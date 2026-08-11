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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

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22:58 hsHoy

“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial

Una fuente consultada por Infobae señala que Iván Salas Padilla activó contactos en Ixtapaluca y montó una versión falsa para evitar su captura tras un intento de secuestro

“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial. Especial.
“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial. Especial.

Un presunto operador de La Familia Michoacana identificado como Iván Salas Padilla, alias “El Gerber”, evadió su detención en la comunidad de San Buenaventura, Ixtapaluca, tras intentar privar ilegalmente de la libertad a una persona. “El Gerber” habría afirmado que la persona involucrada intentaba robar a una menor.

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22:18 hsHoy

Autoridades rescataron a 34 personas de “La Tribu de Judá”, un anexo en Chimalhuacán que maltrataba a sus pacientes

La denuncia señaló que algunas familias debían pagar esa cantidad para sacar a sus seres queridos de “La Tribu de Judá”, donde hallaron a 30 hombres y 4 mujeres con lesiones

Autoridades rescataron a 34 personas de “La Tribu de Judá”, un anexo en Chimalhuacán que maltrataba a sus pacientes. Crédito: FGJEM
Autoridades rescataron a 34 personas de “La Tribu de Judá”, un anexo en Chimalhuacán que maltrataba a sus pacientes. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rescató a 34 personas retenidas en el centro de rehabilitación contra las adicciones “La Tribu de Judá”, en el municipio de Chimalhuacán, donde los internos eran golpeados, sometidos a castigos físicos y alimentados con comida en estado de descomposición. En el operativo, realizado con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, fueron detenidos dos encargados del lugar investigados por privación ilegal de la libertad.

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22:03 hsHoy

EEUU acusa de narcoterrorismo a miembros del CJNG que fueron detenidos en República Checa

Desde el país europeo, los integrantes del cártel jalisciense habrían pactado la adquisición de ametralladoras, lanzagranadas y morteros que serían pagados con cargamentos de fentanilo y metanfetamina

El CJNG tendría presencia en al menos 40 países. REUTERS/Stringer/Foto de archivo
El CJNG tendría presencia en al menos 40 países. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

La fiscalía federal del Distrito Medio de Florida acusó formalmente a cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por negociar desde la República Checa la compra de ametralladoras europeas, lanzagranadas, morteros y municiones a cambio de fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense.

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21:54 hsHoy

Continúa el juicio contra el padre de Dafne Zapata por abuso sexual tras más de ocho horas de audiencia

La audiencia en El Mante entra a otra jornada tras más de ocho horas, con testimonios pendientes y sin fallo en un expediente abierto desde 2019

Continúa el juicio contra el padre de Dafne Zapata por abuso sexual tras más de ocho horas de audiencia.
Continúa el juicio contra el padre de Dafne Zapata por abuso sexual tras más de ocho horas de audiencia.

El juicio oral por presunto abuso sexual agravado contra Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, padre de Dafne Zapata Quintos, continuó este martes 11 de agosto en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de El Mante, Tamaulipas, tras una primera jornada de aproximadamente ocho horas celebrada el lunes. El proceso, abierto en 2019 cuando Dafne tenía seis años, llega a esta etapa sin una sentencia y con varias testimoniales aún pendientes de desahogar.

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