Chumel Torres arremetió contra Va X México por sumarlo a campaña contra AMLO: “No somos amigos”

Chumel Torres aseguró que no quiere ser vinculado a ningún partido político (Foto: Instagram @chumeltorres)

Los líderes del Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron su campaña de nombre “En contra de la persecución política” en la que pretenden evidenciar el trato del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) a los opositores mexicanos.

Marko Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno realizaron una conferencia frente a los miembros de la prensa tanto nacional como internacional, en la que confirmaron que pedirán a la comunidad internacional mantener “los ojos sobre México” para que sea difícil que se dé una persecución.

Chumel Torres, youtuber mexicano, fue incluido dentro de las personas que supuestamente han sufrido persecución política por parte del estado, y su fotografía fue impresa en la lona junto a la de todos los políticos, alcaldesas, diputadas, diputados, etcétera.

”En la imagen usan una foto mía dizque en contra de quiensabequé”, señaló Chumel a través de sus redes sociales oficiales, con una serie de fotografías que evidencian el actuar de la coalición Va Por México.

Chumel Torres negó ser parte de la oposición representada por el PAN PRI PRD (Foto: Instagram@chumeltorres)

Al respecto, el comunicador aseguró que jamás lo autorizó, pues utilizaron su fotografía sin su permiso, y agregó que “no tengo nada que ver con ninguno de los partidos involucrados”.

Minutos más tarde agregó un mensaje para todos los políticos, y no solo a los involucrados en la campaña emprendida por los dirigentes de PAN, PRD y PRI, en el que aseguró que “no me caen bien, ninguno, de ningún partido”.

“No somos amigos. No quiero que me vinculen a ustedes en ningún momento, proyecto o lugar”, concluyó el influencer, convirtiéndose rápidamente en una de las tendencias del día en Twitter.

“Es que pa qué me hacen enojar mijos”, remató el chihuahuense con una captura de pantalla de la vigésima primera vez que logra colarse a los temas de mayor relevancia en la red social que pronto podría pertenecer al multimillonario Elon Musk.

Alejandro Moreno acusó a Morena de querer imponer una dictadura (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Algunas otras personalidades de la vida pública de México que destacaron en su cartel son Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, consejeros del Instituto Nacional Electoral, la periodista Carmen Aristegui, el comunicador Carlos Loret de Mola, la presentadora Azucena Uresti, el presentador Ciro Gómez Leyva, la alcaldesa Sandra Cuevas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros.

Alito Moreno contra Morena

Durante su participación en el evento, el priista Alito Moreno expuso que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está mostrando su “ADN dictador”, ya que los acusó de no querer entablar acuerdos con la oposición para solamente aprobar las ideas que ellos tienen; además de “despreciar” a las instituciones.

“Morena está demostrando el ADN de los dictadores. Estigmatizan y tachan de reaccionarios a quienes no respaldan sus inventos, desprecian a las instituciones porque simplemente les estorban para hacer su voluntad”, aseguró frente a los medios.

Finalmente, lanzó un llamado a la ciudadanía y sociedad civil: “Nosotros estamos dando la batalla, pero la sociedad civil también nos va a apoyar. Vamos juntos a evitar que estos mafiosos sigan sembrando mentiras. No podemos permitir que la tiranía de Morena se apodere de México y se instaure una dictadura”.

Va por México presentó una contrapropuesta de la Reforma Electoral (Foto: PAN)

Marko Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD también expusieron sus motivos para sumarse a esta campaña; éste último expresó preocupación por la situación que está viviendo el país, ya que aseguró que las decisiones políticas se encuentran en manos de un “gobierno fracasado”.

“Han traicionado, desde luego, a la que que esperanzadamente votó por ese proyecto y votó por Andrés Manuel en el 2018; se quedaron sin argumentos”, concluyó Zambrano.

