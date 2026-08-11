EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

Autoridades rescataron a 34 personas de “La Tribu de Judá”, un anexo en Chimalhuacán que maltrataba a sus pacientes La denuncia señaló que algunas familias debían pagar esa cantidad para sacar a sus seres queridos de “La Tribu de Judá”, donde hallaron a 30 hombres y 4 mujeres con lesiones

Autoridades rescataron a 34 personas de “La Tribu de Judá”, un anexo en Chimalhuacán que maltrataba a sus pacientes. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rescató a 34 personas retenidas en el centro de rehabilitación contra las adicciones “La Tribu de Judá”, en el municipio de Chimalhuacán, donde los internos eran golpeados, sometidos a castigos físicos y alimentados con comida en estado de descomposición. En el operativo, realizado con apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Municipal, fueron detenidos dos encargados del lugar investigados por privación ilegal de la libertad.