“Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha” llega a los cines el 19 de noviembre

Joseph Zada interpreta a Haymitch Abernathy en su juventud, 24 años antes de la historia de Katniss Everdeen. (BF Paris)

Guardar

Las primeras proyecciones de “Los Juegos del Hambre. Amanecer en la Cosecha” ubicaron a la nueva película de Panem entre las entregas mejor recibidas de la franquicia antes de su estreno en salas. La precuela, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Joseph Zada, llegará a los cines el 19 de noviembre, distribuida por BF Paris.

La película traslada al público 24 años antes de los sucesos de Los Juegos del Hambre, cuando Katniss Everdeen se convierte en el rostro de la rebelión. El foco ahora está puesto en un adolescente Haymitch Abernathy, habitante del Distrito 12 que deberá participar en los 50° Juegos del Hambre, una edición conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

PUBLICIDAD

Kieran Culkin se suma a la saga como el joven presentador Caesar Flickerman. (BF Paris)

La regla establecida por el Capitolio para esa competencia eleva la escala de la violencia: cada distrito debe enviar el doble de tributos. Haymitch, con 16 años, entra así en una arena diseñada para convertir la supervivencia en espectáculo y para reforzar el poder del presidente Coriolanus Snow.

Haymitch Abernathy vuelve al centro de la historia de Panem

Hasta ahora, Haymitch era conocido principalmente como el mentor de Katniss y Peeta Mellark, interpretado por Woody Harrelson en las cuatro películas originales. Su alcoholismo, su ironía y su resistencia frente al Capitolio eran parte de las marcas de un personaje cuyo pasado permanecía parcialmente fuera de campo.

Ralph Fiennes interpreta al presidente Coriolanus Snow en la historia situada décadas antes de la rebelión. (BF Paris)

“Amanecer en la Cosecha” recupera ese recorrido desde su origen. La historia adapta la novela homónima que Suzanne Collins publicó en 2025 y sigue al joven Haymitch desde la mañana de la cosecha hasta su participación en unos Juegos que tendrán consecuencias decisivas para su vida.

PUBLICIDAD

La película incorpora a Maysilee Donner, interpretada por Mckenna Grace, una tributo del Distrito 12 con quien Haymitch establece una alianza en la arena. La relación entre ambos permite ampliar la historia previa de personajes y símbolos que más tarde tendrán peso en la saga protagonizada por Jennifer Lawrence.

Elle Fanning encarna a una versión joven de Effie Trinket en la nueva precuela. (BF Paris)

Francis Lawrence dirige su quinta película de la franquicia

Lawrence vuelve a Panem después de En llamas, las dos partes de Sinsajo y Balada de pájaros cantores y serpientes. La primera adaptación de la saga, estrenada en 2012, había sido dirigida por Gary Ross.

El elenco combina nuevas versiones de figuras ya conocidas y personajes que aparecen por primera vez en el cine. Junto a Zada y Grace participan Kieran Culkin como un joven Caesar Flickerman, Elle Fanning como Effie Trinket, Ralph Fiennes como el presidente Snow, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee y Maya Hawke como Wiress.

PUBLICIDAD

La película llegará a los cines el 19 de noviembre, distribuida localmente por BF Paris. (BF Paris)

También integran el reparto Glenn Close, Kelvin Harrison Jr., Whitney Peak y Ben Wang. La elección de intérpretes para personajes asociados con los films originales concentra parte de la atención, en especial por el desafío de construir versiones anteriores sin replicar de forma literal las actuaciones ya conocidas.

Las reacciones iniciales destacan a Joseph Zada y el tono político

Tras una presentación en Londres, las primeras impresiones de periodistas y críticos elogiaron el trabajo de Zada y la dimensión emocional de la historia. Variety reunió reacciones que definieron a la película como una adaptación fiel de la novela y subrayaron su mirada sobre la propaganda, la pérdida y el costo de una rebelión.

PUBLICIDAD

“Amanecer en la Cosecha” se centra en los 50° Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. (BF Paris)

Griffin Schiller la describió como una historia “sobria, pero poderosa” sobre el precio de enfrentar un sistema autoritario. Gavin Spoors, editor de Filmhounds Magazine, destacó el tercer acto y el desempeño del protagonista. Esas valoraciones corresponden a los primeros pases de prensa y no reemplazan a las críticas completas que se conocerán más cerca del estreno.

El regreso de Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson también fue confirmado para una escena vinculada al cierre de la historia. Lawrence relató en el pódcast Call Her Daddy que volver al set con sus compañeros fue una experiencia emocional, once años después de su última aparición como Katniss.

PUBLICIDAD

Mckenna Grace interpreta a Maysilee Donner, una de las tributos del Distrito 12.

Con acción, ciencia ficción y un relato situado en el pasado de Panem, la sexta película de la franquicia buscará ampliar el lugar de Haymitch en el universo creado por Collins cuando llegue a los cines el 19 de noviembre.