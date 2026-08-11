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Tras el sismo, así avanza la recuperación del servicio de energía eléctrica en cinco regiones

El balance más reciente muestra una reducción de las interrupciones en el servicio, aunque todavía persisten zonas donde la atención de la demanda no se normaliza por completo

En agosto, los precios de bolsa superaron los 2.200 pesos pese a un precio promedio de generación de 251 pesos - crédito Superintendencia de Servicios Públicos
Chocó pasó de una afectación total de la demanda a un nivel cercano al 20% tras el terremoto- crédito Superintendencia de Servicios Públicos
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La recuperación del servicio de energía avanza en las regiones afectadas por el terremoto. En Chocó, donde la demanda llegó a registrar una afectación del 100%, el indicador se redujo a alrededor del 20% un día después del movimiento sísmico, de acuerdo con el reporte de XM.

El balance corresponde al corte de las 8 a. m. del martes 11 de agosto y reúne el comportamiento de la demanda eléctrica en Valle del Cauca, el Eje Cafetero, Cauca, Nariño y Chocó. Los datos muestran que, aunque todavía hay sectores afectados, el impacto disminuyó frente a los primeros reportes. La situación más favorable en términos porcentuales se observa en Cauca y Nariño. En estos departamentos, la afectación inicial alcanzó el 44% de la demanda y para el último corte se ubicó en 5%, lo que refleja una reducción en el nivel de interrupción registrado después del terremoto.

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En Cauca y Nariño, la afectación de la demanda eléctrica se redujo del 44% al 5% -crédito Europa Press
En Cauca y Nariño, la afectación de la demanda eléctrica se redujo del 44% al 5% -crédito Europa Press

En Valle del Cauca también se reportó una recuperación. La afectación inicial de la demanda fue del 70% y posteriormente descendió al 18,5%. El departamento permanece dentro del grupo de territorios donde todavía se presentan dificultades, aunque el porcentaje actual es menor al registrado tras el evento sísmico.

El comportamiento del servicio en el Eje Cafetero presenta una tendencia similar. Caldas, Quindío y Risaralda llegaron a tener una afectación del 82% de la demanda eléctrica. Para el corte más reciente, el indicador se redujo al 20%. XM, operador del sistema de conexión eléctrica en Colombia y del mercado mayorista de energía, explicó que el restablecimiento se desarrolla de forma gradual en las zonas que resultaron afectadas. La entidad atribuyó los avances a la coordinación entre los diferentes agentes que participan en el sector eléctrico.

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La información permite dimensionar cómo cambió la atención de la demanda en cada territorio desde las horas posteriores al terremoto. En Chocó, el descenso fue de una afectación total a alrededor del 20%. En Caldas, Quindío y Risaralda pasó de 82% a 20%, mientras que Valle del Cauca bajó de 70% a 18,5%. En Cauca y Nariño, el indicador pasó de 44% a 5%. El reporte muestra así diferencias entre las regiones, con algunos territorios que lograron reducir significativamente la afectación y otros donde se requiere avanzar en las labores de recuperación.

Valle del Cauca registró una disminución de la afectación, que pasó del 70% al 18,5% -crédito Sergio Acero/REUTERS
Valle del Cauca registró una disminución de la afectación, que pasó del 70% al 18,5% -crédito Sergio Acero/REUTERS

XM señaló que continúa acompañando las acciones destinadas a recuperar el servicio en los puntos que permanecen afectados. Para ello, mantiene la coordinación con los agentes del sector y con las instituciones que participan en la atención de la emergencia eléctrica. “Reiteramos nuestro compromiso de seguir acompañando, de manera coordinada con el Ministerio de Minas y Energía, a los agentes del sector y la institucionalidad sectorial, las acciones orientadas a lograr la recuperación total del servicio en las zonas que continúan afectadas”, expresó XM.

El seguimiento realizado por el operador se basa en los reportes entregados por los agentes del sector eléctrico en cada región reportada hasta ese momento. Por esa razón, los porcentajes corresponden a estimaciones sobre la afectación de la demanda en cada región y al estado registrado en el momento del corte. Sin embargo, el restablecimiento todavía no se completa en todas las zonas. Los porcentajes actuales indican que continúan existiendo afectaciones en los cinco territorios incluidos en el balance, aunque con niveles inferiores a los reportados inicialmente según las cifras entregadas para este corte oficial.

Caldas, Quindío y Risaralda redujeron la afectación de la demanda del 82% al 20% -crédito Europa Press
Caldas, Quindío y Risaralda redujeron la afectación de la demanda del 82% al 20% -crédito Europa Press

El reporte de XM permite seguir la evolución del servicio eléctrico después del movimiento sísmico y conocer el estado de la demanda en las regiones donde se concentraron las afectaciones. La entidad mantiene el acompañamiento a los actores del sistema mientras continúan las acciones para alcanzar la recuperación total del suministro.

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