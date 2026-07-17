Guatemala lanza un botón digital para denunciar fumar en espacios cerrados

El MSPAS de Guatemala lanzó el Botón Digital de Denuncia para reportar incumplimientos de la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados y de uso colectivo. (AGN)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala lanzó el Botón Digital de Denuncia para reportar incumplimientos a la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados y de uso colectivo, una medida que el ministerio vincula con la prevención del cáncer y con la aplicación del Decreto 74-2008 ante la imposibilidad de supervisar por sí solo todos los ambientes públicos.

La herramienta, habilitada en la página web del MSPAS, se suma a un procedimiento sancionatorio que puede activarse también por vigilancia regular de la cartera. Según explicó Steve Villatoro, asesor jurídico de la Dirección de Agua Potable, Saneamiento, Salud y Ambiente, el inspector que verifica una infracción tiene tres días para elevar el acta a la dependencia correspondiente e iniciar el proceso que definirá la sanción.

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El ministro de Salud Joaquín Barnoya presentó el mecanismo junto con otras autoridades y sostuvo que, aunque en 2024 se oficializó la Ley de Atención Integral del Cáncer, identificada como Decreto 7-2024, el trabajo de prevención de esa enfermedad dentro del ministerio comenzó en 2008 con la norma de ambientes libres de humo de tabaco.

La ley vigente desde ese año prohíbe fumar en espacios públicos cerrados y de uso colectivo. La restricción alcanza a restaurantes, bares, centros comerciales, oficinas, funerarias y al transporte público, y también obliga a los establecimientos a colocar señalización de espacios libres de humo.

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El Ministerio de Salud vinculó el Botón Digital de Denuncia con la prevención del cáncer y con la aplicación del Decreto 74-2008 sobre ambientes libres de humo de tabaco. (AGN)

El ministerio busca que la ciudadanía reporte infracciones que no puede inspeccionar de forma directa

Barnoya afirmó que el nuevo botón surgió por la incapacidad del MSPAS para supervisar todos los ambientes públicos. El ministro señaló que el problema no afecta solo a quien fuma, sino también a quienes quedan expuestos al humo de segunda mano, y lo definió como una afectación a los derechos de la ciudadanía a contar con espacios saludables.

La doctora Claudia Camel, de la dirección de Atención Integral de Cáncer del MSPAS, dijo en la conferencia que el humo de tabaco está asociado a más de 10 tipos de cáncer, en especial al de pulmón. También indicó que se le atribuye como causa de infarto al corazón.

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Para Camel, el lanzamiento del botón abre una vía de prevención entre personas sanas y también puede generar sensibilidad frente a una enfermedad que describió como crónica. La funcionaria planteó que se trata de un problema multidimensional que debe abordarse en todos los niveles y por toda la población.

La relación con la Ley de Atención Integral del Cáncer es directa. De acuerdo con Barnoya, la estrategia no solo busca hacer cumplir la norma antitabaco, sino también responder al mandato legal que obliga al Estado a garantizar acceso universal y gratuito a la prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y cuidados del cáncer.

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El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, afirmó que el MSPAS impulsa la denuncia ciudadana porque no puede supervisar por sí solo todos los ambientes públicos, luego de El MSPAS de Guatemala lanzar el Botón Digital de Denuncia para reportar incumplimientos de la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados y de uso colectivo. (Redes Sociales)

El formulario permite denuncias anónimas y admite fotografías como respaldo

La respuesta práctica a cómo funcionará el Botón Digital de Denuncia es esta: cualquier persona podrá ingresar al portal del MSPAS y reportar si vio a alguien fumando en un medio de transporte, en un comercio privado o en otro espacio donde la ley lo prohíbe, y también podrá denunciar la ausencia de señalización obligatoria.

La plataforma solicita nombre y apellido, aunque la denuncia puede presentarse de forma anónima. El formulario además pide correo electrónico, teléfono, nombre del establecimiento donde ocurrió la infracción, motivo de la denuncia, descripción del hecho, dirección y departamento del país.

El sistema incluye un apartado opcional para adjuntar prueba fotográfica. Una vez completados esos datos, el reporte se envía al ministerio.

Villatoro explicó al medio que dentro de la cartera ya existe un procedimiento administrativo sancionatorio ajustado al Decreto 74-2008. Describió dos rutas para detectar faltas: una nace de la vigilancia general y preventiva que realiza el propio ministerio, y la otra de denuncias concretas presentadas por la ciudadanía.

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Steve Villatoro, asesor jurídico de la Dirección de Agua Potable, Saneamiento, Salud y Ambiente del MSPAS, dijo que el Botón Digital de Denuncia reforzará otros aspectos de la normativa de los Ambientes Libres de Humo de Tabaco, como la señalización visible. (La Hora)

Después de recibir el aviso o detectar la posible infracción, el ministerio envía a un inspector al lugar para analizar el caso. Según el asesor jurídico, la utilidad del botón está en que permitirá individualizar hechos específicos y concentrar el trabajo de los inspectores en situaciones que realmente ameriten sanción.

Esa focalización, de acuerdo con Villatoro, evitará desplazar personal a numerosos lugares en los que no necesariamente hubo incumplimientos. El objetivo final, según las autoridades sanitarias, es reforzar el control de los ambientes libres de humo como una medida de salud pública orientada a reducir la exposición al tabaco y sus efectos.

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