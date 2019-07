Una ex guerrillera que ayudó al Che Guevara, varias ex reinas de belleza, una ex campeona sudamericana de marcha, un reconocido atleta de tiro deportivo, un automovilista, un ex jugador de la selección boliviana de fútbol y una de las más populares humoristas de Santa Cruz han sido conquistados por algunos de los nueve partidos que participan en las elecciones presidenciales de Bolivia para integrar sus listas de candidatos a diputados y senadores.