En medio de la polémica, Rafael Correa fue designado oficialmente como candidato a vicepresidente de Ecuador

El ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa (EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

El movimiento Centro Democrático designó este sábado de forma oficial al expresidente Rafael Correa (2007-2017) como fórmula vicepresidencial de Andrés Arauz para los comicios presidenciales del el 7 de febrero de 2021.

La designación se realizó tras el desarrollo de un proceso de "democracia interna" o "primarias" del movimiento, que se celebró este sábado de forma virtual y con una participación representativa del grupo político.

La fórmula electoral Arauz-Correa participará en los comicios presidenciales del 7 de febrero próximo, cuando algo más de 13 millones de ecuatorianos están facultados para elegir al sucesor del presidente Lenín Moreno, que dejará el cargo tras cuatro años en el poder.

Correa, de 57 años y elegido en tres ocasiones, no puede presentarse a las presidenciales debido a que la Constitución impide la reelección más de una vez tras ser reformada por iniciativa de su sucesor y ex aliado Lenín Moreno, convertido en su principal adversario político.

(EFE)

La suprema Corte Nacional de Justicia ecuatoriana confirmó hace un mes la condena a ocho años de cárcel por cohecho para el ex gobernante y varios de sus ex colaboradores, en un proceso en el que fue juzgado en ausencia y que está en la última fase de casación, por lo que la sentencia aún no está ejecutoriada.

Correa también afronta una orden de prisión para ser enjuiciado por el secuestro en Colombia de un opositor ecuatoriano en 2012, delito por el cual no puede ser procesado en ausencia.

Así, aún es incierto si el ex gobernante podrá concretar su postulación. Además de los procesos judiciales -ninguno con sentencia en firme- deberá esperar a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilite su aspiración al segundo cargo político del país.

El sábado, el Centro Democrático, además, definió en las primarias sus candidaturas a la Asamblea Nacional (Legislativo) y al Parlamento Andino.

Pierina Correa, hermana del exmandatario, encabezará la lista de aspirantes a la Asamblea Nacional, acompañada de otros cuadros del correísmo como Ricardo Ulcuango, Paola Cabezas, Bolívar Armijos, Liliana Durán, Kintto Lucas, Nanki Saant, Katherine Chalá, Pablo Romero, Jéssica Diaz, Yajaira Chimbo y Carlos Barcia.

“Una lista plural y diversa, con mujeres y hombres, mestizos, indígenas y afrodescendientes, jóvenes y adultos, que garantizará la legislación y fiscalización para todas y todos”, agregó el grupo partidista.

En la elección de legisladores por provincias y figuran también personajes que ya han ocupado escaños en la Asamblea como Sofía Espín, Ronny Aleaga, Pamela Aguirre y Pabel Muñoz; mientras que por las circunscripciones del exterior asoma el excanciller Guillaume Long.

Enrique Menoscal, director nacional de Centro Democrático, explicó que la lista de candidatos de su agrupación "es una apuesta para recuperar la Patria".

"Es una lista que tiene mujeres y hombres con sobrada y demostrada capacidad, coherencia, inteligencia y compromiso con el país. La gran tarea es sacar a Ecuador del bache en el que se encuentra y garantizar un futuro para todas y todos", remarcó.

Además de la candidatura Arauz-Correa, en Ecuador ya se han anunciado otros binomios como el formado por César Montúfar y Julio Villacreses, del movimiento Concertación; Yaku Pérez y Larissa Marangoni, de Pachacutik; Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, del centroderechista CREO; y Gerson Almeida con Martha Villafuerte, de Ecuatoriano Unido.

(Con información de EFE y AFP)

