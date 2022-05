“Córdova y Murayama quieren mantener un INE secuestrado”: Citlalli Hernández acusó campaña contra Morena y AMLO

Citlalli Hernández señaló a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama de secuestrar al INE (Video: Infobae México)

A más de una semana de haber retomado su lugar en el Senado de la República, la secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández Mora, habló en exclusiva para Infobae México y acusó a Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón de tener secuestrado al Instituto Nacional Electoral (INE).

La morenista aseguró que, sin temor a dar nombre y apellido, los consejeros electorales antes mencionados pertenecen a una élite académica que se niega a dejar sus privilegios, misma que presuntamente tiene secuestrado al órgano electoral.

Indicó que al interior del partido guinda no están pidiendo que se tenga preferencia a los intereses que ellos representan, sino que buscan que se privilegie la vida democrática en el país, así como la pluralidad de ideas y que no se den concesiones solo a un grupo del espectro político.

“Por eso lo decimos con nombre y apellido: Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. (Mismos) que pertenecen a una élite académica que no quiere que se acaben los privilegios, que quieren seguir manteniendo un Instituto Nacional Electoral secuestrado por sus intereses políticos y secuestrado por los intereses a los que ellos sirven”

Conviene recordar que, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que enviaría -y posteriormente envió- una propuesta de reforma en materia electoral al Congreso de la Unión, las críticas o felicitaciones no se han hecho esperar en la opinión pública puesto que los órganos electorales son uno de los aspectos que más costó consolidar en la historia reciente del país.

Para Citlalli Hernández existe una campaña del INE contra Morena (Video: Infobae México)

Y es que para la legisladora, las acciones que se han encabezado desde el Consejo General del instituto han sido una clara posición política “contra Morena, contra la Cuarta Transformación y contra el presidente”. Actitudes que calificó de gravísimas, puesto que, dijo, no concibe que consejeros electorales “utilicen” a una institución para “acabar, molestar, censurar o complicar el actuar político de Morena”.

El más claro ejemplo de lo anterior, aseveró la senadora por la Ciudad de México, fue la cancelación de las candidaturas a la gubernatura de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, para Guerrero y Michoacán, respectivamente, en 2021, luego de que el órgano colegiado detectó irregularidades en su presupuesto de precampaña y determinó que ambos personajes de la 4T no podían participar en los comicios de la entidad.

“En la elección del 2021 nos quitaron dos candidatos por cosas que son menores, apenas, y poco se dijo en los medios, se sancionó a Samuel García por la triangulación de dinero, por el uso excesivo de dinero y los 14 millones excesivos del tope de campaña cuando eso ameritaba quitar la candidatura”, explicó.

Es por lo anterior que Hernández Mora apuntó a que, actualmente, México presuntamente cuenta con una autoridad electoral que desequilibra la lucha de poderes. Para explicar mejor su punto, expuso que, pese a que el INE contó con pruebas en contra de Samuel García por un caso similar que a ellos les valió la cancelación de la candidatura, él pudo seguir contendiendo, ganar e, incluso, llevar más de medio año al frente del ejecutivo local en Nuevo León.

“A un candidato como Samuel García que se trató de millones de pesos decide tocar el tema después de las elecciones, de prácticamente medio año de gobierno y solo sancionarlo con una ligera sanción”

La senadora denunció un ataque contra la libertad de expresión de la 4T (Video: Infobae México)

No obstante, las elecciones intermedias del año pasado no fueron el único ejemplo que ofreció la secretaria general de Morena, también decidió hablar sobre lo vivido antes, durante y después del proceso de la consulta de Revocación de Mandato a la que se sometió el mandatario mexicano el pasado 10 de abril.

Debido a las varias medidas cautelares que fueron impuestas por parte del INE contra la propia Citlalli, Mario Delgado, Claudia Sheinbaum y demás personajes cercanos a la Cuarta Transformación, la legisladora indicó que existieron actitudes antidemocráticas que fueron permitidas para los partidos de oposición, especialmente el llamado a no ejercer el sufragio en el ejercicio de democracia participativa.

“Vemos que le permite al PAN, incluso, llamar a no votar en la Revocación de Mandato, lo cual, desde mi óptica, es profundamente antidemocrático llamar a la ciudadanía a no participar en un ejercicio democrático. Le permite colocar espectaculares llamando a la no participación y a nosotros nos sancionó prácticamente por mencionar el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador”, sentenció.

Es por lo anterior que comenzó a cuestionarse como ella o cualquier ciudadano pueden sentirse cómodos con las personas que ocupan un lugar en el Consejo General del INE, pues aclaró que es molesto que todos tengan que pensar en qué decir o como actuar por medio a represalias.

“¿Cómo un árbitro electoral te hace sentir fuera de la democracia?, ¿cómo un árbitro electoral te hace sentir perseguido?, ¿cómo un árbitro electoral te hace pensar dos o tres veces si lo que estás diciendo puede ser usado en tu contra?, es decir, es sumamente grave que una autoridad electoral límite tu participación, límite tu expresión”

Citlalli Hernández habló de las medidas cautelares que le impuso el INE (Foto: Josúe Áviles/Infobae México)

Sobre el mismo tenor, pero desde otra arista, Citlalli Hernández habló sobre la campaña de traidores a la patria que encabezó, al lado del presidente nacional de Morena, Mario Delgado; puntualizó que ellos han dado argumentos sólidos para llamar a dicho grupo de la oposición de tal manera; sin embargo, volvió a reprobar que haya sido acreedora a una sanción y medidas cautelares para eliminar un tuit.

“Hemos expresado, tenemos argumentos políticos del porqué les llamamos ‘traidores a la patria’ y nos sanciones. Y ellos insultan, mienten, no hay manera de sostener. Vemos que después se disculpan cuando ya no sostienen sus mentiras, es decir, la oposición, y a ellos no les llaman la atención el INE”

Por último, reiteró la importancia de la reforma electoral que mandó AMLO al Congreso de la Unión, pues para ella se debe de blindar al INE para que se vayan personas como Córdova o Murayama, pues calificó como “muy grave” que la autoridad electoral esté como persiguiendo la libertad política de Regeneración Nacional.

Apuntó a que se debe de dejar en paz a ley, ya que interpretó a que, en la actualidad, se le ha dado un uso “para limitarnos, para censurarnos, como hace de la ley una herramienta para permitir a la oposición hacer y deshacer. Eso nos parece grave”.

