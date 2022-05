El PAN cuestiona a Sheinbaum por “esconder” el peritaje de DNV sobre la línea 12

Toma panorámica de la “zona cero” (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Mariana Gómez del Campo, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), cuestionó qué es lo que incomodó al gobierno de Claudia Sheinbaum del peritaje que realizó la empresa DNV sobre el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro.

La panista consideró extraña la razón que llevó a la jefa de Gobierno a amenazar a la firma noruega con demandarla civilmente si hace público el contenido del informe.

A su ves, Marko Cortés, líder nacional del blanquiazul, cuestionó en redes sociales: ¿Qué esconde la jefa de gobierno?”, y recordó que hasta hace unos días la propia mandataria elogiaba a la compañía europea, a la que encargó el peritaje en la Línea 12.

Andrés Atayde, dirigente del partido en la capital mexicana pidió al gobierno local que muestre “el dictamen de la empresa DNV” como un ejercicio de transparencia.

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

A través de su cuenta de Twitter, Gómez del Campo insistió que los familiares de las víctimas y la ciudadanía tienen derecho a conocer los resultados a los que llegó este peritaje.

Luego que Sheinbaum informó que su administración rescindiría el contrato con DNV, por considerar tendencioso el tercer informe sobre las causas del derrumbe en el tramo elevado en la estación Olivos, la panista destacó que esta compañía opera en 100 países y cuenta con medio millón de clientes.

Por ese motivo, la diputada federal consideró que la decisión de no hacer público este documento es porque a Claudia Sheinbaum no le gustó el resultado.

La mañana de este jueves 5 de mayo, diputados y concejales panistas de la Ciudad de México se concentraron afuera del Centro de Control del Metro para denunciar que las autoridades capitalinas no han hecho bien su trabajo y que la austeridad aplicada en el mantenimiento a este servicio de transporte ha propiciado accidentes como el de la estación Olivos.

Las razones para no mostrar el dictamen de DNV

Línea 12 del Metro. (Foto: Infobae)

A inicios de este 2022, el último informe causa-raíz se entregó a a las autoridades capitalinas, no obstante, éste resultó no ser de su agrado por lo que tomaron la decisión no solo de no hacerlo público sino que incluso les rescindirán el contrato y presentarán una demanda civil en contra de la compañía noruega.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó el informe causa-raíz de la empresa noruega como “deficiente, tendencioso y falso” además de que aseguró que se detectó un posible conflicto de interés entre DNV y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Es un caminito que está ligado a ‘Mexicanos por la Corrupción’ y a un presunto conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento en que se comienza a desarrollar el tercer reporte, porque entre otras cosas, aparece un abogado (Héctor Salomón Galindo Alvarado) que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador”, afirmó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anterior, el gobierno capitalino rechazó este informe al asegurar que la firma no cumplió con su propia metodología, entregando un “reporte político” ya que está vinculada con el conservadurismo.

De acuerdo con lo declarado por Claudia Sheinbaum, el tercer informe del peritaje realizado por la compañía noruega DNV está lleno de inconsistencias y deficiencias entre las que destacan la falta de hipótesis alternativas y las razones de su descarte; la ausencia en el modelo de un análisis más detallado de la fatiga inducida por distorsión, y la falta de explicación sobre la exclusión del “Tramo espejo” como referencia empírica y analítica. Adicionalmente, se argumentó que el análisis raíz-causa no se realizó siguiendo su propia metodología.

