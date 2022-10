Ciudadanos ecuatorianos se acercan con mascarillas al Mercado de San Roque en el Centro Histórico de Quito (Ecuador), en una fotografía de archivo. EFE/José Jácome

La información de al menos 50.000 hogares de Ecuador fue recabada durante los tres primeros días del censo digital que se implementa este año. De la misma forma en la que crece el volumen de datos crece también la polémica sobre el requisito de presentación del número de la cédula de identidad, principal documento de identificación en el país.

Los cuestionamientos sobre la condición surgen a propósito de la vulnerabilidad de este tipo de datos que quedarán registrados en internet.

Algunos expertos consideran como un error el pedir el número de cédula de los ciudadanos ya que podría exponer a la ciudadanía.

Diana Maldonado, experta en ciberseguridad, explicó a través de su cuenta de Twitter de los peligros de la medida. Señaló la obligación del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC) de generar mecanismos para lograr que el sistema utilizado durante el empadronamiento sólo permita realizar una inscripción, sin solicitar este tipo de datos personales. Maldonado denunció que la página web en la que se responden las preguntas y se registran los datos personales podría estar expuesta a los ataques de la ciberdelincuencia.

50.000 hogares se han registrado en el censo de Ecuador pese a los cuestionamiento sobre la seguridad de los datos EFE/José Jácome/Archivo

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el primer lote de datos recibido es un buen comienzo y confirma que se espera registrar la información de 1 millón de hogares cada mes. La información del censo estará disponible a partir de mayo de 2023.

Sobre la solicitud de los números de identificación a los encuestados, las autoridades del INEC han asegurado que, en virtud de la Ley de Estadística vigente de 2012, los órganos estatales encargados del levantamiento estadístico de información pública tienen la autorización suficiente para realizar solicitudes de estos datos.

Durante la encuesta se debe identificar al menos a un miembro del hogar para el censo en línea, lo que serviría para habilitar el inicio de sesión en el sistema. Sin embargo, no habría obligación de ingresar el número de identificación de un familiar, tal y como se ha indicado. Se ha explicado que si las personas ofrecen su número de cédula esto solamente servirá para mejorar la calidad del censo y el destino de los datos obtenidos. Además, se garantiza que la información sólo será utilizada con fines estadísticos y de mejoramiento de las políticas públicas.

El INEC se reglamenta a través de una ley de estadísticas expedida en 1976 y que fue reformada en 2012 durante el gobierno de Rafael Correa. Esta ley, en los artículos 21 y 22, estipula que la información recolectada, como el número de identificación y otros datos personales, sólo pueda ser utilizada con fines estadísticos. Además, la Ley de Datos Personales expedida en 2021 garantiza el uso justo de los datos.

Las autoridades del INEC también han señalado las encuestas aplicadas desde 1950 en Ecuador han pedido este tipo de información personal y se ha pedido que los números de identidad sean incluidos en la información para enriquecer la data obtenida para uso estatal. También se ha dicho que, si el registro del número de identificación es sensible, lo más conveniente será no pedirlo, aunque el objetivo detrás de la recepción de estos datos consistiría en conseguir la cantidad suficiente de información que evite pedir a las personas más información adicional en el futuro. También explicó que la idea detrás del censo en línea es facilitar que las personas que trabajan durante todo el día y que no están durante todo el día en casa puedan encuestarse.

El constitucionalista Rafael Oyarte, dijo a Radio Sonorama que los datos personales en la actualidad están tan disponibles públicamente que no entiende por qué hay reclamos cuando se pida proporcionar los números de identificación personal. Oyarte aseguró que ese tipo de información está disponible en internet y que incluso para hacer cualquier compra las personas ofrecen el mismo dato que hoy causa controversia.

