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Trump dijo estar descontento con la forma en la que Israel ha enfrentado al grupo terrorista Hezbollah en Líbano

El jefe de la Casa Blanca afirmó que un bombardeo ocurrido dos horas antes de la firma de un pacto provisional le provocó malestar y sostuvo que Damasco podría asumir esa tarea con mayor eficacia

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Trump dijo estar descontento con la forma en la que Israel ha enfrentado al grupo terrorista Hezbollah em Líbano. (REUTERS/Christian Hartmann)
Trump dijo estar descontento con la forma en la que Israel ha enfrentado al grupo terrorista Hezbollah em Líbano. (REUTERS/Christian Hartmann)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento con la forma en que Israel ha gestionado su enfrentamiento con el grupo terrorista Hezbollah en Líbano, sugiriendo que Siria debería encargarse de combatir a la organización apoyada por Irán. Durante la cumbre del G7 celebrada en Évian, Francia, Trump afirmó: “Israel está luchando contra Hezbollah desde hace demasiado tiempo y están muriendo demasiadas personas”.

El mandatario criticó los métodos empleados por Israel en su búsqueda de miembros del grupo terrorista libanés, señalando que “no es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, en esos apartamentos hay mucha gente y no todos son de Hezbollah”. Además, consideró que Israel debería haber terminado el conflicto de manera más rápida y que la prolongación de las hostilidades afecta negativamente las negociaciones internacionales, en especial el acuerdo con Irán.

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Trump reiteró que no está “contento” con la actuación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en relación con los ataques recientes en Líbano, especialmente uno ocurrido en Beirut poco antes de la firma del acuerdo provisional de paz entre Irán y Estados Unidos. “Dos horas antes de que firmáramos hubo un ataque en Beirut, no me gustó nada y se lo hice saber claramente”, afirmó.

Donald Trump expresó su descontento con Benjamín Netanyahu por un ataque en Beirut ocurrido antes del acuerdo provisional de paz entre Irán y Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)
Donald Trump expresó su descontento con Benjamín Netanyahu por un ataque en Beirut ocurrido antes del acuerdo provisional de paz entre Irán y Estados Unidos. (REUTERS/ARCHIVO)

En el marco de la cumbre, el presidente estadounidense manifestó que ha sugerido a Israel permitir que Siria tome el control de la lucha contra Hezbolá. Trump destacó la figura de Ahmed al-Sharaa, presidente sirio, a quien calificó de “muy capaz” y “bueno conmigo”, agregando que ha cumplido todo lo solicitado por Estados Unidos. Según Trump, “si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, él lo hará. Siria hará el trabajo”.

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Negociaciones con Irán y seguridad de Israel

Trump subrayó que el acuerdo de paz con Irán, previsto para ser formalizado en Ginebra a finales de la semana, perdurará a pesar de posibles acciones futuras de Israel. El presidente estadounidense insistió en que su intervención ha sido decisiva para la existencia del Estado israelí: “Habría sido destruido hace mucho tiempo si no me hubiera involucrado”, afirmó.

El grupo terrorista, Hezbollah, es financiado por el régimen de Irán para matener ataques sobre Israel desde la frontera norte. (REUTERS/ARCHIVO)
El grupo terrorista, Hezbollah, es financiado por el régimen de Irán para matener ataques sobre Israel desde la frontera norte. (REUTERS/ARCHIVO)

La postura de Trump introduce un nuevo elemento en la dinámica de la región, al sugerir que Siria, tradicionalmente enfrentada con Israel y aliada de Irán, podría tomar un papel activo contra Hezbollah en lugar de las fuerzas israelíes. Según el mandatario, “Siria ha logrado unir ese país de forma asombrosamente rápida” y podría ser más eficaz en la lucha contra la milicia libanesa.

La propuesta y las críticas de Trump fueron formuladas en encuentros bilaterales y declaraciones públicas durante la cumbre de líderes globales, donde también participaron figuras como el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani.

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