Las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE caen un 17% en una década, pero aún están lejos del objetivo para 2030

Fotografía de archivo de la chimenea de una fábrica lanzando humo. (EFE/Franck Robichon)

Los hogares y el conjunto de las actividades económicas de la Unión Europea produjeron un total de 3.300 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2025, un 17,2% menos que 10 años antes, según las estimaciones publicadas este martes por Eurostat.

Sin embargo, estos resultados quedan lejos del objetivo fijado por la UE para 2030, que prevé reducir las emisiones hasta aproximadamente los 2.121 millones de toneladas de CO2 equivalente, un 55% menos que en 1990.

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Por tanto, para alcanzar esta meta, todavía quedaría por reducir alrededor de un 36% adicional las emisiones en estos cinco años, teniendo en cuenta el nivel actual de emisiones según Eurostat y la cifra fijada al inicio de la próxima década.

En 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron en 23 países de la UE y aumentaron en cuatro, respecto a 10 años antes. Concretamente, Estonia (-41,7%), Finlandia (-30,7%) y Alemania (-27,3%) fueron los territorios donde se produjo un mayor descenso.

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En el lado opuesto destaca Malta, donde las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron un 169,4% respecto a 2015. Al tratarse de una isla pequeña, no es de los países que más contamina en números totales. No obstante, su sistema energético ha estado históricamente condicionado por una fuerte dependencia de combustibles fósiles, lo que ayuda a explicar la evolución de sus emisiones.

Otros países que han aumentado las emisiones en los últimos 10 años han sido Chipre (+10,7%), Lituania (+9,5%) y Rumanía (+5,4%).

España, por su parte, se sitúa cerca de la media europea, con un descenso de emisiones de gases de efecto invernadero del 16,7% respecto a 2015.

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El sector energético es el que más ha reducido sus emisiones, con un 45,3% menos

La mayoría de los sectores económicos redujeron sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2025 respecto a 2015. Destaca el sector energético, encargado del suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, donde disminuyeron un 45,3%. Al mismo tiempo, en la minería y la extracción de canteras bajaron un 33,3%.

Las emisiones procedentes del sector manufacturero disminuyeron un 16,0%, las emisiones domésticas un 14,7% y las del sector servicios un 11,9%.

Otras áreas en las que se ha percibido este descenso son la agricultura y pesca (-5,9%). También en el suministro de agua, el alcantarillado, la gestión de residuos y las actividades de saneamiento (-2,6%).

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Pese a ello, otros sectores como la construcción y el transporte aumentaron un 11,4 % y un 10,9 %, respectivamente en estos 10 años.

Un hombre deposita una credencial de empleado blanca en una mesa industrial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UE aspira a alcanzar las cero emisiones netas en 2050

La UE ha ido endureciendo progresivamente sus objetivos climáticos en las últimas décadas. En 2008 se fijó una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 respecto a 1990. Esta meta no solo se cumplió, sino que se superó con un resultado del 32%, ayudado por el parón económico provocado por la pandemia de covid-19.

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Tras este primer objetivo, Bruselas elevó su ambición climática y aprobó una reducción de al menos el 55% de las emisiones para 2030 en comparación con los niveles de 1990. De cara a 2040, se prevé una disminución del 90%.

Como objetivo final, la UE aspira a alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, lograr un equilibrio entre las emisiones generadas y las absorbidas, de forma que el balance neto de gases de efecto invernadero sea cero.

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