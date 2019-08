Tony Volpon, ex director del Banco Central y nuevo economista jefe del banco UBS Brasil, advierte el surgimiento de una nueva coyuntura en la política brasileña. "Quizás la mayor sorpresa no sea que la reforma [previsional] haya pasado su primera prueba [en la Cámara de Diputados], sino que el entorno político del país lo haya permitido", dijo en un artículo publicado en Americas Quarterly.