar la franquicia de Piratas”, dijo Depp, “lo único que realmente quiero, de verdad, es solo mandarlos con una nota mejor”. Johnny Depp afirmó que solo volvería a interpretar a Jack Sparrow en Piratas del Caribe 6 si el guion permite darle un cierre adecuado a la saga. El actor condicionó su regreso a trabajar nuevamente con el productor Jerry Bruckheimer, con quien dijo tener “una amistad profunda”. Sobre su vínculo con el productor, Depp fue categórico: “Iré a trabajar con Bruckheimer mañana por cualquier cosa. No importa… si es Jerry, confío en él”.

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Bruckheimer había confirmado a Entertainment Weekly en el verano de 2025 que ya había hablado con Depp sobre una nueva película de Piratas”. En ese momento, el productor se mostró optimista respecto a que Jack Sparrow pudiera volver a la pantalla. “Si le gusta cómo está escrito el personaje, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en el papel, como todos sabemos”, dijo Bruckheimer. “Todavía estamos trabajando en un guion. Queremos hacerla. Solo tenemos que conseguir el guion correcto”. Un año antes, en el verano de 2024, Bruckheimer había revelado que el guionista Jeff Nathanson, responsable del guion de “La venganza de Salazar” (2017), se había sumado al proyecto de la sexta película. Sobre su trabajo, el productor aseguró: “Lo logró. Tiene un tercer acto increíble. Solo tenemos que limpiar el primero y el segundo y después llegaremos ahí”.

Ebenezer
(Paramount Pictures)

El largo camino hacia una sexta película

En esa misma entrevista, Bruckheimer se mostró a favor de que Depp regrese al papel que lo hizo famoso. “Es un reboot, pero si dependiera de mí, Johnny estaría en ella. Lo quiero. Es un buen amigo. Es un artista increíble y tiene un aspecto único. Él creó al Capitán Jack”, afirmó. Depp encabezó cinco películas de Piratas del Caribe entre 2003 y 2017, todas con una recaudación superior a los 650 millones de dólares en taquilla mundial. El cofre del hombre muerto (2006) y En mareas misteriosas (2011) superaron los 1.000 millones de dólares cada una. En total, las películas de la saga protagonizadas por Depp recaudaron 4.500 millones de dólares a nivel global.

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El desarrollo de Piratas del Caribe 6 lleva años de idas y vueltas. Variety había informado en el verano de 2020 que Disney trabajaba en dos proyectos paralelos: un reboot protagonizado por Margot Robbie y una sexta entrega de la franquicia original. Robbie reveló a Vanity Fair en noviembre de 2022 que Disney finalmente no avanzó con su propuesta, que tenía un enfoque “más liderado por mujeres”. El proyecto de Nathanson, en cambio, siguió en desarrollo hasta la incorporación confirmada por Bruckheimer en 2024. El futuro de Depp en la franquicia respaldada por Disney quedó en suspenso tras sus problemas legales. Warner Bros. le pidió abandonar “Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore” después de que perdiera en 2020 el juicio por difamación contra el diario británico The Sun, que lo había calificado de “golpeador de esposas”. La Justicia determinó que esa caracterización era “sustancialmente cierta” y el actor fue reemplazado por Mads Mikkelsen.

En 2022 tuvo lugar un segundo juicio en Estados Unidos, esta vez iniciado por Depp contra su exesposa Amber Heard por un artículo de opinión que ella escribió en The Washington Post, en el que se describía como “una figura que representa el abuso doméstico”. El jurado determinó que Heard había difamado a Depp, aunque también concluyó que Depp había difamado a Heard al responder a sus acusaciones. Su último trabajo en un estudio hollywoodense había sido “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald” (2018). Ahora suma dos nuevos proyectos: Scrooge y los fantasmas de la Navidad, distribuida por Paramount, y el thriller Day Drinker, previsto para 2028 bajo el sello Lionsgate.

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