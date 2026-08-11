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Unión de Tepito: recapturan a “El Ramsés”, acusado de matar a su familiar a balazos en la colonia Morelos

Carlos Ramsés Galicia fue arrestado este martes cerca del Metrobús Indios Verdes por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Así fue ingresado a un penal capitalino el presunto homicida ligado a la Unión de Tepito. Crédito: SSC

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recapturaron a Carlos Ramsés Galicia Castillo, alias “El Ramsés”, presunto integrante de la Unión de Tepito; casi dos años después de una primera detención que no derivó en proceso por homicidio.

La orden cumplimentada este martes 11 de agosto de 2026 corresponde al homicidio calificado de Jorge Jonathan Galicia Castillo, su familiar, baleado el 24 de mayo de 2024 en las calles Caridad y González Ortega, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Aquel día, el cuerpo de la víctima, quien era señalado como presunto miembro de Los Pichis, quedó entre comercios del centro capitalino.

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El Ramsés de la Unión de Tepito, detenido este 11 de agosto. Crédito: SSC
El Ramsés de la Unión de Tepito, detenido este 11 de agosto. Crédito: SSC

La detención se concretó a las 12:17 horas en la calle Residencial Zacatenco, entre Acueducto y Calzada Ticoman, alcaldía Gustavo A. Madero, a unos metros del Metrobús Indios Verdes, según consta en el Registro Nacional de Detenciones consultado por este medio.

Galicia Castillo, de 30 años, vestía pants y sudadera naranja con tenis de la marca Jordan color blancos con rojo al momento de ser arrestado.

Las autoridades indicaron que informado de sus derechos y, posteriormente, elementos de la Policía de Investigación lo ingresaron al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para enfrentar su proceso penal por homicidio calificado.

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A finales de julio de 2026, otro presunto responsable del mismo homicidio había caído: Juan Carlos “N”, alias “El Tío” o “El Armas”, de 43 años, también señalado como integrante de la Unión de Tepito.

La investigación que acreditó su participación en el homicidio de su familiar

Durante más de dos años, la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acumularon datos de prueba para vincular a “El Ramsés” con la muerte de Jorge Jonathan. La víctima, su familiar, habría formado parte de la facción conocida como Los Pichis, una de las células que opera bajo la estructura de La Unión Tepito en el Barrio de Tepito. El móvil del ataque no fue dado a conocer por las autoridades.

Con los elementos reunidos, las autoridades presentaron ante un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, quien libró el mandamiento judicial. El titular de la SSC, Pablo Vázquez, confirmó la detención en su cuenta de X: “Seguimos trabajando en coordinación con la Fiscalía CDMX para la identificación y detención de generadores de violencia, y el combate a los delitos de alto impacto”, dijo.

En octubre de 2024 ya lo habían detenido, pero no por el homicidio

La primera captura de Galicia Castillo ocurrió el 9 de octubre de 2024, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo observaron en el cruce de las avenidas Morelos y Honorable Congreso de la Unión, en la colonia Jamaica, alcaldía Venustiano Carranza. En ese operativo le aseguraron una pistola con cargador y seis cartuchos útiles, 77 bolsas de presunta marihuana, 45 dosis de posible cocaína, una báscula gramera, un celular y dinero en efectivo.

El Ramses Unión Tepito
En 2024 fue capturado co0n diversas dosis de drogas. (SSC)

En aquel momento las autoridades ya lo investigaban por su presunta participación en el ataque del 24 de mayo de 2024 en la colonia Morelos. Los registros oficiales también revelaron que en 2017 había sido presentado ante el Ministerio Público por lesiones con arma de fuego y daño a la propiedad. No se conoce públicamente cómo quedó en libertad tras su primera detención.

Indagatorias previas de Infobae México ubicaron a “El Ramsés” como hombre cercano a “El Chori”, uno exlíder de la Unión de Tepito que llegó a encabezar la lista de los más buscados de la FGJCDMX. La fiscalía capitalina ofreció hasta 5 millones de pesos por información que condujera a su paradero.

El Chori cayó el 18 de marzo de 2024, meses antes del homicidio por el que ahora se vincula a “El Ramsés”.

El homicidio de Jorge Jonathan ya había tenido otra detención dentro de la Unión de Tepito

El crimen del 24 de mayo de 2024 no solo persiguió a “El Ramsés”. El pasado 23 julio de 2026, la SSC detuvo a Juan Carlos “N”, alias “El Tío” o “El Armas”, de 43 años, también presunto integrante de La Unión Tepito, en la calle Florida, casi esquina con Manuel de la Peña y Peña, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, con una orden de aprehensión vinculada al mismo homicidio.

Fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Juan Carlos, de 43 años, acusado de pertenecer a la Unión Tepito por asesinato Foto: SSC CDMX
Fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Juan Carlos, de 43 años, acusado de pertenecer a la Unión Tepito por asesinato Foto: SSC CDMX

La carpeta judicial que respaldaba esa orden correspondía al delito de homicidio calificado en agravio de una persona con las iniciales J.J.G.C., las mismas de Jorge Jonathan Galicia Castillo. Personal de la Dirección General de Investigación de Delitos de Mayor Incidencia realizaba vigilancia en la zona cuando lo identificaron alrededor de las 15:55 horas.

Al notar la presencia de los agentes, “El Tío” habría intentado ocultarse entre los puestos del área y esconder entre sus pertenencias lo que parecía ser un arma de fuego. Durante la revisión preventiva, los uniformados le aseguraron una pistola calibre .45 con un cargador abastecido con tres cartuchos útiles, además de narcóticos.

La recaptura de “El Ramsés” este 11 de agosto sumó un segundo detenido por el mismo crimen.

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