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La infanta Elena reaparece en Las Ventas junto a los herederos de la emperatriz Sissi

La duquesa de Lugo disfrutó de la feria de San Isidro acompañada por Jorge de Habsburgo-Lorena y su hijo Carlos Constantino

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La infanta Elena junto al archiduque, Jorge de Habsburgo- Lorena y su hijo, durante la corrida de toros de la Feria de San Isidro. (Jose Velasco / Europa Press)
La infanta Elena junto al archiduque, Jorge de Habsburgo- Lorena y su hijo, durante la corrida de toros de la Feria de San Isidro. (Jose Velasco / Europa Press)

Para la infanta Elena, la feria de San Isidro siempre ocupa un lugar destacado en el calendario. Como gran apasionada del mundo taurino, una afición que ha heredado de su padre, Juan Carlos I, este año tampoco quiso perderse una de las tardes más señaladas de la feria madrileña y reapareció este miércoles en la plaza de Las Ventas rodeada de rostros muy conocidos.

La infanta acudió al coso madrileño con una amplia sonrisa y disfrutó de la jornada desde el tendido junto a una compañía de lo más llamativa: Jorge de Habsburgo-Lorena y su hijo, Carlos Constantino de Habsburgo-Lorena, descendientes directos de la mítica emperatriz Sissi.

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La infanta Elena junto al archiduque, Jorge de Habsburgo- Lorena y su hijo, durante la corrida de toros de la Feria de San Isidro. (Jose Velasco / Europa Press)
La infanta Elena junto al archiduque, Jorge de Habsburgo- Lorena y su hijo, durante la corrida de toros de la Feria de San Isidro. (Jose Velasco / Europa Press)

Además, esta visita a San Isidro tenía un significado especial para la infanta. Y es que desde que su hija, Victoria Federica, se convirtió el año pasado en la imagen oficial del cartel de la feria, la cita taurina es todavía más importante para la familia.

La buena relación de Elena con los Habsburgo

La amistad entre Elena y Jorge de Habsburgo-Lorena viene de muchísimos años atrás. El aristócrata, nieto del último emperador del Imperio austrohúngaro y hermano de Carlos de Habsburgo-Lorena, siempre ha estado muy unido a la familia real española.

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Tanto es así que en los años 90 incluso llegaron a surgir rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos, aunque con el tiempo quedó claro que lo suyo era una amistad muy cercana. Desde hace un año, además, Jorge ejerce como embajador de Hungría en España, un país con el que mantiene una conexión muy especial desde pequeño. De ahí el motivo de esta cita de amigos que tanto ha llamado la atención.

Aunque nació en Alemania, ha pasado gran parte de su vida ligado a España. Veraneaba en Alicante junto a su familia y estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Una relación con nuestro país que también han heredado sus hijos.

Carlos Constantino, otro enamorado de España

Entre los asistentes también llamó especialmente la atención Carlos Constantino de Habsburgo-Lorena, que disfrutó de la corrida junto a su padre y la hermana del rey.

José Ortega Cano durante la corrida de toros de la Feria de San Isidro. (Jose Velasco / Europa Press)
José Ortega Cano durante la corrida de toros de la Feria de San Isidro. (Jose Velasco / Europa Press)

El joven aristócrata siente auténtica pasión por España. Vinculado a la Universidad Europea de Madrid y muy aficionado a la equitación, se mueve con total naturalidad en los círculos sociales españoles y suele dejarse ver en destinos habituales de la familia real, como Palma de Mallorca.

Además, mantiene muy buena relación con Eugenia de Borbón, hija de Luis Alfonso de Borbón, de quien fue acompañantes durante el Baile de Debutantes celebrado en 2024 en París, concido popularmente como Le Bal.

Adolfo Suárez Illana durante la corrida de toros de la Feria de San Isidro en la Plaza de Las Ventas. (Jose Velasco / Europa Press)
Adolfo Suárez Illana durante la corrida de toros de la Feria de San Isidro en la Plaza de Las Ventas. (Jose Velasco / Europa Press)

Si bien fueron los asistentes que más expectación causaron en el tendido, la tarde en Las Ventas de este miércoles 14 de mayo reunió también a otros muchos rostros conocidos, entre ellos a los diestros José Ortega Cano y Enrique Ponce, pero también a José Antonio Canales Rivera, el exfutbolista Míchel González o el exministro Rodrigo Rato. También se pudo ver a Alfonso Suárez Illana, hijo del primer presidente de la democracia; al influencer Tomás Páramo, que acudió con su hijo de 12 años; y el empresario Pedro Trapote.

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