El Ejecutivo dominicano revisa el decreto sobre renovación de licencias a mayores de 65 años

La consulta de nuevas disposiciones busca atender las críticas sobre igualdad constitucional y reducir la inconformidad social respecto a la frecuencia de renovación y los costos para personas de más de 65 años (Foto archivo, cortesía Presidencia de la República)

El Ejecutivo dominicano estudia una reforma al decreto que limita la vigencia de las licencias de conducir a solo dos años para personas mayores de 65, una medida que ha generado polémica popular.

La revisión se produce en medio de un contexto marcado por recursos judiciales, pronunciamientos desde el Tribunal Constitucional y rechazo de amplios sectores de la sociedad, indicaron los directores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y medios como El Nacional y Listín Diario.

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Desde el año 2019, el artículo 21 del decreto 6-19 obliga a que los mayores de 65 renueven su licencia cada dos años, tras aprobar estrictas evaluaciones médicas y psicofísicas en el Centro Médico de Conductores (Cemeco).

Este cambio es relevante: antes de alcanzar esa edad, la vigencia de la licencia para las categorías 1, 2 y 5 es de cuatro años. El director del Intrant, Milton Morrison, explicó durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio que “el Intrant simplemente ha estado aplicando eso desde 2019”, y aclaró que esta gestión no implementó la medida. Morrison remarcó que solo un decreto puede modificar dicha normativa, como señala El Nacional.

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El debate jurídico y social por la limitación a adultos mayores alcanza al más alto nivel

La polémica estalló tras la presentación de la nueva licencia este año, cuando conductores de más de 65 manifestaron su descontento ante lo que consideran una regulación que “viola el artículo 39 de la Constitución”, al reducir a la mitad el plazo de validez y exigir renovaciones más frecuentes.

El abogado Alberto Tavarez, representante de varios periodistas de El Nacional, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, solicitando la inconstitucionalidad de la medida, según reportó El Nacional.

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Entre las voces críticas se destaca el magistrado del Tribunal Constitucional José Alejandro Vargas, quien afirmó en su cuenta de X que se aparenta que “no todos somos iguales ante la ley, como lo señala el artículo 39 de la Constitución, que, entre otras razones, prohíbe la discriminación por motivo de edad”, según El Nacional.

El ambiente se torna tenso ante los señalamientos públicos de desigualdad y reclamos de protección reforzada para quienes se ven afectados por la normativa cuestionada (Foto archivo, cortesía Presidencia de la República)

Ajustes al reglamento y reducción en el costo para adultos mayores

Morrison destacó que desde hace un año y medio se redujo a la mitad el costo de la renovación para conductores mayores de 65. El funcionario justificó la disposición alegando que la normativa fue creada emulando modelos de otros países donde el plazo de vigencia se reduce progresivamente con la edad, aunque reconoció: “Una persona de 65 años hoy en día tiene todas sus facultades”, según relató al Grupo Corripio y recogió El Nacional.

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Actualmente, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja en la redacción de un nuevo decreto. Morrison anticipó que esa regulación buscará “dar respuesta a las inquietudes que se han estado planteando”, aunque la decisión final depende de Presidencia.

La revisión incluiría el polémico artículo que establece renovaciones bienales desde los 65 años, punto que el propio presidente Luis Abinader se comprometió a corregir durante 2024, según Listín Diario.

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La regulación vigente involucra a todos los conductores que, al renovar este año y tras la actualización del formato de licencia, esperaban modificaciones a un régimen considerado por muchos “discriminatorio y contrario a la Constitución”.

En varios escenarios, organizaciones y ciudadanos han exigido que la administración revise criterios y calendarice una reforma que asegure el respeto a los derechos de los adultos mayores y se adapte a sus condiciones actuales.

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Diversas propuestas, pronunciamientos y resoluciones son analizados a fondo antes de determinar una posible corrección comprometida por el gobierno durante la actual gestión (Foto cortesía Senado)

Mientras tanto el Intrant anuncia campañas móviles para acercar los trámites de las licencias a las personas, especialmente los adultos de avanzada edad.