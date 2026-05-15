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El truco de los expertos para cuidar los geranios y que duren todo el verano como el primer día

Durante la primavera, esta planta requiere un riego ajustado a las condiciones del clima para sobrevivir luego en los meses de calor

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Geranios de interior. (Pixabay)
Cómo cuidar los geranios en casa. (Pixabay)

La presencia de geranios en balcones y terrazas de toda España es casi una tradición silenciosa. Estas plantas, apreciadas por su resistencia y explosión de colores, suelen recibir menos atención de la que realmente necesitan, precisamente por esa reputación de fortaleza. Sin embargo, su cuidado tiene matices que muchos aficionados pasan por alto, especialmente en lo referente al riego, según advierten expertos del sector.

El periodista especializado Alejo Lucarás recoge en su análisis que el error más frecuente no está en la cantidad de agua, sino en la técnica utilizada. “No por falta de agua, sino por cómo se aplica”, insisten los especialistas en jardinería, señalando que regar desde arriba es un hábito extendido pero perjudicial. Las gotas de agua sobre las hojas y flores pueden ocasionar quemaduras bajo el sol y acelerar la caída de las flores, justo en el momento en que los geranios deberían estar en pleno esplendor primaveral.

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La recomendación central es optar por el riego por capilaridad: verter el agua en el plato situado bajo la maceta y dejar que la planta absorba la humedad desde abajo. De este modo, el agua llega directamente a las raíces sin mojar el follaje, evitando daños y favoreciendo una floración más prolongada y vistosa durante la primavera. Pasados unos veinte o treinta minutos, es fundamental retirar el agua sobrante para prevenir la asfixia de las raíces, uno de los grandes enemigos de la planta.

Cómo evitar que se seque y muera

El experto en jardinería Adrián De La Torre resume en El Confidencial el principal riesgo de los geranios con una advertencia clara: “El mayor error que cometemos con los geranios es dejar la tierra encharcada”. Cuando el sustrato está saturado de agua, las raíces pierden oxígeno, lo que se traduce en amarilleo de hojas, tallos blandos y un desenlace fatal para la planta.

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El exceso de humedad también favorece la aparición de enfermedades como la botritis o moho gris. Este hongo prolifera cuando el agua permanece demasiado tiempo en contacto con el follaje o el sustrato no drena bien. Las zonas afectadas muestran una capa gris oscura que pudre el tejido y puede propagarse rápidamente si no se corta el área dañada. Para evitarlo, la maceta debe contar con orificios de drenaje y el sustrato debe ser ligero, mezclado con perlita o arena gruesa que facilite la circulación del agua.

La “prueba del dedo” es un método sencillo y fiable para determinar el momento óptimo de riego. Basta introducir un dedo dos o tres centímetros en la tierra: si sale seco o caliente, es momento de regar; si está húmedo, conviene esperar unos días para evitar el riesgo de encharcamiento.

Momento ideal para regar los geranios

Durante la primavera, los geranios requieren un riego regular, pero ajustado a las condiciones del clima y la exposición solar. Lo recomendable es regar dos veces por semana, aumentando a tres si las temperaturas suben considerablemente. En invierno, cuando el crecimiento se detiene, basta con un riego cada diez o quince días, ajustando siempre a la humedad real del sustrato.

Geranios. (Macetaman)
El mejor momento para regar tus geranios. (Macetaman)

El horario también es determinante. Los especialistas aconsejan regar a primera hora de la mañana o al atardecer, evitando las horas centrales del día, cuando el sol puede evaporar el agua antes de que alcance las raíces y provocar daños si las gotas quedan sobre las hojas. Junto al riego, el abonado semanal con fertilizante líquido rico en potasio y fósforo, añadido al agua, potencia la floración y refuerza los tallos, asegurando que la energía de la planta se dirija a la producción de flores y no solo al crecimiento de hojas.

Un último consejo de los expertos es mantener un equilibrio entre sol y sombra. Aunque los geranios agradecen la luz, una exposición solar excesiva puede quemar las hojas y saturar la planta. Por eso, el mejor balcón de geranios no es fruto de la casualidad, sino del cuidado atento y de seguir unos cuantos trucos sencillos, como cortar el pínfano y ajustar el riego según la estación.

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