El consumo en China registró en mayo su primera caída interanual desde diciembre de 2022. (REUTERS/ARCHIVO)

El consumo en China registró en mayo su primera caída interanual desde diciembre de 2022, según informó la Oficina Nacional de Estadística (ONE). El indicador de ventas al por menor descendió un 0,6 %, sorprendiendo a analistas que no esperaban un retroceso tan temprano tras el fin de la política de ‘covid cero’. Este descenso se atribuye, en parte, a la disminución del efecto del plan de incentivos estatales para la adquisición de electrodomésticos y otros bienes.

El registro negativo de las ventas minoristas refleja la falta de confianza de los consumidores, pese a que los servicios presentaron un crecimiento leve respecto a la medición previa. Evans-Pritchard explicó que la pérdida de estímulo por parte de los incentivos estatales contribuyó a este retroceso en el consumo.

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En el mismo periodo, la producción industrial china creció un 4,5 % interanual, superando las previsiones de los analistas, que anticipaban un alza cercana al 4,3 %. Por sectores, el área de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua lideró el crecimiento con un 7,6 %, seguida por la manufactura (4,4 %) y la minería (2,3 %). Según Julian Evans-Pritchard, analista de Capital Economics, este desempeño estuvo apoyado por las exportaciones y una mayor relevancia de la manufactura de alta tecnología.

Inversión en activos fijos y sector inmobiliario

La inversión en activos fijos profundizó su caída, pasando de un crecimiento del 3,2 % en 2024 a una reducción del 3,8 % en 2025, lastrada principalmente por la crisis inmobiliaria. En los primeros cinco meses de 2026, la contracción se amplió a un 4,1 %, frente al 1,6 % registrado hasta abril. De acuerdo con Trading Economics, solo en mayo la caída interanual habría sido del 10,3 %.

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Las ventas al por menor en China descendieron un 0,6 % y reflejaron el menor impacto del plan de incentivos estatales tras el fin del covid cero. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante los primeros cinco meses de 2026, solo el sector de infraestructura logró mantener cifras positivas, con un crecimiento del 0,6 %. Por el contrario, la inversión en manufactura retrocedió un 0,4 %, mientras que el inmobiliario registró una fuerte caída del 16,2 %. Además, las ventas de inmuebles nuevos, medidas por superficie, disminuyeron un 10,8 % interanual hasta mayo, ampliando el descenso del mes anterior.

Contexto de demanda y empleo

En contraste al descenso en el consumo, la tasa oficial de desempleo urbano mostró una mejora al descender del 5,2 % al 5,1 %. No obstante, los datos de mayo evidencian que la economía china aún enfrenta dificultades, aunque se espera que el dinamismo de las exportaciones aporte al crecimiento del PIB este año, según Capital Economics.

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