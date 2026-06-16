Gobierno hondureño sigue de cerca el debate del TPS en Estados Unidos ante posible impacto en migrantes

Los relatos de quienes vuelven tras años lejos revelan el reto de adaptarse y buscar sentido a una nueva vida. (Cortesía)

El Gobierno de Honduras sigue el proceso legal sobre el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos ante una próxima resolución de la Corte Suprema sobre Haití que, según la canciller Mireya Agüero, podría afectar el panorama migratorio de hondureños beneficiarios de ese mecanismo.

La canciller Mireya Agüero dijo que Honduras no forma parte de los países que impulsaron el caso que se discute en la justicia estadounidense, aunque sigue su desarrollo por los posibles efectos indirectos para otros beneficiarios del TPS.

“Naturalmente estamos muy cercanos a que la Corte Suprema de Estados Unidos se refiera al tema específicamente para Haití. Pensamos que eso nos puede de alguna manera favorecer o definitivamente hacer un panorama más complicado para algunos de nuestros nacionales”, expresó la funcionaria.

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Qué implica el TPS para Honduras

El TPS es un mecanismo de protección temporal que permite a ciudadanos de determinados países residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por situaciones extraordinarias como conflictos, desastres naturales o crisis humanitarias.

En el caso de Honduras, la situación de los connacionales amparados bajo este estatus se mantiene bajo observación de las autoridades diplomáticas por el peso de la comunidad migrante hondureña en territorio estadounidense.

La Cancillería reiteró que continúa dando seguimiento a los procesos legales y administrativos relacionados con este beneficio migratorio para evaluar posibles escenarios y sus implicaciones.

Una familia hondureña observa con preocupación la televisión mientras espera la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), que podría definir el futuro de miles de migrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El posible impacto de la decisión judicial

Según Agüero, una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso de Haití podría influir en la dinámica general del debate sobre el TPS y tener repercusiones en otros países beneficiarios.

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Las autoridades consideran que cualquier cambio en la interpretación o aplicación de este mecanismo migratorio debe ser analizado con cuidado por su impacto directo en la estabilidad legal de miles de familias que residen fuera del país.

El Gobierno indicó que mantiene comunicación constante con sus canales diplomáticos en Estados Unidos para monitorear el avance del proceso y anticipar posibles escenarios relacionados con la permanencia o modificación del TPS.

La agenda internacional del Gobierno

En otro tema, Agüero se refirió a la presencia de Honduras en foros internacionales, en especial en espacios donde se abordan temas de interés global.

La situación de los hondureños amparados por el TPS se mantiene bajo observación por el peso de la comunidad migrante de Honduras en Estados Unidos.

La canciller señaló que el país enfrenta condiciones de alta vulnerabilidad ante fenómenos climáticos como las sequías, por lo que consideró necesario fortalecer su participación en reuniones y plataformas multilaterales.

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En ese marco, mencionó que el presidente Nasry Asfura ha mostrado interés en que Honduras tenga una representación activa en la reunión prevista en Alemania para dar a conocer la situación del país en esos espacios de diálogo internacional.

En ese contexto, las autoridades insisten en que el futuro del TPS continúa siendo un asunto de alta sensibilidad para la política exterior hondureña, debido a su impacto directo en la estabilidad legal, económica y familiar de miles de connacionales en Estados Unidos.

Por ello, la estrategia diplomática se mantiene enfocada en el seguimiento permanente de las decisiones judiciales, el fortalecimiento de los canales de diálogo con ese país y la preparación de distintos escenarios que permitan responder con anticipación a cualquier cambio en el estatus migratorio de la comunidad hondureña en el exterior.

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