Las remesas alcanzan récord histórico en República Dominicana durante primer trimestre de 2026

Una mano sostiene billetes de dólares estadounidenses frente a una oficina de cambio y envío de dinero, mientras personas esperan en la calle en República Dominicana, ilustrando el impacto de las remesas en la economía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

República Dominicana registró un envío de remesas de 3.019,6 millones de dólares estadounidenses en el primer trimestre de 2026, un máximo histórico para este periodo, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD). El auge refuerza el papel de las remesas en la economía dominicana, ante la persistente incertidumbre y presión inflacionaria global. Según Acento Noticias, este incremento responde principalmente al aporte de la diáspora dominicana asentada en Estados Unidos.

Las remesas familiares presentaron (vistas desde una perspectiva mensual del BCRD) una trayectoria ascendente entre enero y marzo de 2026. El BCRD reportó que en marzo se recibieron 1.149,2 millones de dólares; en enero, 982,8 millones y en febrero, 887,6 millones. La comparación con el mismo trimestre de 2025, cuando el flujo alcanzó 2.962,9 millones de dólares, revela un crecimiento que subraya la trascendencia de estos envíos pese a desafíos internacionales y la entrada en vigencia, en enero, del nuevo impuesto aplicado a las transferencias desde Estados Unidos.

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La principal fuente de remesas es Estados Unidos, que envió 879,9 millones de dólares en marzo de 2026, lo que equivale al 84,2 % del total mensual. Destacan también España con 54,9 millones (5,3 %), Haití e Italia con 1,1 % cada uno y Suiza con 1,0 %. Estos datos confirman la elevada dependencia de la economía dominicana hacia la comunidad migrante en Estados Unidos.

Datos más recientes del Banco Central de RD. (Ilustraciones Infobae)

El informe del Banco Central dominicano revela que en 2025 los flujos anuales de remesas sumaron 11.866,3 millones de dólares, una cifra récord que superó en 1.110,3 millones el total de 2024, representando un aumento interanual de 10,3 %. Para 2026, la proyección oficial estima un crecimiento de 3,5 %, aunque inferior al ritmo de 2025, principalmente por el impacto del impuesto y la persistencia de la volatilidad internacional.

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El análisis de la serie histórica muestra un crecimiento sostenido en la última década: en 2010, el total anual alcanzó 3.682,9 millones de dólares, mientras que en 2023 la cifra superó los 10.157,2 millones. El salto más pronunciado se produjo desde 2020, año que superó los 8.219,3 millones, hasta alcanzar los valores actuales. La entidad bancaria estatal atribuye este desempeño al fortalecimiento de los lazos familiares transfronterizos y al desarrollo de plataformas tecnológicas para el envío de dinero.

El Banco Central de la República Dominicana previamente ha señalado que las cifras están alineadas con las proyecciones y destacó la importancia de las remesas frente a las presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente, que ha afectado el ingreso disponible en numerosos hogares receptores. Acento Noticias informó que la entidad prevé un crecimiento moderado en los próximos meses (desde abril), condicionado, por supuesto, al contexto internacional.

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República Dominicana mantiene la tendencia al alza en recepción de remesas, según el Banco Central (Ilustraciones Infobae)

La data y el mismo medio local enfatizan en que las remesas siguen siendo una fuente primordial de divisas para la economía dominicana y un factor de estabilidad para miles de hogares. Los resultados del primer trimestre de 2026 refuerzan el peso de estos flujos y abren nuevos desafíos para la política económica nacional en un entorno global volátil.