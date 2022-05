Los memes más divertidos que dejó la presunta agresión de Héctor Suárez Gomís al youtuber Vicente Suárez

Los memes se hicieron presentes en redes sociales después de que el youtuber Vicente Serrano denunciara una presunta agresión por parte del actor Héctor Suárez Gomís (Fotos: Twitter)

El pasado martes 4 de mayo, Vicente Serrano utilizó su cuenta oficial de Twitter para denunciar que fue víctima de una supuesta agresión por parte de Héctor Suárez Gomís al interior de un restaurante de la Plaza Artz Pedregal. En la grabación, se puede apreciar a ambos involucrados discutiendo, mientras el youtuber acusa a el Pelón Gomís de haberle roto sus lentes.

“Quería hacer la denuncia, el señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando. No me tengas miedo, di todo lo que me has dicho. ¿No me dijiste que me ibas a romper la madre?”, dijo Serrano al histrión, quien respondió: “La verdad, wey”.

Tras haberse publicado el video en redes sociales la polémica se desató, por lo que internautas comenzaron a emitir sus opiniones y posicionamientos, para lo que utilizaron los divertidos y siempre confiables memes.

El escándalo escaló a tal nivel que incluso llegó a miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quienes condenaron la agresión que el youtuber -quien es simpatizante de la Cuarta Transformación- sufrió a manos del actor Héctor Suárez Jr.

Citlalli Hernández reaccionó al momento, luego de conocer la noticia a través de las redes sociales. La senadora de la bancada morenista, consideró que “la derecha inventa narrativas contra nosotro/as pero son en realidad ellos quienes están llenos de odio”

Por su parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo (PT) acusó de hipócrita a los miembros de la oposición “que siempre nos acusan de violencia”, además de etiquetar la presunta agresión de Gomís como “muy grave y cobarde”.

No obstante, la oposición también tomó partido en la polémica, por lo que acusaron a Vicente Serrano de hacerse la víctima y orquestar todo un show por la disputa que mantuvo con el actor Héctor Suárez Gomís.

Incluso en el transcurso la mañana de este jueves 5 de mayo en redes sociales se mantuvo en tendencia el hashtag #LordLagrimitas el cual fue utilizado por usuarios para burlarse del conductor de Sin Censura por su denuncia en contra de el Pelón Gomís.

Si bien la situación por sí sola causó polémica, todo se salió de control cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se pronunció y condenó el supuesto ataque que Vicente Serrano denunció en sus redes sociales.

“Condenamos la agresión física en agravio del periodista @_VicenteSerrano, atribuida al actor Héctor Suárez Gomiz, motivada por el disentimiento de opiniones; de manera inmediata, solicitamos al #Mecanismo de @SEGOB_mx el fortalecimiento de su esquema de protección”, escribió la dependencia en su cuenta oficial de Twitter.

La acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respecto a la disputa de ambos involucrados causó gran indignación entre personalidades de la oposición y usuarios de redes sociales, quienes señalaron que dicha dependencia gubernamental suele ignorar verdaderos problemas de inseguridad -tales como los asesinatos de periodistas o los feminicidios- mientras que en casos polémicos como este no tardó en emitir su pronunciamiento.

Incluso, el conductor de El Pulso de la República, Chumel Torres, con su muy característico y ácido sentido del humor, utilizó un meme para burlarse del posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Esta no sería la primera vez que Vicente Serrano y Héctor Suárez Jr. se confrontan, pero sí la primera vez que lo hacen fuera de redes sociales, pues desde meses atrás ambos habían sido protagonistas de una extensa pelea a través de mensajes en sus respectivas cuentas de Twitter.

En julio de 2021 Héctor escribió que Serrano habría intentado robarle dinero, lo acusó de “mitómano” y de querer aprovecharse de la gente. Estas señalaciones habrían resultado de que dentro de su programa, Sin Censura, Vicente criticó las opiniones políticas del Pelón.

“Mira, Héctor, con mucho pero el que seguramente se tendrá que pasar otros tres años con espuma en el hocico eres tú porque, así como tú, hay muchos que no entienden que la transformación llegó para quedarse mínimo tres años, más los sexenios que se vengan”, dijo en aquel entonces Serrano.

