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El juez ordena la detención de Elisa Mouliaá tras su tercera ausencia en la causa por presuntas calumnias contra Errejón

El magistrado Arturo Zamarriego ha ordenado su “detención y presentación” para que declare “en calidad de investigada”

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El juez Arturo Zamarriego ha ordenado la detención de la actriz Elisa Mouliaá después de que no haya comparecido por tercera vez como investigada este lunes en la causa sobre las presuntas calumnias que habría vertido sobre el expolítico Íñigo Errejón.

El juez Arturo Zamarriego ordenó la detención de la actriz Elisa Mouliaá tras su tercera ausencia en el juzgado como investigada en la causa abierta por presuntas calumnias contra el exdirigente político Íñigo Errejón. Estaba citada este lunes, 15 de junio.

En un auto judicial publicado este martes y al que ha podido acceder Europa Press, el magistrado ha dispuesto la “detención y presentación” de Mouliaá ante el juzgado para que declare en su calidad de investigada. El documento establece que, tras tomarle declaración, la actriz debe quedar en libertad salvo que exista otra razón legal que lo impida. La orden de detención tendrá vigencia durante cinco años.

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Elisa Mouliaá llega a los juzgados de Plaza Castilla para declarar en el caso Iñigo Errejón.

No acude a declarar por encontrarse “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”

La actriz debía haber acudido este lunes al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid para declarar como investigada en la causa por presuntas calumnias contra el exdirigente Íñigo Errejón. Errejón denunció a Mouliaá tras ser acusado por ella de haber extorsionado a testigos en el procedimiento judicial que investigó una presunta agresión sexual del expolítico contra la artista.

Mouliaá ya había anunciado días antes que no acudiría a prestar declaración: la artista no se encuentra en España, sino “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”, lugares donde, según ha dicho, las comunicaciones son limitadas o incluso inexistentes.

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En la citación remitida a la actriz, el juez instructor advertía a Mouliaá de que, si no se presentaba para comparecer, podría acordarse su detención y traslado a sede judicial, además de considerar si su conducta puede considerarse delito de desobediencia a la autoridad.

Íñigo Errejón, acusado por presunto acoso sexual.

La actriz dijo que Errejón había “extorsionado” a dos testigos de la causa por la presunta agresión sexual contra ella

La causa judicial se inició tras una serie de declaraciones públicas de Elisa Mouliaá, quien aludió a la conducta de Íñigo Errejón durante la instrucción del caso por una supuesta agresión sexual denunciada por ella. Mouliaá sostuvo que el exdiputado “habría extorsionado o presionado a dos testigos” relacionados con ese expediente. Errejón, al considerar que esas palabras atentaban contra su honor y resultaban infundadas, optó por querellarse. Antes de acudir a los tribunales, su defensa promovió un acto de conciliación en el que pidió una rectificación y una compensación económica de 10.000 euros. La negativa de la actriz a aceptar ese acuerdo dio pie a la apertura del proceso penal.

El juzgado ha convocado a Mouliaá en tres ocasiones para recoger su testimonio, pero sin llegar a concretar su comparecencia. En una de las citaciones previas, la actriz justificó su ausencia por motivos de salud, alegando un cuadro de ansiedad y estrés. Esta justificación llevó al magistrado a ordenar una valoración forense con el objetivo de determinar si estaba en condiciones de declarar.

Mouliaá rechaza negociar, asegura tener pruebas (vídeos y audios), y defiende que actúa para buscar justicia tras experiencia traumática

Mouliaá ofreció comparecer telemáticamente, según su defensa

Aunque Mouliaá ha vuelto a ausentarse, su defensa - la abogada Yurena Carrillo - insistió en que la actriz no pretendía evitar la acción de la justicia. Carrillo indicó que pidieron al juzgado la posibilidad de que su clienta declarase por videoconferencia por motivos profesionales y por la imposibilidad de desplazarse a España en la fecha señalada. Según la abogada, no recibieron respuesta a esa solicitud. “No lo ha considerado”, lamentó.

Carrillo también señaló que su clienta trató de conectarse a la vista de forma telemática, pero no pudo hacerlo debido a problemas de cobertura. “No sabemos si hubiera funcionado o no, ella ha intentado conectar y no tenía cobertura; pero lo que no se intenta, no se consigue”, manifestó. Este argumento coincide con el comunicado que Mouliaá difundió el viernes anterior en sus redes sociales, donde informó que se encuentra bajo un contrato profesional internacional desde el 8 de junio hasta finales del verano.

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