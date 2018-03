El fuerte descontento de la población con la clase política multiplica los pedidos de nuevos comicios, lo que renovaría también el Congreso, pero no sería sencillo para Vizcarra. "Por la Constitución, el presidente no puede convocar a elecciones anticipadas sin la aprobación de los congresistas. Podría haber un acuerdo general, que no sería usual. Si se llega a dar, no creo que los legisladores se nieguen", comentó a Infobae Víctor García Belaúnde, congresista del centrista Acción Popular.