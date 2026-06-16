Costa Rica

Desarticulan banda de narcomenudeo vinculada al grupo de los Lara en el centro de San José

Un operativo conjunto entre la Policía Municipal, el Ministerio de Seguridad Pública y otras fuerzas permitió la detención de cinco personas, entre ellas un menor de edad, que operaban desde un hotel en el corazón de la capital costarricense

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La Policía Municipal de San José y el Ministerio de Seguridad Pública coordinaron esfuerzos para ejecutar el operativo. Cortesía: OIJ
La Policía Municipal de San José y el Ministerio de Seguridad Pública coordinaron esfuerzos para ejecutar el operativo. Cortesía: OIJ

Un operativo desarrollado en el centro de San José culminó con la detención de cinco personas señaladas como parte de una banda de narcomenudeo vinculada al grupo de los Lara, organización criminal en disputa por el control territorial en el sur de la capital costarricense. Las autoridades informaron que la intervención se realizó en el marco de la llamada “operación escudo”, estrategia desplegada para reducir la violencia y contener el aumento de homicidios asociados al microtráfico.

Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que el objetivo de este despliegue fue combatir la venta de drogas en la capital, un fenómeno que ha mostrado una tendencia creciente y que, según los reportes de inteligencia, está directamente relacionado con los índices de violencia y muertes en la ciudad. “Este operativo tiene que ver por venta de drogas localmente aquí en el centro de la capital. Es una operación escudo de las que hemos venido realizando en todo el país para controlar el tema de violencia, ya que muchos de estos grupos de narcomenudeo nos generan muertes y lesiones”, señaló Soto.

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Los detenidos operaban en la capital y buscaban expandir su control desplazando a vendedores independientes. Cortesía: OIJ
Los detenidos operaban en la capital y buscaban expandir su control desplazando a vendedores independientes. Cortesía: OIJ

La investigación determinó que el grupo utilizaba como base un hotel ubicado en el centro de San José para almacenar dinero y abastecerse de droga. “Vendían en las calles, regresaban al hotel a dejar el dinero y recoger más droga”, detalló el funcionario. En el procedimiento se incautó una cantidad significativa de estupefacientes, actualmente en proceso de conteo, y se identificó a tres presuntos implicados que permanecen prófugos.

Entre los cinco detenidos figuran Fernández (20 años), Fuertes (19 años), Vallejos (34 años), un adolescente de 15 años y una mujer de apellido Martínez (44 años). La presencia de un menor en el grupo resalta la preocupación de las autoridades sobre la creciente implicación de jóvenes en actividades de narcomenudeo. “Participan menores de edad, que es un tema también de alta preocupación en el país porque lo hemos visto muy constantemente”, advirtió Soto.

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Los puntos de venta de droga estaban ubicados en las cuadras aledañas al hotel utilizado por la banda. Cortesía: OIJ
Los puntos de venta de droga estaban ubicados en las cuadras aledañas al hotel utilizado por la banda. Cortesía: OIJ

La información policial indica que el grupo de los Lara, originario del sur de la capital, mantiene bandas distribuidas en diferentes barrios y ahora también en el casco central de San José. Estos grupos criminales compiten violentamente por el control de la venta de drogas al menudeo, desplazando a vendedores independientes y consolidando su influencia a través de la intimidación y el uso de la fuerza. “Son grupos que van expandiéndose, van quitando los vendedores independientes y van tomando el control a cuenta de violencia”, explicó el director interino del OIJ.

El operativo se realizó con el apoyo de la Policía Municipal de San José y de unidades del Ministerio de Seguridad Pública. Las autoridades subrayan la importancia de la cooperación interinstitucional para abordar el fenómeno del narcomenudeo, que consideran el principal motor de la violencia homicida en la capital.

Las investigaciones señalan que los puntos de venta estaban ubicados en las cuadras aledañas al hotel base, donde los implicados operaban con rapidez para evadir los controles policiales. En caso de interceptación, algunos intentaban hacerse pasar por consumidores para evitar la detención.

Entre los detenidos figuran cuatro adultos y un menor de 15 años, según el reporte policial. Cortesía: OIJ
Entre los detenidos figuran cuatro adultos y un menor de 15 años, según el reporte policial. Cortesía: OIJ

De acuerdo con las autoridades, la desarticulación de esta banda se enmarca en la estrategia nacional de control de la violencia, orientada a reducir los homicidios ligados a la venta de drogas. “Es nuestro interés luchar contra el narcomenudeo, que realmente en el fondo lo que nos genera violencia son las ventas locales, los que nos genera homicidios y por eso hemos venido dentro del plan de control de la violencia, desarticulando grupos, tratando de investigar de una forma más eficiente los homicidios”, puntualizó Michael Soto.

La meta de las autoridades es cerrar el año con una cifra de homicidios menor a ochocientos, mediante la intervención directa en los sectores con mayor conflicto y la persecución de las organizaciones responsables de la venta y distribución de droga en la capital y otras regiones del país.

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