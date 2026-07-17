Reconocimiento facial: cómo avanza una tecnología que promete más seguridad, pero reabre el debate por la privacidad

El reconocimiento facial avanza en estadios, aeropuertos, teléfonos, pagos y cámaras de videovigilancia, mientras reabre el debate por la privacidad

El avance del reconocimiento facial urbano ya alcanza estadios, aeropuertos, teléfonos, pagos y cámaras de videovigilancia, mientras crece la discusión sobre privacidad, sesgos, almacenamiento de imágenes y control estatal. El analista Emmanuel Ferrario planteó en Infobae en Vivo ese cruce entre seguridad y derechos al describir una tecnología cada vez más extendida en gobiernos y empresas.

Ferrario sostuvo que el reconocimiento facial ya se usa de forma amplia y que puede aportar seguridad y agilizar accesos, aunque su despliegue abre una discusión por la privacidad, los errores del sistema y el uso de los datos biométricos. El analista defendió su utilización, pero reclamó reglas, supervisión y límites claros para evitar abusos del Estado o del sector privado.

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Al mismo tiempo situó el fenómeno como parte de la vida cotidiana: “Vos tenés siete de cada diez gobiernos que utilizan sistemas de reconocimiento facial”.

Sobre el Mundial, marcó una diferencia entre lo que se difundió y lo que pudo reconstruir. “Hubo mucha noticia de eso, del reconocimiento facial para entrar a la cancha”, dijo.

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La FIFA presentó el reconocimiento facial para entrar a la cancha como una opción voluntaria, mientras muchos asistentes ingresaron con código QR (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego precisó: “Por lo que estuve averiguando, eh, pero estos días no. Digo, eso fue una cosa que voluntariamente la FIFA fue contando, de que vos podías hacerlo, pero hablé con varias personas que participaron en varios partidos esos últimos 40 días. No, fue opcional. Ellos no lo hicieron. Entraron con el QR”.

También enumeró otros casos de expansión fuera de los estadios. “En Corea del Sur ahora hay una aplicación que se llama FacePay. Permite que vos pagues en el supermercado con tu cara”, señaló.

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Ferrario enlazó ese ejemplo con una definición más amplia: “Es utilización de datos biométricos para identificar a una persona de manera única”.

Añadió que la extensión comercial no empezó ayer. “Hace ocho años Apple, con los iPhone, saca el reconocimiento facial. Es la primera vez que se masifica tanto la utilización de esa herramienta. Vos podés, primero en ese momento podías abrir tu teléfono con tu cara. Después podés pagar con tu cara en el teléfono”.

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También llevó el tema al comercio minorista. “En Inglaterra, por ejemplo, hay una cadena de supermercados que tiene su propio sistema de reconocimiento facial para personas que robaron en otras sucursales de esa misma cadena. Entonces, vos fuiste al supermercado, robaste algo, te identificaron. Ellos te cargan el dato en su sistema interno”.

Ferrario señaló que el reconocimiento facial ayuda a buscar prófugos y personas perdidas, genera prueba biométrica para la Justicia y acelera controles hasta 30% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué promete el reconocimiento facial en seguridad y servicios

Al pasar de los usos cotidianos a la seguridad, Ferrario describió para qué sirven estas cámaras en la gestión pública. “Son las cámaras que identifican una cara para buscar personas que son prófugas, personas que están perdidas, desorientadas, que son víctimas de un delito, por ejemplo, de secuestros”.

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Su defensa del sistema se apoyó en resultados concretos. “Las cosas positivas de este sistema están bastante claras. Aumenta mucho la capacidad que tiene el Estado, definitivamente. Segundo, genera mucha prueba para los procesos judiciales”.

En ese punto, distinguió entre la memoria humana y la verificación técnica. “Lo que está comprobado es que los testigos oculares, muchas veces por la presión, el estrés de una situación, pueden llegar a tener margen de error. Esto es bien claro, es prueba biométrica clarísima”.

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También remarcó el efecto sobre la velocidad de los controles. “Después agilizan procesos, lo que hablábamos recién de los aeropuertos o las entradas a los estadios. Digo, hasta 30% más rápido”.

El propio Ferrario abrió la zona más conflictiva de la discusión con preguntas sobre el destino de las imágenes. “Primero, la pregunta es ese dato, ¿cuánto tiempo se almacena? Lo almacena el Estado. ¿Cuánto tiempo lo almacena ¿Quién puede acceder a esa base de datos?”, concluyo.

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