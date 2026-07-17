Aerolíneas Argentinas suma un vuelo especial a Nueva York para la Final del Mundial tras agotar los dos anteriores: cuánto cuesta

El tercer vuelo especial de Aerolíneas Argentinas a Nueva York parte el sábado 18 de julio a las 22:00 desde Ezeiza (Reuters)

Aerolíneas Argentinas anunció un tercer vuelo especial a Nueva York para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante la explosión de la demanda de pasajes tras la clasificación de la Selección Argentina. La empresa comunicó que el nuevo servicio partirá del Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22:00, con el objetivo de permitir a más hinchas acompañar al equipo nacional en el encuentro más importante del torneo. La decisión de sumar un nuevo vuelo surgió después de que los dos servicios especiales originales se agotaron en menos de 12 horas, reflejando el interés masivo de los pasajeros por viajar a Estados Unidos en las fechas previas a la final.

La programación original de Aerolíneas Argentinas incluyó dos vuelos especiales entre Ezeiza y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York: uno programado para el viernes 17 de julio a las 21:30 y otro previsto para el sábado 18 a las 09:00. De acuerdo con la información oficial, ambos servicios se ofrecieron de manera exclusiva para los seguidores que quisieran vivir la definición de la Copa Mundial directamente en Estados Unidos. La empresa recalcó que los pasajes de estas dos primeras frecuencias se agotaron en tiempo récord, lo que motivó la decisión de ampliar la oferta.

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El estadio de Nueva Jersey será sede del partido más importante del Mundial 2026.

Según el comunicado difundido por la compañía, el tercer vuelo especial fija su partida para el sábado 18 de julio a las 22:00 desde el principal aeropuerto internacional de Argentina. El tramo de ida tendrá una tarifa desde USD 2.200 más impuestos, y los boletos se encuentran disponibles a través de aerolíneas.com y agencias de viaje. El servicio se realizará en aeronaves Airbus A330, el modelo de fuselaje ancho que integra la flota de la empresa para rutas de largo alcance. De esta manera, la oferta total de plazas para viajar a Nueva York en el marco de la final se incrementó en respuesta directa a la demanda.

La compañía explicó que la decisión de sumar este nuevo vuelo especial tuvo como principal argumento la velocidad con la que se agotaron los dos vuelos originales. En menos de medio día, los fanáticos que buscaron acompañar a la Selección Argentina en la instancia decisiva ocuparon todos los asientos disponibles en los vuelos especiales previamente anunciados. En ese contexto, Aerolíneas Argentinas procedió a reforzar su programación, sumando una frecuencia adicional para ampliar las posibilidades de viaje antes del partido.

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Además de estos servicios extraordinarios, la empresa comunicó que los dos vuelos regulares diarios a Miami durante los días previos a la final también se encuentran completos. El jueves 16 de julio, las salidas operaron a las 08:00 y a las 22:45, mientras que el viernes 17, los horarios disponibles fueron a las 00:30 y a las 22:45. Para el sábado 18, las frecuencias diarias a ese destino partieron a las 08:00 y a las 22:45, cubriendo toda la oferta regular hacia el sur de Florida en la misma ventana temporal. Estos datos muestran la alta demanda acumulada para los destinos en Estados Unidos en torno al evento deportivo.

La cobertura especial de Aerolíneas Argentinas para la Copa Mundial incluyó no solo las frecuencias a Nueva York, sino también una serie de refuerzos hacia las sedes donde jugó la Selección Argentina durante el torneo. La empresa implementó una estrategia de programación dinámica, ajustando su oferta de vuelos a los destinos que concentraron mayor interés por parte de los viajeros y seguidores del equipo nacional. Esta política de refuerzos buscó acompañar el fenómeno social y deportivo que genera la participación argentina en una final de la Copa del Mundo.

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La operación utiliza aviones Airbus A330 para cubrir la demanda extraordinaria generada por la final de la Copa Mundial ( MASTERFILMS)

En el comunicado oficial, la compañía detalló que la programación especial con tres vuelos directos Ezeiza-Nueva York responde de modo específico a la demanda generada por la clasificación de la Selección. El primer vuelo extra, anunciado el miércoles 16 de julio tras la confirmación del pase del equipo nacional, se agotó en apenas unas horas, lo que llevó a la rápida disposición de una segunda frecuencia. Al completarse esa segunda oferta en igual tiempo, la compañía decidió sumar un tercer servicio para quienes aún buscan viajar al partido decisivo.

La venta de pasajes para el tercer vuelo comenzó de inmediato a través de los canales habituales de la compañía y las agencias de viaje. La tarifa anunciada para el tramo de ida permitió a quienes no lograron adquirir boletos en las primeras 12 horas una nueva oportunidad de viajar a Estados Unidos. El vuelo especial parte en la noche del sábado 18 de julio, garantizando la llegada de los pasajeros con anticipación suficiente para asistir a la final en Nueva York.

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La operación de estos servicios especiales utiliza aeronaves Airbus A330, que integran la flota de largo alcance de Aerolíneas Argentinas y operan rutas intercontinentales. La programación de tres vuelos directos en un lapso de dos días representa un esfuerzo logístico particular por parte de la empresa, que debió ajustar su planificación habitual para atender la demanda extraordinaria vinculada al torneo.