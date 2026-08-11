EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Un presunto operador de La Familia Michoacana identificado como Iván Salas Padilla, alias “El Gerber”, evadió su detención en la comunidad de San Buenaventura, Ixtapaluca, tras intentar privar ilegalmente de la libertad a una persona. “El Gerber” habría afirmado que la persona involucrada intentaba robar a una menor.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rescató a 34 personas retenidas en el centro de rehabilitación contra las adicciones “La Tribu de Judá”, en el municipio de Chimalhuacán, donde los internos eran golpeados, sometidos a castigos físicos y alimentados con comida en estado de descomposición. En el operativo, realizado con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, fueron detenidos dos encargados del lugar investigados por privación ilegal de la libertad.
La fiscalía federal del Distrito Medio de Florida acusó formalmente a cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por negociar desde la República Checa la compra de ametralladoras europeas, lanzagranadas, morteros y municiones a cambio de fentanilo y metanfetamina destinados al mercado estadounidense.
El juicio oral por presunto abuso sexual agravado contra Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, padre de Dafne Zapata Quintos, continuó este martes 11 de agosto en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de El Mante, Tamaulipas, tras una primera jornada de aproximadamente ocho horas celebrada el lunes. El proceso, abierto en 2019 cuando Dafne tenía seis años, llega a esta etapa sin una sentencia y con varias testimoniales aún pendientes de desahogar.