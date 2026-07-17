La insólita maniobra de un hincha argentino: pidió prestado un bebé para entrar al último partido de la Selección en EEUU

Tato Gómez pidió prestado un bebé para pasar los controles y entrar al partido de la Selección argentina en Estados Unidos

Un hincha argentino recurrió a una estrategia inusual para entrar a un partido de fútbol en Estados Unidos. Frente a la imposibilidad de costear una entrada y ante estrictos controles, pidió a una pareja argentina que le prestara a su hija de seis meses para atravesar los molinetes del estadio. El hecho ocurrió durante la cobertura de un torneo internacional y expone la creatividad de los aficionados argentinos ante las dificultades de acceso.

Tato Gómez, reconocido hincha y viajero de mundiales, relató en Infobae en Vivo la situación. Dio detalles de cómo logró cruzar los controles. Explicó que no tenía entrada y que los precios alcanzaban los USD 4.000 o USD 5.000, montos que no podía afrontar.

PUBLICIDAD

Ante la urgencia por ingresar, observó a las familias que pasaban por los molinetes y notó que los controles se relajaban cuando veían a una persona con un bebé.

Estrategia para sortear los controles de acceso

Gómez contó que, tras varios intentos, se acercó a un matrimonio argentino y les pidió: “¿No me dejás el bebé?”. La madre dudó, pero el padre accedió luego de que Gómez le explicara que solo necesitaba a la niña para pasar los primeros molinetes.

PUBLICIDAD

El hincha argentino explicó que no tenía entrada porque los tickets para ver a la Selección argentina costaban entre USD 4.000 y USD 5.000 (Captura de video)

El hincha sostuvo la bebé en brazos y mostró una foto de un ticket, aunque este no era válido. Describió que los supervisores suelen observar si el ticket gira en el lector y que, al ver a alguien con un bebé, tienden a dejarlo pasar.

La maniobra funcionó en los primeros controles. “Se relajan cuando venís con un bebé”, afirmó Gómez. En el último control, dos agentes ingleses revisaron los documentos, pero para ese momento ya había devuelto la bebé a sus padres. Logró ingresar y ubicarse en el estadio.

PUBLICIDAD

El testimonio de Tato Gómez y sus antecedentes en mundiales

Gómez detalló que ya había utilizado otras estrategias para ingresar a partidos en distintos mundiales. “Hemos comprado en otros mundiales entradas de discapacitados que son más baratas y hemos alquilado sillas de ruedas”, explicó. También mencionó que en Catar intercambió un bombo con un jeque a cambio de una entrada, lo que le permitió evitar el pago de exceso de equipaje.

Gómez detectó que los controles de acceso al estadio se relajaban cuando veían a una persona con un bebé (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la charla, Gómez aclaró que sus acciones forman parte del folklore futbolero, pero que los recursos para sortear controles se agotan, especialmente cuando se viralizan y dejan de ser efectivos. “Ya nos quedan pocos recursos”, reconoció. Además, sostuvo que nunca tuvo antecedentes penales, requisito necesario para obtener la visa estadounidense.

PUBLICIDAD

Organización y logística de la hinchada argentina

Gómez se trasladó a Estados Unidos en un motorhome junto a otros hinchas. Relató que llevan bombos, banderas y repuestos para los instrumentos, y que la preparación de la hinchada requiere una logística especial. Mostró el interior del vehículo y compartió detalles sobre la convivencia y la organización de los eventos argentinos en el exterior.

El grupo planeó realizar banderazos en Times Square y en el Obelisco de Buenos Aires, coordinados por la agrupación Percu Argentina. Gómez invitó a los aficionados presentes en Nueva York a sumarse a la convocatoria. Aseguró que, hasta el momento de la nota, no contaba con entrada para la final y que buscaba alternativas para acceder al estadio.

PUBLICIDAD

Interacciones con otros hinchas y dificultades dentro del estadio

El hincha argentino describió cómo, al ingresar sin entrada válida, debía negociar con los ocupantes legítimos de los asientos. “Empezás a lidiar con la gente que tenía verdaderamente ese número de asiento y que te dice: ‘Yo pagué una fortuna para estar acá y venís vos y me tapás’”, relató. Según Gómez, la situación se resuelve conversando y apelando a la comprensión de los presentes.

Dentro del estadio, el hincha argentino relató que debía negociar con quienes tenían los asientos pagos cuando ingresaba sin entrada válida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recordó que en otros partidos utilizó tácticas similares, como pedir fotos de tickets a hinchas dispuestos a colaborar y buscar ubicaciones en masa junto al grupo de bombos y banderas. Destacó que, aunque estas maniobras generan molestias, forman parte de la cultura del hincha argentino que viaja al exterior.

PUBLICIDAD

Reflexión sobre los límites y riesgos de la pasión futbolera

Entre otras cosas, el fanático reconoció los riesgos de sus acciones y la posibilidad de enfrentar situaciones incómodas o incluso legales. “Si a mí me frenaban o algo, le daba el bebé y el bebé lo iban a dejar pasar”, explicó sobre la maniobra con la niña. Subrayó que la madre accedió por compartir la pasión por el fútbol y porque él permaneció cerca en todo momento.

Aseguró que no busca perjudicar a nadie y que su intención principal es alentar a la selección argentina en cada torneo. Expresó el deseo de reencontrarse con la familia que le prestó la bebé para agradecerles e invitarlos a compartir un asado, gesto que consideró más accesible que pagar una entrada.

PUBLICIDAD

La experiencia personal y el reclamo por una entrada

Durante la entrevista, Gómez reiteró que participó en los mundiales de Brasil, Rusia, Catar y ahora Estados Unidos. Enfatizó que cada torneo deja una anécdota y que recurre a diferentes recursos para estar presente. En esta ocasión, solicitó públicamente apoyo a cualquier persona o empresa que pudiera facilitarle una entrada para la final.

Afirmó que su motivación principal es acompañar a la selección y representar a los hinchas argentinos en el exterior. “Hace cinco mundiales que estoy. ¿Cómo no voy a estar? Me vine hasta acá y no voy a estar”, sostuvo Gómez.

PUBLICIDAD

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.