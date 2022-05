“Me reventó”: periodista acusó de agresión a Héctor Suárez Gomís y el actor le respondió

El periodista expuso en sus redes sociales el comportamiento del actor, quien le rompió sus lentes.

La tarde de este 4 de mayo Vicente Serrano denunció a través de sus redes sociales que Héctor Suárez Gomís presuntamente lo agredió dentro de Plaza Artz Pedregal, rompiendo sus lentes. El actor aceptó sus actos, pero dijo tener sus razones para haberlo hecho.

Vicente Serrano compartió en su cuenta de Twitter que Héctor Suárez Jr. le habría roto sus lentes. También pidió ayuda de autoridades, pues además de haber dañados sus anteojos, lo estaba insultando.

“URGENTE: Así rompió los lentes en mi cara #PelonGomis en ArtzPedregal”, escribió en un tuit en el que adjuntó una fotografía de sus lentes sin una de las patillas.

En un el video que Serrano posteriormente compartió, se ve que tanto él como Suárez Gomís se encontraban dentro de un restaurante. El comunicador confrontó al actor respecto a la agresión.

Vicente Serrano pidió ayuda de autoridades tras el ataque que sufrió (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Quería hacer la denuncia, el señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando. No me tengas miedo, di todo lo que me has dicho. ¿No me dijiste que me ibas a romper la madre?”, dijo Serrano al histrión, quien respondió: “La verdad, wey”.

“¿No eres un periodista domesticado? Lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono”, agregó Suárez.

El periodista entonces le preguntó: “¿Me rompiste los lentes?”, para tener grabada su confesión, a lo que Héctor asintió.

“¿Sí? ¿Me rompiste los lentes así, nada mas? ¿Nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinch* gana?”, cuestionó Serrano y el histrión respondió: “Así como a ti se te da tu pinch* gana meterte conmigo en las redes, igualito”.

Luego de varios minutos de que la denuncia pública del presentador de Sin Censura llamó la atención de los internautas, Suárez Gomís respondió a través de su cuenta de Twitter con un mensaje, en el que aseguró que en ningún momento intentó atacarlo físicamente y lo acusó de “hacerse la víctima”.

Esta fue la respuesta del "Pelón" Suárez a las acusaciones (Foto: captura de pantalla/Twitter)

“Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto. Te haces la víctima y armas todo un show porque te gusta vivir del escándalo. ¡Periodista domesticado!”

Esta no sería la primera vez que Vicente Serrano y Héctor Suárez Jr. se confrontan, pero sí la primera vez que lo hacen fuera de redes sociales, pues desde meses atrás ambos habían sido protagonistas de una extensa pelea a través de mensajes en sus respectivas cuentas de Twitter.

En julio de 2021 Héctor escribió que Serrano habría intentado robarle dinero, lo acusó de “mitómano” y de querer aprovecharse de la gente. Estas señalaciones habrían resultado de que dentro de su programa, Sin Censura, Vicente criticó las opiniones políticas del Pelón.

“Mira, Héctor, con mucho pero el que seguramente se tendrá que pasar otros tres años con espuma en el hocico eres tú porque, así como tú, hay muchos que no entienden que la transformación llegó para quedarse mínimo tres años, más los sexenios que se vengan”, dijo en aquel entonces Serrano.

Héctor escribió varios tuits dedicados a Vicente Serrano por haberlo criticado (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Suárez no quiso quedarse callado y aseguró que en el momento en el que confrontó al periodista, se mostró asustado, por lo que lo llamó “cobarde”.

“Aprovechó su micrófono para hablar de mí porque de frente se puso pálido y temblaba cuando lo enfrenté. Cobarde y resentido (…) Me guardas rencor porque no me dejé de ti y evidencié lo cobarde que eres”, escribió en un largo hilo de tuits.

SEGUIR LEYENDO: