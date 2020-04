Los mensajes que el régimen de Caracas evaluó como amenazantes hacían referencia a la falta de combustible y la escasez de alimentos que ocurren en la región y en todo el territorio nacional. “Una pregunta sencilla para Dante, Delcy, Jorge, Nicolás o cualquier otro chavista: ¿Qué pasará con Margarita cuando los camiones que traen legumbres de Los Andes, los que traen queso y carne de los llanos, los que vienen con víveres del centro, no lleguen al terruño insular por falta de gasolina? Estoy asustado”. Ese era uno de los posteos que Marcano Ferrer había hecho en su perfil de Facebook. “¿Y cómo se lava las manos un individuo que no tiene agua?”, fue otra de las inquisiciones hechas por el profesor detenido por expresar sus opiniones en las redes sociales. El estado policial no permite opiniones disonantes.