“No puedo hablar en público por culpa de Buzz Lightyear”, la confesión de Tim Allen a días del estreno de Toy Story 5

Durante la promoción de Toy Story 5, Tim Allen explicó que en los partidos de fútbol americano debe pedir las cosas en susurros por el impacto de Buzz Lightyear

A días del estreno de Toy Story 5, Tim Allen vive una paradoja que pocos artistas enfrentan: su voz, el instrumento central de su trabajo, se convirtió en su mayor obstáculo para moverse con libertad. El actor de 72 años no puede pronunciar una sola palabra en voz alta en un lugar público sin que alguien lo identifique de inmediato como el famoso astronauta de juguete. El reconocimiento es tan inmediato que Allen adoptó una estrategia inusual: el silencio como escudo.

En una entrevista con SiriusXM durante la gira de promoción de Toy Story 5, Allen lo explicó con humor. Luego, la revista PEOPLE amplió sus declaraciones y las puso en contexto con su trayectoria. “Mi esposa ama ir a los partidos de fútbol americano, y yo también, pero no puedo hablar en público por culpa de Buzz Lightyear”, admitió. Su esposa, Jane Hajduk, seguidora de los Pittsburgh Steelers, le pide directamente que baje la voz: “Si querés algo para comer, pedímelo en susurros y yo lo voy a buscar”.

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El malentendido en Chicago que lo dejó sin palabras

Tim Allen contó que Buzz Lightyear le cambió la vida diaria y que evita hablar en público para no ser reconocido por su voz - REUTERS/Jack Taylor

En otra ocasión, durante una función de The Wiz en Chicago, Allen protagonizó un episodio que él mismo define como ilustrativo. Se levantó de su butaca y, al alejarse, tres mujeres sentadas detrás suyo lo confundieron con su compañero Tom Hanks. “Tom, te adoramos en Toy Story“, le dijeron. Allen reaccionó con una sola frase: “Oh, no”. El malentendido revela algo concreto: las voces de ambos actores están tan incorporadas al universo de la saga que el público las asocia de manera casi instintiva, incluso cuando no las escucha.

Lo que hace aún más llamativo el caso de Allen es que, según sus propias palabras, él nunca buscó ese vínculo con el público infantil. “Soy, sin matices, un comediante de humor para adultos y nunca me sentí atraído por el público de niños”, declaró. Su carrera lo confirma: Home Improvement, Last Man Standing y la saga The Santa Clause son productos orientados a adultos o a familias, no a chicos pequeños. Sin embargo, Buzz Lightyear lo proyectó al centro de la cultura popular infantil de los últimos treinta años.

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En una función de The Wiz en Chicago, Tim Allen fue confundido con Tom Hanks por la asociación inmediata del público con las voces de Toy Story - REUTERS/Mario Anzuoni

Qué pasa en Toy Story 5

La quinta entrega de la saga de Pixar llega a los cines el 19 de junio de 2026, bajo la dirección de Andrew Stanton —el mismo de Buscando a Nemo y WALL-E— junto a la codirectora McKenna Harris.

La trama arranca con Bonnie, la niña que recibió los juguetes de Andy al final de Toy Story 3. Sus padres le regalan Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana que esconde mucho más de lo que aparenta. El dispositivo no solo acapara la atención de la niña, sino que además controla un ejército de entre 50 y 100 figuras de Buzz Lightyear de alta tecnología, lo que complica seriamente la misión del grupo. La frase que ya circula entre los fanáticos resume la amenaza: “La época de los juguetes llegó a su fin”.

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Toy Story 5 se estrenará el 19 de junio de 2026 con dirección de Andrew Stanton y codirección de McKenna Harris - REUTERS/Mario Anzuoni

Por primera vez en la franquicia, el conflicto central no lo genera un villano de carne y hueso ni un juguete celoso, sino la tecnología misma. La pregunta que atraviesa la película es más cotidiana que cualquier aventura anterior: ¿pueden los juguetes físicos competir con una pantalla?

Jessie, la vaquera interpretada por Joan Cusack, asume un rol de liderazgo más marcado que en entregas anteriores. Woody regresa con un aspecto más envejecido tras su despedida en la cuarta película, y el reencuentro con Buzz funciona como eje emocional de la historia.

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Toy Story 5 se estrenará el 19 de junio de 2026 con dirección de Andrew Stanton y codirección de McKenna Harris - EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Un elenco que mezcla nostalgia con caras nuevas

El reparto original regresa completo. Tom Hanks vuelve como Woody, Tim Allen como Buzz y Joan Cusack como Jessie. A ellos se suman John Ratzenberger, Wallace Shawn, Blake Clark, Annie Potts, Bonnie Hunt y Kristen Schaal, entre otros, que retoman los personajes que definen la saga desde 1995.

Las incorporaciones más comentadas son las de Greta Lee —actriz de Vidas Pasadas y The Morning Show— como la voz de Lilypad en inglés, y Conan O’Brien como Smarty Pants, un juguete con temática de entrenamiento infantil. También se sumó Bad Bunny, que presta su voz a un personaje llamado “Pizza con Gafas de Sol”, un objeto olvidado que se une al grupo. La banda sonora corre por cuenta de Randy Newman, fiel a la tradición de la saga, con una canción original de Taylor Swift inspirada en Jessie.

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Para grabar Toy Story 5, Tim Allen trabajó con un cantante de ópera después de que Pixar le marcara que su voz sonaba más vieja que la de Buzz Lightyear - REUTERS/Jack Taylor

El regreso al estudio y el trabajo vocal

Detrás de escena, el proceso de grabar Toy Story 5 no fue sencillo para Allen. Según trascendió durante la promoción, los ejecutivos de Pixar le señalaron que su voz “sonaba un poco vieja” y no capturaba la energía característica de Buzz. En lugar de retirarse, Allen trabajó durante semanas con un cantante de ópera para fortalecer y rejuvenecer sus cuerdas vocales. El resultado, según el propio actor, fue una reducción del 20% en el tiempo de grabación y tomas más limpias desde el primer intento.

La experiencia de Allen con Toy Story 5 muestra algo que va más allá de la anécdota del estadio: un personaje de animación puede redefinir la identidad pública de un artista de maneras que ningún guion de acción real logra. Buzz Lightyear no es solo un papel en su filmografía. Es, a esta altura, la voz que lo precede a cualquier lugar al que vaya.

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