Congreso Nacional a conocer contrapropuesta de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

De momento la contrapropuesta será discutida por el Congreso Nacional. EFE/Gustavo Amador/Archivo

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El Partido Liberal marcará distancia del proyecto de reforma al subsector eléctrico presentado por el Poder Ejecutivo y llevará este martes al Congreso Nacional una iniciativa propia, construida a partir de consultas técnicas, análisis jurídicos y experiencias aplicadas en otros países de la región.

El anuncio fue realizado por el jefe de bancada liberal, Jorge Cálix, quien sostuvo que su partido optó por no respaldar de forma apresurada la propuesta gubernamental y decidió elaborar un planteamiento alternativo que, según explicó, busca atender los principales problemas que enfrenta el sistema energético hondureño.

La iniciativa será presentada ante el Legislativo con varios objetivos: mantener el carácter público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), reducir las pérdidas de energía, combatir el hurto y crear condiciones que permitan una eventual reducción de las tarifas para los consumidores.

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Cálix afirmó que la bancada no está conforme con el documento presentado anteriormente por el Gobierno y que, en lugar de limitarse a rechazarlo, inició un proceso de revisión con especialistas.

¿Nueva ley o similar?

La propuesta liberal fue trabajada con asesoría de expertos nacionales y extranjeros, además de incorporar estudios de derecho comparado sobre las reformas que han experimentado los sistemas eléctricos de otros países centroamericanos.

El legislador señaló que ese ejercicio permitió identificar un rezago de Honduras frente a otras naciones de la región en cuanto a la modernización de su subsector eléctrico.

Como referencia, mencionó los casos de Guatemala y Nicaragua, países que ya han atravesado procesos de transformación de sus respectivos modelos energéticos.

La intención de los liberales es que la discusión de la reforma no quede reducida a un debate político, sino que se sustente en criterios técnicos y en modelos que hayan demostrado resultados en otros mercados.

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Uno de los puntos centrales de la propuesta liberal es la permanencia de la ENEE como una empresa propiedad del Estado hondureño. Cálix expresó su rechazo a la posibilidad de transformar la estatal en una sociedad anónima de capital variable, al considerar que ese esquema podría generar mecanismos que permitan transferir acciones.

El debate cumple varias semanas, al no tener certeza sobre los alcances para recuperar la ENEE.

Según el parlamentario, mantener la naturaleza pública de la empresa es una condición fundamental dentro de la propuesta que presentará su bancada. “La ENEE es pública y todo lo que se haga con la ENEE seguirá siendo del Estado de Honduras completamente”, afirmó.

De esta manera, la iniciativa busca separar la reorganización administrativa y operativa de la empresa de cualquier proceso que pueda interpretarse como una apertura de la propiedad estatal.

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Una empresa matriz con tres subsidiarias

El planteamiento liberal contempla que la ENEE continúe funcionando como empresa matriz de un holding estatal, mientras que sus principales áreas de operación quedarían distribuidas en tres compañías subsidiarias especializadas en generación, transmisión y distribución de energía.

La división permitiría, según el planteamiento, asignar responsabilidades específicas a cada área y facilitar una administración más especializada de las diferentes etapas que conforman el sistema eléctrico.

Reducir pérdidas y combatir el hurto de energía

La iniciativa también apunta a uno de los principales problemas financieros de la ENEE: las pérdidas dentro del sistema eléctrico.

En Honduras el debate se genera por evitar que una empresa del estado sea privatizada.

El Partido Liberal sostiene que cualquier reforma debe incorporar mecanismos concretos para disminuir estas pérdidas y enfrentar el hurto de energía, debido al impacto que ambos factores tienen sobre las finanzas de la estatal y, en consecuencia, sobre el costo del servicio.

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Con la presentación de esta iniciativa, el Congreso Nacional tendrá sobre la mesa al menos dos planteamientos para modificar el subsector eléctrico: el impulsado por el Ejecutivo y la propuesta que ahora llevará la bancada liberal.

El debate legislativo deberá determinar cuáles de las propuestas pueden incorporarse a una eventual reforma y qué modelo resulta más conveniente para el futuro de la ENEE.

La propuesta liberal será presentada formalmente este martes ante el Congreso Nacional, donde deberá iniciar el proceso de análisis y discusión correspondiente.