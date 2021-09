UNMSM: conoce los resultados del examen de admisión 2021

Son un total de 26,630 postulantes. |Fuente: Agencia Andina

El domingo 12 de setiembre, el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y varios ambientes abiertos de la ciudad universitaria, fueron el escenario de la cuarta y última fecha del examen de admisión presencial 2021, donde 7,085 postulantes del área de Ingenierías buscan alcanzar una vacante a la Decana de América.

Puedes conocer los resultados del examen de admisión de setiembre en el siguiente enlace https://admision.unmsm.edu.pe/simple.old/Website/ Los resultados de los exámenes de los días sábado 5, domingo 6 y sábado 11 de setiembre ya pueden ser vistos. Los resultados del examen del domingo 12 de setiembre se cargarán en las próximas horas. Los resultados están ordenados por modalidad de ingreso.

Cabe indicar que se espera que el próximo examen de admisión a la UNMSM sea en marzo del 2022. Además, quienes alcancen una vacante tanto en el examen de setiembre de este año y en marzo del próximo iniciarán sus clases a principios de abril de 2022.

26,630 postulantes

Son un total de 26,630 postulantes los que participan de las jornadas de admisión y donde buscan alcanzar una de las 6,873 vacantes de ingreso en 66 carreras profesionales de la UNMSM.

Desde las 06:00 horas los estudiantes ingresaron a la ciudad universitaria, respetando el horario de ingreso dispuesto por letra de apellido y cumpliendo de manera estricta los protocolos de bioseguridad. La evaluación se inició a las 10.00 horas y concluyó a las 13.00 horas.

Así, entre las 6 a.m. y 6.30 a.m. ingresaron los jóvenes con apellidos que empiecen con las letras A hasta la C; de 6.30 a.m. a 7 a.m. lo hicieron los apellidos con las letras D a K; entre las 7 a.m. y 7.30 a.m. se procedió con el ingreso de las letras L a P; de 7.30 a.m. a 8 a.m. les correspondió a los apellidos con letras iniciales Q a la T; y de 8 a.m. a 8.30 a.m. finalizó el ingreso con los postulantes cuyos apellidos comienzan con las letras U hasta la Z.

Examen en tiempos del Covid-19

Los postulantes debían tener puesta de manera obligatoria y en todo momento, doble mascarilla y protector facial, así como un atomizador de alcohol que debían portar desde su ingreso a la sede.

En coordinación con seguridad ciudadana y la Policía Nacional del Perú (PNP), se colocaron cercos perimétricos desde cuadras antes de llegar a las puertas del campus universitario o locales donde se desarrolló el examen, permitiendo el acceso solo a los postulantes y al personal acreditado.

Se señalizaron las entradas y salidas al campus, zonas de evacuación, aulas y espacios prohibidos.

Los espacios donde se rindió el examen de admisión, fueron previamente desinfectados antes de recibir a los postulantes.

En las puertas de acceso hubo personal que midió la temperatura con termómetro digital a los postulantes, quienes formaron filas internas con una distancia mínima de metro y medio para evitar la congestión exterior.

Se verificó el uso correcto de equipos de protección personal que cubra correctamente la nariz, boca y mentón, como la doble mascarilla que incluya una KN-95 y el protector facial. Se tomó la temperatura a la hora del ingreso.

En el aula, los postulantes completaron una Ficha Clínico-Epidemiológica covid-19.

Los postulantes debían salir de sus aulas bajo la indicación del docente a cargo, manteniendo distancia entre ellos. Asimismo, debieron hacerse la higiene de manos antes de retirarse. La salida se realizó por las mismas puertas que se emplearon para el ingreso.

Se señalizó el exterior de la sede sanmarquina donde se desarrolla el examen. Se dispuso, también, del uso de drones, los cuales ayudaron dando instrucciones a los asistentes al campus universitario.

(Con información de Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO: